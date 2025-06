Người đàn ông ở Quảng Ninh bị suy tim kéo dài tuổi thọ nhờ làm tốt việc này

Người đàn ông 45 tuổi viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 45 lần thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải GĐXH - Người đàn ông bị viêm tuy cấp nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, bụng chướng... sau khi uống rượu một ngày trước đó.

Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân V.N.A (72 tuổi) trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, nhập viện trong tình trạng đau tức ngực trái, mệt mỏi kéo dài.

Người bệnh có tiền sử bệnh cơ tim giãn, suy tim mạn tính, từng được đặt máy CRT trên tuyến trung ương cách đây nhiều năm và điều trị thuốc ổn định từ đó đến nay. Đến khám đợt này, các bác sĩ đánh giá thiết bị đã hết pin và chỉ định thay máy mới để tiếp tục duy trì hiệu quả điều trị.

Tin tưởng chuyên môn và sự phát triển trong lĩnh vực tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh những năm qua, đặc biệt là các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, bệnh nhân và gia đình đã quyết định thực hiện thay máy tại bệnh viện thay vì quay lại tuyến trung ương.

Các bác sĩ thực hiện thay máy CRT cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Kíp bác sĩ Khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch do Bs.CKII Trần Quang Định, Trưởng khoa phụ trách thực hiện. Với quy trình kỹ thuật chính xác và thao tác thuần thục, các bác sĩ đã thay thành công máy tạo nhịp mới cho bệnh nhân trong thời gian khoảng 30 phút. Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra nhẹ nhàng, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, vết mổ nhỏ, ít đau, nhanh hồi phục và triệu chứng cải thiện ngay sau can thiệp.

Tâm sự sau can thiệp, bệnh nhân A. cho biết: "Sau 15 năm với 2 lần đặt và thay máy tạo nhịp tim tại Bệnh viện Bạch Mai, qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết đến sự phát triển của y học tỉnh Quảng Ninh. Sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn tận tình, tôi và gia đình đã quyết định thay máy tái tạo nhịp tim lần thứ 3 tại bệnh viện tỉnh. Tôi rất hài lòng với tay nghề chuyên môn của kíp can thiệp và sự chăm sóc tận tâm, chuyên nghiệp của các y bác sĩ bệnh viện".

Bệnh cơ tim giãn là một trong những nguyên nhân chính gây rối loạn dẫn truyền điện học, khiến trái tim co bóp không đều và ngày càng suy yếu. Trong trường hợp nặng, phương án điều trị triệt để là ghép tim, tuy nhiên đây là kỹ thuật cao, đòi hỏi thời gian chờ đợi lâu và không phải bệnh nhân nào cũng có cơ hội. Thay máy tạo nhịp tim đồng bộ là phương pháp điều trị tiên tiến được nhiều Trung tâm tim mạch lớn lựa chọn bởi tính an toàn và hiệu quả cao.

TTƯT. BSCKII Trần Quang Định, Trưởng Khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Cấy máy tái đồng bộ nhịp tim (CRT) là phương pháp hiện đại, thủ thuật nhẹ nhàng, giúp cải thiện đáng kể triệu chứng lâm sàng, nâng cao chức năng tim và kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân suy tim. Việc theo dõi định kỳ và thay thế thiết bị khi cần thiết là điều vô cùng quan trọng để duy trì hiệu quả điều trị.