Người đàn ông nhập viện sau khi tiêm khớp tại phòng khám tư

| Y tế
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GĐXH - Theo các bác sĩ, tiêm nội khớp cần được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, tại cơ sở y tế đủ điều kiện và bởi nhân viên y tế có chuyên môn.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam bị sưng đau khớp gối, phù nề cẳng chân sau khi thực hiện tiêm khớp tại một phòng khám tư nhân.

Tại bệnh viện, sau thăm khám và đánh giá tình trạng người bệnh, các bác sĩ Khoa Cơ xương khớp đã chỉ định phẫu thuật nội soi rửa khớp gối.

Đây là phương pháp cho phép bác sĩ quan sát trực tiếp bên trong khớp thông qua hệ thống nội soi, tiến hành rửa khớp và thực hiện các thao tác cần thiết theo chỉ định.

Người đàn ông nhập viện sau khi tiêm khớp tại phòng khám tư - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC. 

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự chỉ đạo chuyên môn của PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Viện trưởng Viện Cơ xương khớp cùng sự phối hợp của ê-kíp đảm bảo các yêu cầu chuyên môn trong từng khâu thực hiện kỹ thuật.

Theo các bác sĩ, việc triển khai thành công ca phẫu thuật nội soi rửa khớp gối đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là dấu mốc trong quá trình phát triển chuyên môn của lĩnh vực Cơ xương khớp, góp phần từng bước mở rộng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu tại cơ sở. 

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi - nhóm thường gặp các bệnh lý cơ xương khớp và có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển xa để khám, điều trị.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý thực hiện tiêm nội khớp tại những cơ sở chưa được cấp phép hoặc không đủ điều kiện chuyên môn.

Tiêm nội khớp cần được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, tại cơ sở y tế đủ điều kiện và bởi nhân viên y tế có chuyên môn. 

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm như sưng đau tăng, sưng nóng tại khớp, phù nề hoặc hạn chế vận động, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng. 

Người đàn ông nhập viện sau khi tiêm khớp tại phòng khám tư - Ảnh 2.Tiêm filler 5-10 năm, nhiều chị em bất ngờ phải nhập viện vì biến chứng

GĐXH - Theo bác sĩ, các trường hợp đều từng tiêm tại spa và không có đầy đủ thông tin về loại chất đã tiêm, nhà sản xuất hay nguồn gốc sản phẩm, dẫn đến khó khăn trong chẩn đoán và điều trị.

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