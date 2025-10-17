Mới nhất
Người dân vượt trăm cây số giúp ngành y tế Thái Nguyên dọn dẹp trụ sở

Thứ sáu, 12:56 17/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Sau đợt mưa lớn gây ngập sâu lịch sử vừa qua, nhiều trụ sở Y tế tại tỉnh Thái Nguyên vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Hồ sơ, tài liệu được mang ra phơi khô trên sân, bàn ghế và thiết bị y tế được lau dọn cẩn thận.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 1.

Chiều ngày 16/10, ghi nhận của PV, tại trụ sở Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đoàn tình nguyện viên từ xã Bạch Thông (cách khoảng 100km) đã có mặt để hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh lại phòng làm việc, sàn nhà,...

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 2.

Trên sân thượng của tòa nhà Sở Y tế, các hồ sơ, tài liệu bị ngập trước được mang ra phơi khô.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 3.

Nhân viên Sở Y tế Thái Nguyên đang gom dọn hồ sơ bị ngâm nước, trải ra sân phơi nắng.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 4.

Hình ảnh những tập hồ sơ, tài liệu khô cong, dính bùn, được xếp lại gọn gàng sau khi phơi.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 5.

Sân trụ sở ngổn ngang hồ sơ, tài liệu vẫn còn lấm bùn.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 6.

Đoàn tình nguyện một thôn ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên bê các tập tài liệu bị ngập lên tầng thượng để phơi.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 7.

Theo một tình nguyện viên của đoàn cho biết, nhóm tình nguyện là các hội viên hội phụ nữ của một thôn ở xã Bạch Thông, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 100km.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 8.

Các tình nguyện viên đến giúp Sở Y tế dọn dẹp từ sáng sớm, đến tối quay trở lại nhà.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 9.

Đến đây, những tình nguyện viên chia nhau ra mỗi người một việc.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 10.

Họ giúp nhau bằng cả tấm lòng.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 11.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong trận ngập lịch sử vừa qua, tầng 1 của trụ sở bị ngập sâu. Hiện các vách tường vẫn còn hiện rõ mực nước ngập qua các màu bùn còn bám lại.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 12.

Không chỉ trụ sở Sở Y tế bị ảnh hưởng,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh cũng bị ngập, hiện đang tiếp tục được dọn dẹp.

Người dân Thái Nguyên đoàn kết dọn dẹp trụ sở Y tế Sau trận lũ lịch sử - Ảnh 13.

Sau đợt mưa lớn gây ngập sâu lịch sử vừa qua, hiện tại nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên, cuộc sống người dân đã được ổn định dần.

Video người dân giúp dọn dẹp trụ sở ngành y tế Thái Nguyên:

Nhật Tân
Top