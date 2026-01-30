Loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe nhưng có 2 nhóm người nên hạn chế tối đa
GĐXH - Bưởi là loại trái cây quen thuộc mỗi khi thời tiết chuyển sang thu – đông, được nhiều người xem là lựa chọn lành mạnh nhờ ít năng lượng, giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải ai cũng phù hợp với loại quả này. Với một số nhóm người, ăn bưởi không đúng cách thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bưởi và những lợi ích thường được nhắc đến
Từ góc độ dinh dưỡng, bưởi chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các hợp chất flavonoid có hoạt tính sinh học. Hàm lượng năng lượng trong 100g bưởi tương đối thấp, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng.
Một số nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ bưởi ở mức độ hợp lý có thể giúp cải thiện chỉ số mỡ máu. Cụ thể, cholesterol xấu (LDL) có xu hướng giảm khoảng 5–9%, huyết áp tâm thu ở một số đối tượng cũng giảm nhẹ. Khả năng chống oxy hóa trong huyết tương được ghi nhận tăng từ 10–15%.
Chính những dữ liệu này khiến bưởi thường được xếp vào nhóm “trái cây tốt cho sức khỏe”.Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn bưởi tùy ý. Vấn đề không nằm ở việc “có nên ăn hay không”, mà ở chỗ ai là người phù hợp và ăn với liều lượng thế nào.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có hai nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi ăn bưởi.
2 nhóm người cần thận trọng khi ăn bưởiNhóm 1: Người đang sử dụng thuốc điều trị dài ngày
Bưởi chứa các hợp chất thuộc nhóm furanocoumarin, có khả năng ức chế hoạt động của một số enzyme chuyển hóa thuốc tại gan, đặc biệt là hệ enzyme cytochrome P450.
Khi quá trình chuyển hóa bị cản trở, thuốc trong máu có thể tăng nồng độ bất thường, dẫn đến nguy cơ gia tăng tác dụng phụ. Các nhóm thuốc dễ bị ảnh hưởng gồm: thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ mỡ máu, một số thuốc an thần – chống lo âu và thuốc ức chế miễn dịch.
Đáng lưu ý, tác động của bưởi lên enzyme gan có thể kéo dài hơn 24 giờ. Vì vậy, việc tách thời điểm ăn bưởi và uống thuốc trong ngày không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tương tác.
Với người cần dùng thuốc lâu dài, giới chuyên môn khuyến cáo nên tránh hoặc hạn chế tối đa việc ăn bưởi, trừ khi có tư vấn cụ thể từ bác sĩ.Nhóm 2: Người có hệ tiêu hóa kém, dạ dày nhạy cảm
Bưởi có vị chua nhẹ do chứa nhiều acid hữu cơ, đồng thời giàu chất xơ. Với người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, điều này giúp kích thích nhu động ruột. Tuy nhiên, với những người dễ bị đầy bụng, trào ngược, viêm dạ dày hoặc tiêu chảy, bưởi có thể gây tác dụng ngược.
Thực tế lâm sàng ghi nhận, nhóm người này dễ gặp các triệu chứng như ợ chua, nóng rát vùng thượng vị hoặc rối loạn tiêu hóa nếu ăn bưởi lúc đói hoặc ăn quá nhiều trong một lần.
Ngoài ra, bưởi thuộc nhóm trái cây có tính mát. Với người có tỳ vị yếu, việc sử dụng thường xuyên, kéo dài có thể khiến tình trạng khó tiêu tái diễn.
Một lưu ý khác liên quan đến thận
Bưởi chứa một lượng nhất định acid oxalic. Khi tiêu thụ nhiều, lượng oxalat trong nước tiểu có thể tăng lên.
Ở người có tiền sử sỏi thận hoặc nguy cơ cao hình thành sỏi, chế độ ăn giàu oxalat có thể làm tăng khả năng tái phát sỏi. Dù bưởi không phải là thực phẩm chứa oxalat cao nhất, nhưng nếu ăn thường xuyên với số lượng lớn, nguy cơ vẫn cần được cân nhắc.
Ăn bưởi thế nào để an toàn hơn?
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, bưởi vẫn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh nếu sử dụng đúng cách:
Lượng hợp lý: khoảng 200–300g quả tươi/ngày
Thời điểm ăn: nên ăn sau bữa chính, hạn chế ăn khi đói
Không kết hợp ăn quá nhiều cùng thực phẩm giàu đường hoặc chất béo
Người kiểm soát đường huyết vẫn cần tính lượng đường từ bưởi vào khẩu phần hàng ngày
Từ góc nhìn y học, bưởi không phải “thực phẩm thần kỳ”, mà là một loại trái cây mang cả lợi ích và giới hạn. Khi được sử dụng phù hợp, bưởi hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Ngược lại, nếu bỏ qua đặc điểm cơ thể và tình trạng bệnh lý, việc ăn bưởi không đúng cách có thể gây rủi ro không mong muốn.
Ăn uống lành mạnh không nằm ở việc chạy theo một loại thực phẩm, mà ở sự hiểu biết và điều chỉnh phù hợp với từng cá nhân. Với bưởi cũng vậy: ăn đúng, ăn vừa và ăn có chọn lọc, cơ thể mới thực sự được hưởng lợi.
