Người thường xuyên ăn chuối, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi sức khỏe rõ rệt
Chuối vốn bị xem là món ăn vặt lúc “thèm miệng”, nhưng thực tế, loại quả vàng này lại âm thầm tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, đường ruột và tinh thần, đặc biệt là với người trung niên, cao tuổi.
Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, ông Trương vừa uống xong cốc nước ấm quen thuộc vừa bóc một quả chuối chín, chậm rãi nhai từng miếng. Bà vợ đứng bên cạnh nửa đùa nửa thật: “Ông duy trì thói quen ăn chuối cũng gần nửa năm rồi đấy. Trái cây tốt thật, nhưng tuổi này rồi, dựa dẫm quá có khi không ổn đâu”.
Ông Trương cười xòa: “Bà không biết đấy thôi, nửa năm trước đi khám sức khỏe, huyết áp lúc nào cũng cao. Tháng trước tái khám, bác sĩ bảo các chỉ số ổn hơn nhiều. Không lẽ mỗi ngày một quả chuối lại có tác dụng thật?”.
Câu chuyện tưởng chừng rất đời thường ấy lại khiến nhiều người lớn tuổi bắt đầu tò mò. Liệu việc ăn chuối đều đặn có thực sự mang đến những lợi ích đáng kể cho sức khỏe người cao tuổi hay không? Và vì sao các bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh đến thay đổi thứ ba, điều mà rất nhiều người thường bỏ qua?
Chuối vốn bị xem là món ăn vặt lúc “thèm miệng”, nhưng thực tế, loại quả vàng này lại âm thầm tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, đường ruột và tinh thần, đặc biệt là với người trung niên, cao tuổi. Không chỉ sữa hay viên bổ sung canxi mới quan trọng, đôi khi thứ nằm gọn trong đĩa hoa quả mỗi ngày mới là “vũ khí chăm sóc sức khỏe” bị đánh giá thấp.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh (Trung Quốc), chuối giàu kali, chất xơ, vitamin B6 cùng nhiều chất chống oxy hóa. Trung bình 100 gram chuối cung cấp khoảng 358 mg kali, khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng dịch thể, ổn định nhịp tim và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Nghiên cứu của Trường Đại học Y Chiết Giang, Trung Quốc cho thấy, nhóm người thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu kali, trong đó có chuối, có tỷ lệ đột quỵ thấp hơn khoảng 23% so với nhóm ăn không đều.
Với hệ tiêu hóa, chất xơ và pectin trong chuối giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón, tình trạng rất phổ biến ở người cao tuổi. Các quan sát lâm sàng ghi nhận, người trên 65 tuổi ăn chuối đều đặn trong khoảng hai tháng có thể giảm rõ rệt tình trạng đi ngoài khó, phân khô cứng. Chuối chín nhiều đốm nâu còn chứa lượng hoạt chất sinh học cao hơn, góp phần cải thiện hệ vi khuẩn đường ruột.
Đáng chú ý, chuối còn chứa tryptophan, một axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp serotonin - chất dẫn truyền thần kinh liên quan trực tiếp đến cảm giác thư giãn, vui vẻ và giấc ngủ. Nhờ đó, người cao tuổi thường xuyên ăn chuối có xu hướng ngủ sâu hơn, tâm trạng ổn định hơn, giảm lo âu và cảm giác mệt mỏi kéo dài. Đây cũng chính là thay đổi thứ ba dễ bị xem nhẹ, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống tuổi già.
Nhiều người chỉ chú ý đến huyết áp hay tiêu hóa, mà quên rằng rối loạn giấc ngủ, tâm trạng thất thường mới là vấn đề âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần của người cao tuổi. Một số khảo sát cho thấy, những người trên 60 tuổi ăn chuối vào buổi chiều hoặc sau bữa tối ghi nhận tình trạng khó ngủ, thức giấc ban đêm giảm đáng kể.
Tuy vậy, chuối không phải “thuốc chữa bách bệnh”. Các bác sĩ khuyến cáo, người cao tuổi khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng một quả chuối cỡ vừa mỗi ngày. Người có chức năng thận suy giảm cần hạn chế lượng kali, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên. Chuối cũng không nên ăn lúc đói hoàn toàn hoặc sát giờ đi ngủ để tránh đầy bụng, trào ngược.
Xét cho cùng, đôi khi một thói quen nhỏ, tưởng như đơn giản, lại có thể mang đến những thay đổi tích cực cho sức khỏe nếu duy trì đúng cách. Với người cao tuổi, một quả chuối mỗi ngày, ăn hợp lý và điều độ, có thể chính là “liều bổ sung tự nhiên” dễ thực hiện nhất cho tim mạch, tiêu hóa và tinh thần.
Nguồn và ảnh: Sohu
