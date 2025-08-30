Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra như thế nào?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông. Trong đó thời tiết Hà Nội có sự thay đổi, chuyển biến theo từng ngày.
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành phố.
Từ ngày 30/8, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng 2/9, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Từ sau 8h trời tạnh ráo, có nắng gián đoạn.
Các khu vực khác trên cả nước, cũng xuất hiện mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Ban ngày trời nắng ráo.
Với xu thế thời tiết trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9:
Thời tiết khu vực Bắc Bộ:
Thời tiết khu vực Trung Bộ:
Thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ:
Thời tiết Hà Nội:
GĐXH - Từ 6h30 đến 8h45 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt sẽ có quy mô tương tự buổi lễ chính thức vào sáng 2/9.
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 233/2025 quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Quốc khánh 2/9 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm được đông đảo người lao động mong chờ...
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo thay đổi thời gian cấm đường phục vụ buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Cục bộ có nơi mưa to đến 600mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.
GĐXH - Dàn pháo thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9 đồng bộ với chương trình tại Quảng trường Ba Đình có nhiều điểm đặc biệt.
