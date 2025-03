Người đàn ông 44 tuổi bị tắc 3 mạch máu nuôi tim, nguy cơ suy tim cao, thừa nhận làm việc này suốt 20 năm

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bị đột quỵ sau cơn đau đầu dữ dội, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải GĐXH - Người phụ nữ bị đột quỵ từng có tiền sử tăng huyết áp nhưng điều trị không thường xuyên. Trước khi bị đột quỵ, người bệnh có dấu hiệu đột ngột đau đầu dữ dội, choáng váng, buồn nôn...

Theo thông tin từ BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cách nhập viện một tháng, anh Trung (44 tuổi) xuất hiện cơn đau ngực khi gắng sức mức độ trung bình. Khi giảm gắng sức, nghỉ ngơi thì hết nhưng triệu chứng lặp đi lặp lại với tần suất dày hơn nên đã đến viện khám.

Điều tra bệnh sử, được biết suốt 20 năm nay, anh Trung có thói quen hút mỗi ngày 1 bao thuốc. Cách đây 3 năm anh từng nhập viện gần nhà, các bác sĩ phát hiện anh bị hẹp động mạch vành phải và tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước. Thời điểm đó, các bác sĩ đã tiến hành thủ thuật đặt stent nong động mạch vành phải cho anh. Động mạch liên thất trước tắc mạn tính do mảng xơ vữa cứng bít kín nên không thể can thiệp.

Ê kíp chụp OCT sau can thiệp. Ảnh; BVCC

Sau khi làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy toàn bộ mạch vành trái (gồm động mạch mũ và động mạch liên thất trước) tắc hoàn toàn. Nguồn cung máu cho tim chỉ đến từ động mạch vành phải nên cơ tim có dấu hiệu thiếu máu nuôi, nguy cơ suy tim rất cao. Ngoài ra nếu không nong mạch sớm, nếu mạch vành phải tái hẹp sẽ chặn toàn bộ dòng máu đến tim, gây nhồi máu cơ tim thậm chí đột tử.

Do đoạn hẹp ở động mạch mũ của bệnh nhân quá nhỏ (1.5 mm), trong khi đường kính stent nhỏ nhất là 2.0 mm nên không thể can thiệp. Bác sĩ quyết định nong lại nhánh liên thất trước cho người bệnh. Ê kíp can thiệp trước đây có cố gắng tái thông nhánh liên thất trước với kỹ thuật chụp mạch máu cản quang nhưng không thành công. Nhược điểm của kỹ thuật này là sự chồng lấp hình ảnh và độ phân giải thấp, khiến việc đánh giá tổn thương gặp một số hạn chế. Điều này gây khó khăn cho quá trình luồn dây dẫn cũng như chọn stent kích thước phù hợp.

Để khắc phục, bác sĩ lựa chọn kỹ thuật chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT). Với độ phân giải vượt trội (phóng to ảnh mạch máu 10 lần so với kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch vành), OCT giúp hiển thị chi tiết lớp mô trong động mạch vành. Nhờ đó, bác sĩ nhìn thấy chi tiết mảng xơ vữa, chọn dây dẫn, bóng nong, stent với kích thước chính xác và kỹ thuật can thiệp phù hợp nhất.

Trong vòng gần 3 giờ, ê kíp chọn dây dẫn và bóng nong cứng, xuyên qua mảng xơ vữa để mở đường đưa stent vào, khơi thông dòng chảy qua động mạch liên thất trước. Chụp OCT sau can thiệp thấy stent nở tốt, áp sát thành mạch, không bóc tách. Anh Trung hết đau ngực, hồi phục nhanh và xuất viện ngay hôm sau.

Nguyên nhân khiến người bệnh mạch vành có xu hướng trẻ hóa

BS.CKII Nguyễn Văn Dương, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thông tin, bệnh mạch vành (tình trạng hẹp một hoặc nhiều nhánh mạch máu nuôi tim) thường gặp ở lứa tuổi trên 50 và đang có xu hướng trẻ hóa, có trường hợp chưa đến 30 tuổi đã mắc bệnh.

Nguyên nhân do người trẻ thường duy trì thói quen không tốt như thức khuya, stress, béo phì, (ít vận động, chế độ ăn nhiều cholesterol xấu, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, sử dụng chất kích thích, không kiểm soát tốt bệnh nền (đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp…).

Ở người lớn tuổi, bệnh mạch vành tiến triển theo thời gian, gây hẹp nhiều nhánh mạch vành, đến khi mảng xơ vữa lấp đầy lòng mạch thì dẫn tới cơn nhồi máu cơ tim cấp. Trong khi đó, phần lớn người trẻ bị nhồi máu cơ tim là do huyết khối gây tắc cấp một nhánh mạch vành. "Trường hợp mới ngoài 40 tuổi mà đã tắc hẹp cả ba mạch máu nuôi tim do mảng xơ vữa như anh Trung là rất ít gặp. Nguyên nhân có thể do anh hút thuốc lá nhiều năm, bị rối loạn mỡ máu không điều trị hiệu quả", bác sĩ Dương chia sẻ.

Để phòng tránh bệnh mạch vành, cần bỏ thuốc lá, không uống nhiều rượu bia, có chế độ ăn tốt cho tim, tập thể dục thường xuyên, tránh thừa cân béo phì, kiểm soát bệnh nền. Những người có các yếu tố nguy cơ nên đi khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh sớm, có phương án can thiệp phù hợp.

