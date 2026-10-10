Người đẹp Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026

Jihan Dimack mang về vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên cho Tanzania. Cô là thí sinh nổi bật trong suốt quá trình dự thi, từng được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán đăng quang trước chung kết.

Tân hoa hậu 30 tuổi, cao 1,75 m, mang hai dòng máu Tanzania - Lebanon. Cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh trực tuyến, hiện làm việc tại Trung Quốc. Trước đây người đẹp từng giành ngôi vị Miss Universe Tanzania 2016 và đại diện quốc gia tại Miss Universe 2016.

Danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 Miss Grand International 2026 lần lượt được trao cho các người đẹp Ecuador, Hà Lan, Guatemala và Việt Nam.

Người đẹp Việt Nam Emoura Phạm đoạt danh hiệu á hậu 4.

Top 5 (từ trái sang): Guatemala, Ecuador, Hà Lan, Tanzania và Việt Nam.

Trước đó, top 5 gồm Ecuador (Khán giả bình chọn), Guatemala, Hà Lan, Việt Nam và Tanzania trải qua phần thi ứng xử, trả lời câu hỏi chung: "Theo bạn, một người phụ nữ có bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?".

Người đẹp Tanzania tôn vinh lòng nhân hậu, lấy mẹ làm hình mẫu. Theo cô, người phụ nữ bản lĩnh cần biết quan tâm, đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân và dẫn dắt bằng sự tử tế.

Người đẹp Ecuador đề cao sự giản dị và lòng biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Cô cho biết mẹ là hình mẫu lớn nhất, dạy cô trân trọng những giá trị bình dị. Theo người đẹp, chính phẩm chất này giúp cô kết nối với hàng nghìn người ở Ecuador và trên khắp thế giới, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực.

Người đẹp Hà Lan nhấn mạnh lòng dũng cảm, dám bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức với những điều chưa biết. Cô cho rằng chỉ khi dám hành động, phụ nữ mới khám phá được khả năng của bản thân.

Người đẹp Guatemala cho rằng phụ nữ bản lĩnh cần có sự quyết tâm và niềm tin vào bản thân. Dù là người mẫu, người mẹ, sinh viên hay hoa hậu, mỗi người đều có thể biến ước mơ thành hiện thực nếu nỗ lực hết mình.

Người đẹp Việt Nam - Emoura Phạm ví người phụ nữ bản lĩnh như một cây cầu kết nối và nâng đỡ người khác. Cô chia sẻ dự án xây 100 cây cầu tại Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giúp trẻ em đến trường thuận lợi hơn, cải thiện cuộc sống cho các gia đình khó khăn. "Tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh cần biết kết nối mọi người. Cô ấy nên là nhịp cầu giúp những người khác có thêm sức mạnh, cơ hội và khả năng vươn lên", cô nói.

Top 11 được công bố sau phần thi bikini, gồm các thí sinh: Bờ Biển Ngà (thắng giải trình diễn áo tắm), Thái Lan, Venezuela, Hà Lan, Tanzania, Mexico, Việt Nam, Ecuador, Guatemala, Cuba và Puerto Rico. 11 người đẹp trải qua ba phần thi: hùng biện, ứng xử và trình diễn trang phục dạ hội.

Ở phần ứng xử, mỗi thí sinh nhận một câu hỏi riêng, xoay quanh những chủ đề đa dạng, đòi hỏi khả năng tư duy và ứng biến.

Người đẹp Việt Nam trong phần thi ứng xử.

Emoura Phạm nhận được câu hỏi: "Bạn truyền cảm hứng cho bản thân và những người khác như thế nào?". Cô chia sẻ bằng tiếng Anh: "Tôi tìm thấy động lực từ cội nguồn, lịch sử, từ mẹ và bà ngoại, cũng như nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi luôn nhớ đến những khó khăn mà người dân Việt Nam đã trải qua trong nhiều năm và cách chúng ta vượt qua những thử thách ấy. Tôi nhớ mẹ mình từng phải đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường, vượt qua cơn đói để theo đuổi việc học, thậm chí ngất xỉu trên đường đi. Những câu chuyện ấy giúp tôi nhận ra sức mạnh của giáo dục và nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách lan tỏa những giá trị mà mình đã học hỏi và trau dồi trong nhiều năm. Tôi tin rằng khi trở thành người mà chính mình ngưỡng mộ, tôi cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác".

Emoura Phạm trả lời ứng xử

Trong phần thi hùng biện với chủ đề "Chấm dứt chiến tranh và xung đột", mỗi thí sinh có khoảng một phút để nêu quan điểm về cách chấm dứt chiến tranh, xung đột và lan tỏa thông điệp hòa bình, qua đó thể hiện nhận thức, khả năng hùng biện cũng như tiếng nói của mình trước những vấn đề toàn cầu.

Emoura Phạm trong phần thi hùng biện cùng top 11.

Phần thi hùng biện của người đẹp Việt Nam

Emoura Phạm gây xúc động với phần hùng biện về ý nghĩa của hòa bình. Cô mở đầu bằng lời đề nghị khán giả giữ im lặng trong ba giây, sau đó đặt câu hỏi: "Bạn có nghe thấy gì không? Đó chính là âm thanh của hòa bình. Không tiếng súng, không bom đạn, không tiếng thét trong sợ hãi.

Ba giây im lặng đối với chúng ta có thể là âm thanh mà hàng triệu người đang sống giữa chiến tranh khao khát được nghe hơn bất cứ điều gì. Một người mẹ mất con đều phải chịu nỗi đau, bất kể lá cờ của đất nước nào. Một đứa trẻ mất cha đều cảm thấy chông chênh, bất kể nói ngôn ngữ gì. Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên bị giới hạn bởi bất kỳ đường biên giới nào. Vì vậy, chúng ta có thể cùng nhau chung tay hàn gắn thế giới, biến nơi này thành một thế giới tốt đẹp hơn, dành cho bạn và cho tôi".

Kết thúc phần hùng biện, Emoura Phạm thể hiện một đoạn trong ca khúc Heal the world của Michael Jackson.

Khoảnh khắc Emoura Phạm vào top 11.

Các thí sinh vào top 11.

Top 25 gồm các thí sinh: Ecuador (thắng giải Sức mạnh quốc gia), Puerto Rico (giải Tài năng), Tanzania (Khán giả bình chọn), Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha, Việt Nam, Thái Lan, Peru, Paraguay, Mexico, Malaysia, Nigeria, Hà Lan, Honduras, Bờ Biển Ngà, Costa Rica, Trung Quốc, Chile, Philippines, Cuba, Uruguay, Cộng hòa Czech, Guatemala và Venezuela.

Top 25 trình diễn bikini trong thiết kế áo tắm hai mảnh màu xanh lá với những đường cắt xẻ gợi cảm. Hoa hậu Việt Nam catwalk quyến rũ, thực hiện những cú xoay uyển chuyển, dứt khoát theo nhịp, nhận được tràng pháo tay từ khán giả. Với số đo ba vòng 80-58-92 cm, Emoura Phạm có hình thể săn chắc, đường cong nóng bỏng, được nhận xét không kém cạnh các người đẹp Mỹ Latin.

Màn trình diễn của Emoura Phạm cùng Top 25

Emoura Phạm vào Top 25.

Đêm thi bắt đầu lúc 19h với tiết mục đồng diễn của các thí sinh cùng đương kim hoa hậu Emma Tiglao đến từ Philippines. Ngay sau đó là màn catwalk và giới thiệu của 77 thí sinh. Nhiều cô gái gây ấn tượng khi ngân nga tên quốc gia và vùng lãnh thổ của mình như Nhật Bản, Lào, Indonesia, Malaysia, Mexico..., nhận tràng pháo tay hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Người đẹp Việt Nam Emoura Phạm trình diễn ở nhóm cuối với phong thái tự tin, rạng rỡ.

Emoura Phạm rạng rỡ hô vang tên đất nước trong phần giới thiệu

Người đẹp Việt Nam xuất hiện với mái tóc nâu bồng bềnh, catwalk tự tin trên sân khấu.

Tối 10/10, các thí sinh bước vào đêm chung kết Miss Grand International 2026 tại MGI Hall, Bangkok, Thái Lan, sau gần ba tuần tham gia các hoạt động bên lề và những phần thi phụ. Cuộc thi khởi động từ ngày 19/9, với các nội dung như trình diễn áo tắm, thi tài năng, phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc và bán kết.

Trong đêm chung kết, ban giám khảo lựa chọn Top 25, trong đó có ba suất dành cho các thí sinh chiến thắng những hạng mục đặc biệt gồm Grand Talent, Miss Popular Vote và Country’s Power of the Year. Các người đẹp tiếp tục trình diễn áo tắm để tranh suất vào Top 10. Ở vòng tiếp theo, thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và hùng biện về chủ đề "Chấm dứt chiến tranh và xung đột". Top 5 sau đó bước vào phần thi ứng xử để tìm ra hoa hậu và các á hậu.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là ban tổ chức mở bình chọn trực tiếp tại từng vòng thi, trao cơ hội cho thí sinh nhận được số phiếu cao nhất giành suất vào thẳng Top 25, Top 10 và Top 5.

Emoura Phạm là thí sinh Việt Nam dự thi Miss Grand International 2026.

Trước đêm chung kết, một số thí sinh được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao về khả năng đăng quang, gồm người đẹp Tanzania, Guatemala, Ecuador, Mỹ, Peru và Việt Nam.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Emoura Phạm thu hút sự chú ý nhờ sắc vóc quyến rũ, phong thái tự tin và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Cô 26 tuổi, mang hai dòng máu Việt - Anh, từng học tập tại Mỹ và tốt nghiệp đại học chuyên ngành diễn xuất. Emoura cao 1,70 m, số đo ba vòng 80-58-92 cm, có vóc dáng cân đối, đường nét gương mặt sắc sảo, mang vẻ đẹp hiện đại.

Emoura Phạm trình diễn bikini trong bán kết

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và điều hành từ năm 2013, có trụ sở tại Thái Lan. Cuộc thi truyền tải thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực", đồng thời đề cao các tiêu chí về nhan sắc (beauty), vóc dáng (body), trí tuệ (brain) và tư duy kinh doanh (business), thường được gọi là bộ tiêu chí 4B.