Người đàn ông ở Phú Thọ mắc bệnh tiểu đường bị hôn mê nguy kịch do nấm đen xâm lấn não
GĐXH - Một người đàn ông có tiền sử đái tháo đường type II, vừa được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người do nấm đen xâm lấn não.
Hôn mê, liệt nửa người do nhiễm nấm đen xâm lấn
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cho biết đã cấp cứu một trường hợp nhiễm nấm đen xâm lấn não, là bệnh lý nhiễm nấm xâm lấn hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.
Bệnh nhân là ông N.V.N (52 tuổi) có tiền sử đái tháo đường type II. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê kèm theo liệt nửa người trái, thất ngôn và nôn nhiều, biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương nặng.
Kết quả chụp CT cho thấy, hình ảnh phù não và xuất huyết não và tổn thương viêm và áp xe hai phổi, gợi ý tình trạng nhiễm trùng lan tỏa. Các xét nghiệm máu cho thấy người bệnh bị nhiễm trùng nặng kèm toan chuyển hóa.
Trước diễn biến nguy kịch, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ não. Mẫu bệnh phẩm được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy hoại tử mô não lan rộng, kèm theo nhiều sợi nấm kích thước lớn. Các bác sĩ chẩn đoán áp xe não do nhiễm nấm xâm lấn, hướng đến nấm đen.
Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Xét nghiệm PCR sau đó xác định người bệnh nhiễm nấm thuộc bộ Mucorales, qua đó khẳng định chẩn đoán nấm đen xâm lấn hệ thần kinh trung ương.
Bệnh nấm đen là gì?
Bệnh nấm đen (mucormycosis) là một nhiễm trùng nấm xâm lấn nặng, do các vi nấm thuộc bộ Mucorales gây ra. Nhóm nấm này có đặc điểm nguy hiểm là khả năng xâm nhập trực tiếp vào thành mạch máu, gây huyết khối, làm tắc nghẽn tuần hoàn, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hoại tử mô lan rộng, đồng thời có thể lan nhanh sang các cơ quan lân cận, bao gồm cả hệ thần kinh trung ương.
Bệnh thường tiến triển nhanh, phá hủy mô mạnh và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Nấm đen xâm nhập vào cơ thể người qua đường nào?
Nấm đen có thể xâm nhập vào cơ thể người qua các con đường sau:
- Đường hô hấp: Hít phải bào tử nấm có trong không khí.
- Vết thương ngoài da: Đặc biệt là các vết trầy xước, vết thương hở tiếp xúc với đất, bụi bẩn.
- Sau can thiệp ngoại khoa hoặc thủ thuật xâm lấn: Nhất là trong bối cảnh người bệnh suy giảm miễn dịch.
Ai có nguy cơ mắc bệnh nấm đen?
Những người có nguy cơ cao bao gồm: Người có bệnh đái tháo đường, đặc biệt khi kiểm soát đường huyết kém; người bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý hoặc điều trị; người sử dụng corticosteroid kéo dài và sau phẫu thuật lớn hoặc đang nhiễm trùng nặng.
Các bác sĩ tại đây khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng bất thường, đặc biệt là người có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, sốt cao, nôn nhiều; sưng đau vùng mặt, quanh mũi hoặc hốc mắt, nghẹt mũi, chảy dịch mũi bất thường; nhìn mờ, sụp mi; yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức...
