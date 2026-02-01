Mới nhất
Người đàn ông ở Phú Thọ mắc bệnh tiểu đường bị hôn mê nguy kịch do nấm đen xâm lấn não

Chủ nhật, 09:59 01/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Một người đàn ông có tiền sử đái tháo đường type II, vừa được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người do nấm đen xâm lấn não.

Hôn mê, liệt nửa người do nhiễm nấm đen xâm lấn

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cho biết đã cấp cứu một trường hợp nhiễm nấm đen xâm lấn não, là bệnh lý nhiễm nấm xâm lấn hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân là ông N.V.N (52 tuổi) có tiền sử đái tháo đường type II. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê kèm theo liệt nửa người trái, thất ngôn và nôn nhiều, biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương nặng.

nấm đen - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Kết quả chụp CT cho thấy, hình ảnh phù não và xuất huyết não và tổn thương viêm và áp xe hai phổi, gợi ý tình trạng nhiễm trùng lan tỏa. Các xét nghiệm máu cho thấy người bệnh bị nhiễm trùng nặng kèm toan chuyển hóa.

Trước diễn biến nguy kịch, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ não. Mẫu bệnh phẩm được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy hoại tử mô não lan rộng, kèm theo nhiều sợi nấm kích thước lớn. Các bác sĩ chẩn đoán áp xe não do nhiễm nấm xâm lấn, hướng đến nấm đen.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Xét nghiệm PCR sau đó xác định người bệnh nhiễm nấm thuộc bộ Mucorales, qua đó khẳng định chẩn đoán nấm đen xâm lấn hệ thần kinh trung ương.

Bệnh nấm đen là gì?

Bệnh nấm đen (mucormycosis) là một nhiễm trùng nấm xâm lấn nặng, do các vi nấm thuộc bộ Mucorales gây ra. Nhóm nấm này có đặc điểm nguy hiểm là khả năng xâm nhập trực tiếp vào thành mạch máu, gây huyết khối, làm tắc nghẽn tuần hoàn, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hoại tử mô lan rộng, đồng thời có thể lan nhanh sang các cơ quan lân cận, bao gồm cả hệ thần kinh trung ương.

Bệnh thường tiến triển nhanh, phá hủy mô mạnh và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

Nấm đen xâm nhập vào cơ thể người qua đường nào?

Nấm đen có thể xâm nhập vào cơ thể người qua các con đường sau:

- Đường hô hấp: Hít phải bào tử nấm có trong không khí.

- Vết thương ngoài da: Đặc biệt là các vết trầy xước, vết thương hở tiếp xúc với đất, bụi bẩn.

- Sau can thiệp ngoại khoa hoặc thủ thuật xâm lấn: Nhất là trong bối cảnh người bệnh suy giảm miễn dịch.

Ai có nguy cơ mắc bệnh nấm đen?

Những người có nguy cơ cao bao gồm: Người có bệnh đái tháo đường, đặc biệt khi kiểm soát đường huyết kém; người bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý hoặc điều trị; người sử dụng corticosteroid kéo dài và sau phẫu thuật lớn hoặc đang nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ tại đây khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng bất thường, đặc biệt là người có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, sốt cao, nôn nhiều; sưng đau vùng mặt, quanh mũi hoặc hốc mắt, nghẹt mũi, chảy dịch mũi bất thường; nhìn mờ, sụp mi; yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức...

nấm đen - Ảnh 2.Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

Tags:

Tin liên quan

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Đi khám vì đau họng dai dẳng, mảng trắng lan nhanh trong miệng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV

Đi khám vì đau họng dai dẳng, mảng trắng lan nhanh trong miệng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe nhưng có 2 nhóm người nên hạn chế tối đa

Loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe nhưng có 2 nhóm người nên hạn chế tối đa

Cùng chuyên mục

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

7 thức uống giúp thanh lọc phổi tự nhiên, dễ làm, ai cũng nên uống khi không khí ngày càng ô nhiễm

7 thức uống giúp thanh lọc phổi tự nhiên, dễ làm, ai cũng nên uống khi không khí ngày càng ô nhiễm

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Không khí ô nhiễm, khói bụi, khói thuốc khiến phổi phải “gồng mình” mỗi ngày. Bên cạnh việc hạn chế tác nhân gây hại, bổ sung những thức uống thanh lọc phổi từ thiên nhiên có thể giúp làm sạch đường hô hấp, giảm ho đờm và hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả hơn.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 19 giờ trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Đậu bắp được các nhà khoa học quan tâm nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Đi khám vì đau họng dai dẳng, mảng trắng lan nhanh trong miệng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV

Đi khám vì đau họng dai dẳng, mảng trắng lan nhanh trong miệng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Tự mua thuốc điều trị đau họng nhưng không thuyên giảm, cô gái đi khám và được phát hiện nhiễm virus HIV gây suy giảm miễn dịch.

Hành trình cứu trái tim cho cậu bé mang dị tật bẩm sinh

Hành trình cứu trái tim cho cậu bé mang dị tật bẩm sinh

Sống khỏe - 23 giờ trước

Bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh đặc biệt phức tạp ở Phú Thọ được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu bằng 3 ca mổ lớn, sửa chữa tim từ một thất thành hai thất.

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da: 4 loại mát lành giúp da rạng rỡ, khỏe đẹp từ bên trong

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da: 4 loại mát lành giúp da rạng rỡ, khỏe đẹp từ bên trong

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Dưỡng da bằng phương pháp tự nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Trong đó, tinh dầu thiên nhiên dưỡng da không chỉ giúp cấp ẩm, làm dịu da mà còn mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Video này sẽ giới thiệu 4 loại tinh dầu mát lành, dễ sử dụng, phù hợp để chăm sóc da hằng ngày.

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, cách chế biến và thói quen ăn củ cải có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm soát đường huyết nếu không lưu ý đúng cách.

Loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe nhưng có 2 nhóm người nên hạn chế tối đa

Loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe nhưng có 2 nhóm người nên hạn chế tối đa

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bưởi là loại trái cây quen thuộc mỗi khi thời tiết chuyển sang thu – đông, được nhiều người xem là lựa chọn lành mạnh nhờ ít năng lượng, giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải ai cũng phù hợp với loại quả này. Với một số nhóm người, ăn bưởi không đúng cách thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách

Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người chăm chỉ tập luyện, ăn uống 'healthy' nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, dáng người kém săn chắc, thậm chí sụt cơ rõ rệt. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân có thể đến từ những sai lầm rất phổ biến trong chế độ ăn hằng ngày.

Xem nhiều

6 điều bạn nên làm để giảm mỡ nội tạng hiệu quả, bền vững

6 điều bạn nên làm để giảm mỡ nội tạng hiệu quả, bền vững

Sống khỏe

Mỡ nội tạng là loại mỡ ‘ẩn’ nhưng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và nguy cơ bệnh mạn tính. Tuy nhiên có thể giảm mỡ nội tạng nếu duy trì những thay đổi đúng đắn về ăn uống và lối sống.

Sự thật về Cholesterol trong trứng

Sự thật về Cholesterol trong trứng

Sống khỏe
Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp
Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp
Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Bệnh thường gặp

