Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Thứ bảy, 15:00 31/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Đậu bắp được các nhà khoa học quan tâm nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn đậu bắp có tốt không?

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy đậu bắp chứa lectin – một loại protein sinh học có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong điều kiện thí nghiệm. Theo Healthline, một nghiên cứu đã ghi nhận lectin trong đậu bắp có thể làm giảm tới 63% sự tăng trưởng của tế bào ung thư vú khi được thử nghiệm trên mô hình nuôi cấy tế bào.

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác thực hiện trên mô hình chuột bị ung thư hắc tố di căn cũng cho thấy chiết xuất từ đậu bắp có khả năng gây chết tế bào ung thư. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Phytotherapy Research năm 2010, góp phần củng cố giả thuyết về tiềm năng sinh học của các hợp chất có trong đậu bắp.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những kết quả trên mới chỉ dừng lại ở mức thí nghiệm trong ống nghiệm và trên động vật, sử dụng chiết xuất đậu bắp ở dạng cô đặc. Hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng lâm sàng trên người để khẳng định việc ăn đậu bắp có thể trực tiếp tiêu diệt hay ngăn chặn tế bào ung thư. Do đó, cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn và thử nghiệm lâm sàng trước khi đưa ra kết luận chắc chắn.

Vì sao đậu bắp có công dụng hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư?

Về mặt dinh dưỡng, theo Cơ sở dữ liệu Dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g đậu bắp cung cấp khoảng 33 calo, 1,9g protein, 0,2g chất béo, 7,5g carbohydrate, 3,2g chất xơ, 1,5g đường, cùng nhiều vi chất như vitamin K (31,3mg), kali (299mg), vitamin C (23mg), magie (57mg), canxi (82mg) và vitamin B6 (0,215mg).

Ngoài ra, đậu bắp còn chứa sắt, phốt pho, đồng và các chất chống oxy hóa như hợp chất phenolic và flavonoid (catechin, quercetin). Một số nhà khoa học cho rằng các hợp chất này có thể góp phần trung hòa gốc tự do, hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư, đồng thời mang lại tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn và bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3 nhóm người được khuyến cáo không ăn đậu bắp

Người mắc bệnh đường ruột

Mặc dù đậu bắp tốt cho dạ dày, kích thích tiêu hóa nhưng người đang mắc bệnh về đường ruột lại không nên ăn nhiều do đậu bắp có chứa fructan - một dạng carbohydrate có thể gây ra tình trạng tiêu chảy. Bên cạnh đó, những người mắc hội chứng ruột kích thích cũng không nên ăn đậu bắp.

Người bị viêm khớp

Trong đậu bắp chứa solanine, đây là chất không có lợi đối với bệnh viêm khớp. Thậm chí solanine sẽ làm cho bệnh tình ngày một nặng hơn. Dù chưa có nghiên cứu cụ thể về việc hạn chế sử dụng thực phẩm có chứa solanine nhưng tốt nhất nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này tránh gây kéo dài tình trạng viêm.

Người đang mắc bệnh sỏi thận

Trong quả đậu bắp có chứa một lượng oxalate lớn dễ tạo nên sỏi thận với dạng calcium oxalate. Do đó người mắc bệnh sỏi thận không nên tiêu thụ loại thực phẩm này.

Cách chế biến rau củ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại quả giúp ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Chọn rau củ sạch: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).

- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.

- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.

- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…

Thực phẩm làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư đại trực tràng, người Việt không nên lạm dụngThực phẩm làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư đại trực tràng, người Việt không nên lạm dụng

GĐXH - Nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen uống rượu thường xuyên có thể liên quan đến nguy cơ hình thành tế bào ung thư, đặc biệt tại đại tràng và trực tràng.


