Tin sáng 5/9: Từ 28/9/2026, tài khoản VNeID sẽ bị khóa tự động trong trường hợp sau; Đề xuất trẻ em không được vào quán internet sau 21h

Từ 28/9/2026, tài khoản VNeID sẽ bị khóa tự động trong trường hợp sau

Theo quy định mới tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Phụ nữ Mới đưa tin.

Quy định mới đồng nghĩa những người đã đổi số điện thoại, chuyển quyền sử dụng SIM hoặc đang sử dụng thuê bao đăng ký dưới tên người khác cần chủ động kiểm tra lại thông tin trước thời điểm trên.

Từ 28/9/2026, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không còn chính chủ.

Như vậy, việc bảo đảm thông tin số điện thoại chính xác, thống nhất với dữ liệu định danh là vấn đề người sử dụng VNeID cần lưu ý. Đặc biệt, những người từng đổi số điện thoại nhưng vẫn sử dụng số cũ để đăng ký VNeID hoặc đang sử dụng SIM đứng tên người khác nên kiểm tra lại thông tin thuê bao của mình.

Hà Nội điều chỉnh giao thông Đại lộ Thăng Long trong 45 ngày

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên Đại lộ Thăng Long để phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài và thảm mặt đường cao tốc phải đoạn Km10+150 - Km12+500. Lao Động đưa tin.

Theo Thông báo số 1315/TB-SXD do ông Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội ký, việc điều chỉnh giao thông được thực hiện tại khu vực cầu Đan Hoài (Km11+189), thuộc địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, TP Hà Nội.

Phạm vi thi công gồm cao tốc phải, cao tốc trái, đường gom phải và đường gom trái của Đại lộ Thăng Long. Riêng hạng mục thảm mặt đường cao tốc phải được triển khai trên đoạn từ Km10+150 đến Km12+500.

Thời gian thực hiện từ 0h ngày 4/9 đến hết ngày 19/10/2026, kéo dài 45 ngày liên tục.

Đề xuất trẻ em không được vào quán internet sau 21h

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet cùng thông tin trên mạng. Song song việc quản lý các quán game online, dự thảo thiết lập nhiều trách nhiệm với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến.

Đề xuất trẻ em sau không được vào quán internet từ sau 21h đến 8h sáng hôm sau. Ảnh minh họa bởi AI

Với đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi, các nhà phát hành game bắt buộc triển khai giải pháp kỹ thuật để bảo đảm tổng thời gian chơi trong ngày không quá 60 phút với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Đề xuất này khắt khe và chặt chẽ hơn hẳn so với quy định hiện hành, vốn chỉ đề ra hạn mức tối đa 180 phút một ngày, áp dụng chung cho người chơi dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, tại dự thảo này đề xuất tập trung tăng cường bảo vệ trẻ em thông qua việc kiểm soát thời gian và nội dung trò chơi điện tử.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (quán game online) không được phục vụ người chơi là trẻ em (dưới 16 tuổi) trong khoảng thời gian từ 21h đến 8h sáng hôm sau.

Đối với người chơi từ 16 tuổi trở lên, quán không được cung cấp dịch vụ trong khung giờ 24h đến 8h sáng hôm sau. Quy định hiện hành hiện chỉ quy định chung với các đại lý Internet "không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau" mà không phân nhóm theo độ tuổi.

Công an phát thông báo đến những ai nhận được tin nhắn SMS, Messenger với nội dung sau

Đời sống & Pháp luật dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng gửi thông báo về vi phạm giao thông nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường gửi tin nhắn qua SMS hoặc các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger với nội dung thông báo phương tiện của người nhận bị “phạt nguội” do vi phạm giao thông. Kèm theo đó là yêu cầu truy cập vào đường dẫn để tra cứu thông tin vi phạm hoặc thực hiện nộp phạt trực tuyến. Các trang giả mạo thường được thiết kế có giao diện tương tự trang thông tin của cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin.

Tin nhắn lừa đảo của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Khi người dân truy cập vào đường dẫn giả mạo và cung cấp các thông tin như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP, các đối tượng có thể lợi dụng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình thức gửi tin nhắn, một số đối tượng còn trực tiếp gọi điện, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Chúng có thể sử dụng một số thông tin cá nhân của người dân để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với lý do nộp phạt hoặc hoàn tất thủ tục xử lý vi phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác với những tin nhắn, cuộc gọi có nội dung yêu cầu truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin bảo mật hoặc chuyển tiền để xử lý vi phạm giao thông.

Khi cần kiểm tra thông tin “phạt nguội”, người dân nên chủ động tra cứu thông qua các kênh chính thức như ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, thay vì truy cập đường link được gửi từ số điện thoại, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân, mẹ chỉ để lại túi quần áo và mảnh giấy nhắn

Ngày 4/9, Công an phường Hố Nai (TP.Đồng Nai) cho biết, đã phát thông báo tìm cha mẹ cho trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn. Thông tin trên Đời sống & Pháp luật

Theo cơ quan chức năng, hiện nay bà Trần Thị Thơm (SN 1976, cư trú tại số 16B, KP5, phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) đang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng 1 bé trai khoảng 2 tuổi.

Qua xác minh, lập biên bản thì bà Thơm cho biết phát hiện cháu bé mặc bộ đồ thun màu xanh, quấn chân đang ngủ trước nhà vào khoảng 4-5 giờ sáng 18/8; bên cạnh có 1 túi đồ trong có 3 bộ quần áo và 1 tờ giấy ghi bé sinh ngày 23/9/2024.

Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Cơ quan chức năng thông báo để tìm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé từ ngày 3/9. Nếu ai là cha, mẹ, người thân của cháu bé hoặc biết thông tin liên quan đến cháu, đề nghị liên hệ UBND phường Hố Nai địa chỉ 368 Quốc lộ 1 (khu phố 1, phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Hoặc thông qua ông Đinh Trường Vũ (chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND phường, số điện thoại : 0842.601968) hoặc bà Lê Yến (chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội, số điện thoại: 0919.627047.