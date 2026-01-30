Mới nhất
Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Thứ sáu, 19:00 30/01/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Theo các bác sĩ, cách chế biến và thói quen ăn củ cải có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm soát đường huyết nếu không lưu ý đúng cách.

Củ cải là loại rau quen thuộc, giá rẻ, giàu chất xơ và thường xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Với người mắc tiểu đường, đây được xem là thực phẩm tương đối an toàn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, cách chế biến và thói quen ăn củ cải có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm soát đường huyết nếu không lưu ý đúng cách.

Củ cải – thực phẩm quen thuộc nhưng không nên ăn tùy tiện

Tiểu đường là bệnh mạn tính, đòi hỏi người bệnh không chỉ dùng thuốc mà còn phải kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống và lối sống. Trong đó, rau xanh đóng vai trò quan trọng nhờ hàm lượng chất xơ cao, ít năng lượng và hỗ trợ ổn định đường huyết.

Củ cải là loại rau phổ biến, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, dù có ưu điểm là ít calo và hàm lượng đường thấp, củ cải vẫn cần được sử dụng đúng cách, đặc biệt với người có đường huyết cao.

Theo các bác sĩ, trong thực tế lâm sàng, không ít bệnh nhân tiểu đường chưa chú ý đầy đủ đến cách ăn và cách chế biến củ cải, từ đó vô tình làm ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết.

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải lưu ý khi ăn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3 lưu ý đối với người bệnh tiểu đường khi ăn củ cải

Lưu ý 1: Hạn chế xào nhiều dầu mỡ

Bản thân củ cải là thực phẩm ít năng lượng, phù hợp với người tiểu đường. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen xào củ cải với nhiều dầu để món ăn đậm đà và dễ ăn hơn, nhất là trong mùa lạnh.

Các bác sĩ cảnh báo, việc xào củ cải với nhiều dầu mỡ có thể làm tăng đáng kể lượng calo trong bữa ăn, gây tăng cân và làm trầm trọng hơn tình trạng kháng insulin – yếu tố khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa còn làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và các bệnh tim mạch – những biến chứng thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường.

Khuyến nghị: Người bệnh nên ưu tiên các cách chế biến như luộc, hấp, nấu canh hoặc hầm để giữ giá trị dinh dưỡng của củ cải và hạn chế lượng chất béo đưa vào cơ thể.

Lưu ý 2: Theo dõi phản ứng đường huyết sau khi ăn

Mỗi người có phản ứng đường huyết khác nhau với cùng một loại thực phẩm. Dù củ cải được xếp vào nhóm rau ít đường, nhưng lượng ăn, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm vẫn có thể ảnh hưởng đến đường huyết sau bữa ăn.

Bác sĩ khuyên người tiểu đường nên theo dõi đường huyết trước và sau khi ăn củ cải để đánh giá phản ứng của cơ thể. Việc này giúp người bệnh hiểu rõ hơn loại thực phẩm nào phù hợp với mình, từ đó điều chỉnh khẩu phần và cách ăn cho hợp lý.

Trong một số trường hợp, nếu ăn quá nhiều củ cải hoặc ăn cùng các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, mì, bún…, đường huyết sau ăn vẫn có thể tăng cao.

Theo dõi đường huyết thường xuyên giúp người bệnh xây dựng chế độ ăn khoa học và kiểm soát bệnh hiệu quả hơn trong dài hạn.

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải lưu ý khi ăn - Ảnh 2.

Người bị tiểu đường nên đo đường huyết để theo dõi sau khi ăn củ cải. Ảnh minh họa

Lưu ý 3: Không nên ăn củ cải muối

Củ cải muối là món ăn quen thuộc trong ẩm thực truyền thống, được nhiều người ưa chuộng nhờ vị chua mặn, dễ ăn. Tuy nhiên, với người tiểu đường, đây lại là lựa chọn không được khuyến khích.

Các bác sĩ cho biết, củ cải muối thường chứa lượng muối cao, có thể gây tăng huyết áp, giữ nước và làm tăng gánh nặng cho thận – trong khi người tiểu đường vốn đã có nguy cơ cao gặp các biến chứng tim mạch và thận.

Bên cạnh đó, quá trình muối chua có thể tạo ra nitrit và nitrosamine – những chất tiềm ẩn nguy cơ gây hại nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Khuyến nghị: Người bệnh nên ưu tiên củ cải tươi và chế biến theo cách đơn giản, ít gia vị để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải lưu ý khi ăn - Ảnh 3.

Người bị tiểu đường nên hạn chế ăn củ cải muối. Ảnh minh họa

Củ cải là loại rau phù hợp với người tiểu đường nếu được sử dụng đúng cách. Việc lựa chọn phương pháp chế biến lành mạnh, kiểm soát khẩu phần, theo dõi đường huyết và tránh các món muối mặn sẽ giúp người bệnh tận dụng lợi ích của củ cải mà không ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát bệnh.

Chế độ ăn hợp lý, kết hợp với theo dõi y tế thường xuyên, sẽ góp phần giúp người tiểu đường duy trì sức khỏe ổn định và hạn chế biến chứng.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Người bệnh nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.

