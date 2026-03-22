Người đàn ông suýt bị suy thận vì thói quen ăn uống tưởng bổ dưỡng, nhiều người Việt đang mắc phải

Suýt bị suy thận vì uống nước hầm xương để bồi bổ

Ông Chen (hơn 60 tuổi, Trung Quốc) không nghĩ rằng mình có thể rơi vào nguy cơ suy thận, phải chạy thận chỉ vì một món ăn quen thuộc. Sau tai nạn gãy xương, ông được vợ chăm sóc bằng cách ninh xương lấy nước cốt để bồi bổ.

Mỗi ngày, ông uống tới 3 bát lớn nước hầm xương đặc vào sáng, trưa và tối, kéo dài liên tục trong 2 tuần.

Tuy nhiên, thay vì hồi phục, ông bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù chân, ấn lõm không đàn hồi, tiểu ít và nước tiểu có bọt. Khi có thêm triệu chứng tức ngực, khó thở, ông được đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết chỉ số lọc cầu thận của ông giảm xuống còn 14 – mức rất gần với suy thận giai đoạn cuối, nguy cơ phải chạy thận.

Theo bác sĩ điều trị, nguyên nhân chính khiến chức năng thận của ông suy giảm nhanh là do cơ thể bị quá tải phốt pho và kali từ việc tiêu thụ quá nhiều nước hầm xương trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ đã yêu cầu dừng ngay việc sử dụng nước hầm xương, đồng thời điều trị tích cực để kiểm soát tình trạng suy thận. Nhờ can thiệp kịp thời, chức năng thận của ông đã cải thiện phần nào, tránh được việc phải lọc máu lâu dài.

Nước hầm xương có thực sự bổ dưỡng như nhiều người nghĩ?

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, quan niệm nước hầm xương "đại bổ" thực tế chưa hoàn toàn chính xác.

Vị ngọt đặc trưng của nước hầm xương chủ yếu đến từ sự kết hợp của các acid amin với natri tạo thành hợp chất có vị umami, tương tự bột ngọt, chứ không phản ánh giá trị dinh dưỡng cao.

Trong nước hầm xương có chứa một lượng nhỏ khoáng chất như canxi, magie, nhưng hàm lượng này thấp hơn nhiều so với các thực phẩm như sữa, cá hay các loại hạt.

Ngược lại, nước hầm xương lại chứa nhiều phốt pho, cholesterol và purin – những chất không có lợi nếu tiêu thụ quá mức, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền.

Ảnh minh họa.

Ăn nước hầm xương thế nào để không gây hại cho thận?

Các chuyên gia khuyến cáo, nước hầm xương không phải là "siêu thực phẩm" và không nên sử dụng mỗi ngày với mục đích bồi bổ.

Khi chế biến, chỉ nên hầm xương trong khoảng 90–120 phút, tránh ninh quá lâu vì có thể làm tăng lượng purin và kim loại nặng tích tụ.

Ngoài ra, nên kết hợp nước hầm xương với rau củ, đậu và thịt nạc để cân bằng dinh dưỡng, thay vì chỉ dùng nước xương đơn lẻ.

Đặc biệt, những người mắc bệnh gout, rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao hoặc bệnh thận cần hạn chế sử dụng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Trường hợp của ông Chen là lời cảnh báo rõ ràng về việc lạm dụng một món ăn tưởng chừng bổ dưỡng. Việc tự ý áp dụng các quan niệm truyền miệng như "ăn gì bổ nấy" có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như suy thận, phải chạy thận suốt đời nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.