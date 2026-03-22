Người đàn ông suýt bị suy thận vì thói quen ăn uống tưởng bổ dưỡng, nhiều người Việt đang mắc phải
GĐXH - Người đàn ông rơi vào nguy cơ suy thận, suýt phải chạy thận sau thời gian được vợ chăm sóc bằng cách ninh xương lấy nước cốt để bồi bổ.
Suýt bị suy thận vì uống nước hầm xương để bồi bổ
Ông Chen (hơn 60 tuổi, Trung Quốc) không nghĩ rằng mình có thể rơi vào nguy cơ suy thận, phải chạy thận chỉ vì một món ăn quen thuộc. Sau tai nạn gãy xương, ông được vợ chăm sóc bằng cách ninh xương lấy nước cốt để bồi bổ.
Mỗi ngày, ông uống tới 3 bát lớn nước hầm xương đặc vào sáng, trưa và tối, kéo dài liên tục trong 2 tuần.
Tuy nhiên, thay vì hồi phục, ông bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù chân, ấn lõm không đàn hồi, tiểu ít và nước tiểu có bọt. Khi có thêm triệu chứng tức ngực, khó thở, ông được đưa đi cấp cứu.
Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết chỉ số lọc cầu thận của ông giảm xuống còn 14 – mức rất gần với suy thận giai đoạn cuối, nguy cơ phải chạy thận.
Theo bác sĩ điều trị, nguyên nhân chính khiến chức năng thận của ông suy giảm nhanh là do cơ thể bị quá tải phốt pho và kali từ việc tiêu thụ quá nhiều nước hầm xương trong thời gian ngắn.
Các bác sĩ đã yêu cầu dừng ngay việc sử dụng nước hầm xương, đồng thời điều trị tích cực để kiểm soát tình trạng suy thận. Nhờ can thiệp kịp thời, chức năng thận của ông đã cải thiện phần nào, tránh được việc phải lọc máu lâu dài.
Nước hầm xương có thực sự bổ dưỡng như nhiều người nghĩ?
Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, quan niệm nước hầm xương "đại bổ" thực tế chưa hoàn toàn chính xác.
Vị ngọt đặc trưng của nước hầm xương chủ yếu đến từ sự kết hợp của các acid amin với natri tạo thành hợp chất có vị umami, tương tự bột ngọt, chứ không phản ánh giá trị dinh dưỡng cao.
Trong nước hầm xương có chứa một lượng nhỏ khoáng chất như canxi, magie, nhưng hàm lượng này thấp hơn nhiều so với các thực phẩm như sữa, cá hay các loại hạt.
Ngược lại, nước hầm xương lại chứa nhiều phốt pho, cholesterol và purin – những chất không có lợi nếu tiêu thụ quá mức, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền.
Ăn nước hầm xương thế nào để không gây hại cho thận?
Các chuyên gia khuyến cáo, nước hầm xương không phải là "siêu thực phẩm" và không nên sử dụng mỗi ngày với mục đích bồi bổ.
Khi chế biến, chỉ nên hầm xương trong khoảng 90–120 phút, tránh ninh quá lâu vì có thể làm tăng lượng purin và kim loại nặng tích tụ.
Ngoài ra, nên kết hợp nước hầm xương với rau củ, đậu và thịt nạc để cân bằng dinh dưỡng, thay vì chỉ dùng nước xương đơn lẻ.
Đặc biệt, những người mắc bệnh gout, rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao hoặc bệnh thận cần hạn chế sử dụng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.
Trường hợp của ông Chen là lời cảnh báo rõ ràng về việc lạm dụng một món ăn tưởng chừng bổ dưỡng. Việc tự ý áp dụng các quan niệm truyền miệng như "ăn gì bổ nấy" có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như suy thận, phải chạy thận suốt đời nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.
Người phụ nữ 42 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ quaSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ 42 tuổi tự sờ thấy khối u ở vú nên đi khám. Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập, tuýp không đặc hiệu, độ mô học 3.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60Y tế - 16 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.
Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 53, sau hơn 20 năm không theo dõi bệnh viêm gan C, ông bất ngờ phát hiện ung thư gan với khối u lớn, có dấu hiệu di căn.
Loại rau tưởng tốt nhưng làm tăng nguy cơ suy thận, người Việt cần biết để ăn cho đúngSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Rau dền dù bổ dưỡng với người khỏe mạnh nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro với người bệnh thận, suy thận nếu ăn không đúng cách.
Nhiều 9X phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn nặng từ nhiều dấu hiệu cho rằng do 'áp lực công việc'Bệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Cho rằng mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và thỉnh thoảng đau bụng lâm râm là do "áp lực công việc", nhiều bạn trẻ thế hệ 9X (27 - 35 tuổi) đi khám phát hiện bị ung thư đại trực tràng.
Đây là nguyên nhân vì sao nam giới vạm vỡ, sinh lý mạnh vẫn khó có conSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều nam giới vẫn tin rằng chỉ cần “phong độ” trong chuyện chăn gối thì khả năng có con là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít quý ông có vẻ ngoài vạm vỡ, sinh lý mạnh mẽ nhưng phải đối mặt với tình trạng vô tinh hoặc tinh trùng yếu.
5 dấu hiệu cho thấy thận của nam giới khỏe mạnh: Bạn có bao nhiêu?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Riêng với nam giới, thận còn được coi là biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh. Một hệ thận khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn nâng cao chất lượng sống.
Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếmY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.
Người đàn ông 64 tuổi dừng tim, đột quỵ khi chơi thể thao: Làm gì để ngừa đột quỵ khi vận động?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ được cấp cứu kịp thời, người đàn ông đột quỵ, ngừng tuần hoàn khi đang chơi bóng chuyền tại Nghệ An đã qua cơn nguy kịch.
Người đàn ông 63 tuổi phát hiện ung thư gan thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trường hợp người đàn ông mắc ung thư gan dưới đây là lời cảnh báo khi người bệnh viêm gan B chủ quan, không tái khám dù đã được kiểm soát virus trước đó.
