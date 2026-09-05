Người đánh chó Alaska ở quảng trường Đà Lạt bị phạt 2 triệu đồng

Người đàn ông dùng cây đánh chó Alaska tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, do không nghe lời, ngày 2/9. Ảnh: .

Ngày 5/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết ông T.V.L., 38 tuổi, ở TP.HCM, bị phạt 2 triệu đồng vì đánh chó Alaska tại quảng trường Lâm Viên.

Người đàn ông bị xử phạt về hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi, quy định tại khoản 1, Điều 28 Nghị định 211/2026/NĐ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi.

Trước đó, sáng 2/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh ông L. dắt chó Alaska đến khu vực bờ cỏ tại quảng trường Lâm Viên. Người này sau đó dùng cây đánh con chó nhiều lần.

Theo thông tin đăng tải cùng đoạn video, con chó bị đánh do không "hợp tác" khi chụp ảnh với du khách. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng xác minh.

2 con chó Alaska được đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt ngày 3/9. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, ông L. khai con chó Alaska trong video là vật nuôi của mình. Do bực tức vì con vật không thực hiện theo hiệu lệnh, ông đã dùng cây đánh chó. Ông cho biết nhận thức hành vi của mình là không đúng, gây phản ứng trong dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh, thân thiện của địa phương.

Nhiều năm nay, tại quảng trường Lâm Viên xuất hiện dịch vụ mang chó cảnh cỡ lớn như Alaska ra cho du khách thuê chụp ảnh. Hoạt động này mang tính tự phát, do những người từ địa phương khác đến tổ chức và từng nhiều lần gây tranh cãi.

Từ năm 2024, tại khu vực quảng trường có khoảng 10 chủ kinh doanh dịch vụ với hơn 30 con chó thuộc nhiều chủng loại như Alaska, husky, poodle, samoyed... Hầu hết chó không được rọ mõm, du khách muốn chụp ảnh phải trả 30.000-50.000 đồng mỗi lượt.

Những con chó nhiều chủng loại xếp hàng đợi khách tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, năm 2024. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Đây cũng không phải lần đầu chó cảnh ở quảng trường Lâm Viên bị chủ đánh. Tháng 8/2024, nhiều video ghi cảnh chó Alaska bị hành hạ tại quảng trường và nơi nuôi nhốt từng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc. Công an sau đó vào cuộc, làm việc với người liên quan là chủ một dịch vụ chụp ảnh với chó.

Năm 2023, một người đàn ông cũng bị lên án khi dùng cây quất mạnh vào chó do con vật không hợp tác chụp ảnh cùng khách. Tình trạng tương tự từng xảy ra vào năm 2022.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt khuyến cáo du khách khi đến quảng trường Lâm Viên không chụp ảnh, không thuê và không tiếp tay cho hoạt động sử dụng động vật để kinh doanh.