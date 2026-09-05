Dự báo thời tiết 5/9: Sáng khai giảng nắng nhẹ, chiều nhiều nơi có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/9, cả nước diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong khung giờ sáng, thời tiết trên cả nước nhìn chung nắng nhẹ, trời tạnh ráo, khá thuận lợi cho lễ khai giảng. Sau đó, nắng có xu hướng gia tăng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Tại Hà Nội ngày 5/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ. Do đó, từ 8h sáng, nắng nóng xuất hiện sớm khiến nhiệt độ tăng nhanh, cảm giác nóng rõ rệt hơn; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Các khu vực còn lại trên cả nước có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết tại các vùng trên cả nước ngày 5/9/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng, có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.



