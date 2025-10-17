Người dân vượt trăm cây số giúp ngành y tế Thái Nguyên dọn dẹp trụ sở
GĐXH - Sau đợt mưa lớn gây ngập sâu lịch sử vừa qua, nhiều trụ sở Y tế tại tỉnh Thái Nguyên vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Hồ sơ, tài liệu được mang ra phơi khô trên sân, bàn ghế và thiết bị y tế được lau dọn cẩn thận.
Video người dân giúp dọn dẹp trụ sở ngành y tế Thái Nguyên:
Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, Phú Thọ nhiều năm nay phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ các trang trại gà quy mô hàng nghìn con. Sau phản ánh của báo chí, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm nhiều vi phạm nghiêm trọng về đất đai, môi trường và khoảng cách chăn nuôi.
Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quýĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là người sống kiên trì, chăm chỉ, tuy gặp khó khăn lúc trẻ nhưng càng về già càng thịnh vượng và hạnh phúc.
7 loại giấy tờ bắt buộc cần có nếu muốn lấy tiền bồi thường bảo hiểm xe máyĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những loại giấy tờ cần thiết chủ xe cơ giới cần phải có để hưởng bồi thường bảo hiểm xe máy.
Tin sáng 17/10: Mùa Đông năm nay đến sớm, chưa xuất hiện rét đậm trong tháng 10; dự kiến đề xuất học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuầnĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Chuỗi mưa bão và không khí lạnh đầu mùa đã khiến nền nhiệt khu vực phía Bắc giảm nhanh hơn trung bình nhiều năm, báo hiệu mùa Đông đến sớm hơn thường lệ.
Đổ trộm 50 tấn chất thải trái phép, công ty và 2 người bị phạt 300 triệu đồngĐời sống - 10 giờ trước
Một doanh nghiệp và 2 người ở Hưng Yên bị phạt 300 triệu đồng vì bán, chôn lấp 50 tấn chất thải trái quy định xuống khu vực bãi san lấp đất nền dự án.
Trong 24 giờ, một nút giao ở Hà Nội ghi nhận 105 người vượt đèn đỏ qua Camera AIĐời sống - 21 giờ trước
Tính từ 12h ngày 14 đến 12h ngày 15/10, camera AI lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) phát hiện 105 trường hợp vượt đèn đỏ.
Con giáp tỉ mỉ bậc nhất: Làm việc đâu ra đấy, cẩn trọng đến từng chi tiếtĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trong công việc hay cuộc sống, những con giáp này luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ. Họ không bao giờ "làm ẩu cho xong", luôn kiểm tra kỹ càng trước khi quyết định điều gì.
Xôn xao hình ảnh nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê ở Hà NộiĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Nghi mâu thuẫn trong lúc giao dịch tiền ảo, hai nhóm người tranh nhau nhặt từng cọc tiền, gây ra cảnh hỗn loạn tại một quán cà phê ở xã Gia Lâm (TP Hà Nội).
Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nướcĐời sống - 23 giờ trước
Hiện, trên địa bàn xã Phú Lộc có khoảng 3.700 học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học từ sáng ngày 16/10. Đối với những học sinh đã đến trường, chính quyền xã yêu cầu các trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón, trường hợp chưa có người đón sẽ được giữ lại tại trường để đảm bảo an toàn.
Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòngĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào ngày Âm lịch đặc biệt không chỉ có năng lực mà còn thể hiện phong thái làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đáng tin cậy.