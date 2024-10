Người đàn ông trẻ mắc ung thư giai đoạn cuối ân hận vì bỏ qua mầm bệnh 10 năm

Người đàn ông 42 tuổi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) khám trong tình trạng đau bụng, mệt mỏi, vàng da, giảm 10kg. Mười năm trước, anh đã biết mình bị viêm gan B . Bác sĩ kê thuốc điều trị nhưng sau đó nam bệnh nhân không tiếp tục uống thuốc. Công việc quá bận rộn nên anh không đi khám lại.

Tại bệnh viện, các kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có khối u gan to 20cm, xâm lấn cơ hoành, có nguy cơ vỡ. Ngoài ra, huyết khối thân chung tĩnh mạch cửa có thể dẫn đến suy gan cấp, vỡ tĩnh mạch thực quản, khả năng tử vong cao. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Khi biết mình mang bệnh, người đàn ông này đã rất sốc và ân hận vì không quan tâm tới sức khỏe dù biết nguy cơ ung thư hiện hữu. Các bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị cho nam bệnh nhân giúp kéo dài thời gian sống.

Theo bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Khoa Ngoại Gan mật, Tiêu hóa và Ung bướu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khối u của người bệnh trên rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, bác sĩ nhận định phần gan còn lại sau khi cắt vẫn đủ duy trì hoạt động. Bác sĩ đã quyết định phẫu thuật dù tỷ lệ thành công rất thấp.

Bệnh nhân ung thư gan được các bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn gan phải của người bệnh, lấy huyết khối tĩnh mạch chủ và tái tạo lại mạch máu. Bệnh nhân phải sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để đảm bảo duy trì sự ổn định tuần hoàn máu.

Bác sĩ Giang cho biết đến thời điểm này, thế giới chưa có phác đồ điều trị tối ưu cho các bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối. Phẫu thuật là phương án tốt nhưng người bệnh cần được theo dõi sát sao trong quá trình phục hồi, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến trên thế giới và là ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Ung thư biểu mô tế bào gan là loại tổn thương phổ biến trong các loại ung thư tại gan và cũng đứng đầu trong các nguyên nhân tử vong liên quan đến ung thư tại Việt Nam.

Các bệnh nhân ngày càng có xu hướng trẻ hóa, nhiều người mới chỉ 35 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi. Đặc biệt, có một số trường hợp bị ung thư khi đến viện khám đã ở giai đoạn nặng, khối u to, tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân, 80% người mắc ung thư gan do xơ gan vì mắc viêm gan B, C mạn tính.

Theo Tiến sĩ Vũ Minh Điền, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, viêm gan virus B (HBV) là một trong những bệnh nhiễm phổ biến. Mỗi năm có khoảng 1 một triệu người nhiễm HBV mạn bị ung thư gan, suy gan dẫn đến tử vong. Đa số người nhiễm virus không hề biết bản thân bị nhiễm.

Tỷ lệ nhiễm HBV tại Việt Nam ước tính là 20% dân số. Do đó, việc tầm soát HBV được khuyến cáo thực hiện cho người sinh ra ở vùng lưu hành HBV cao hay trung bình, trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HBV. Để xác định mình mang virus gây bệnh hay không, người dân cần xét nghiệm máu. Bạn có thể tiêm vắc xin ngăn ngừa nhiễm bệnh.

Những người mắc bệnh viêm gan B, C, xơ gan… hoặc trong gia đình có bệnh nhân ung thư gan là đối tượng có nguy cơ mắc ung thư cao, rất cần phải tầm soát; đặc biệt nhóm bị viêm gan B, C thể hoạt động.