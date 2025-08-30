Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra như thế nào?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành phố.

Từ ngày 30/8, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng 2/9, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Từ sau 8h trời tạnh ráo, có nắng gián đoạn.

Các khu vực khác trên cả nước, cũng xuất hiện mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Ban ngày trời nắng ráo.

Với xu thế thời tiết trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo dự báo, sáng sớm ngày 2/9, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9:

Thời tiết khu vực Bắc Bộ:

Thời tiết khu vực Trung Bộ:

Thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ:

Thời tiết Hà Nội:

Tin mới nhất về thời tiết dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới GĐXH - Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, thời tiết trên cả nước khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.