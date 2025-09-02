Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải Phòng
GĐXH - Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, khắp các đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, hướng về Đại lễ. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Ga Hải Phòng đã tăng số chuyến trong những ngày nghỉ lễ.
Sáng 2/9, không khí nghỉ lễ Quốc khánh tại Hải Phòng vô cùng đặc biệt khi khắp nơi, màu cờ sắc áo đỏ rực tình yêu nước bay phấp phới trên nhiều phố phường.
Trên nhiều tuyến phố trung tâm, các quán cà phê, quán ăn..., nhiều người dân diện trang phục áo cờ đỏ hòa chung không khí chào mừng ngày đại lễ của dân tộc.
Theo chia sẻ của nhiều chủ quán, sở dĩ đường vắng những ngày nghỉ lễ vì phần lớn mọi người lên Thủ đô xem diễu hành, diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phần lớn người dân lựa chọn ở nhà để theo dõi trực tiếp lễ kỷ niệm, một phần người dân đi du lịch v.v...
Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Hải Phòng, chuyến sáng sớm nay từ Ga Hải Phòng đi Hà Nội có nhiều gia đình trong trang phục chào mừng Quốc khánh đã có mặt tại sân Ga để lên Thủ đô, kịp đón không khi hân hoan ngày đại lễ.
Tại các bến xe, lượng khách khởi hành từ Hải Phòng đi Hà Nội trong ngày 1/9 tăng cao, kín ghế các tuyến xe.
Trong những ngày qua, không khí Quốc khánh ở Hải Phòng lan tỏa qua cờ hoa, băng rôn rực rỡ khắp phố phường, tạo nên niềm tự hào và sự gắn kết của người dân với ngày lễ trọng đại của đất nước.
Mời quý vị xem thêm video dưới đây:
Hình ảnh những ngày cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Gần 200 cán bộ, phóng viên, sinh viên đã vinh dự thay mặt cho hàng nghìn nhà báo trong cả nước tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Điểm bắn pháo hoa tầm cao Khu vực Quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) công tác lắp đặt đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập.
GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.
Dịp Quốc khánh, hòa trong không khí vui tươi của cả nước, quân và dân trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức nhiều hoạt động ấn tượng, sôi nổi.
Ba ngày qua, tại thôn Xuân Trạch (Đông Anh, Hà Nội), một tổ xe ôm đặc biệt đã được hình thành để chở miễn phí bà con vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia tham quan.
Người dân xem truyền hình không khỏi tò mò về cụ bà tóc bạc trắng, đeo khăn vấn màu đen, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Đại úy Bùi Phước Tùng vinh dự là người rước đuốc trong nghi thức mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sáng 2/9/1945, giữa biển người hạnh phúc ở Quảng trường Ba Đình, chàng trai Hà Nội 20 tuổi Nguyễn Văn Mỹ đứng những hàng đầu tiên, được tận mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Những tiếng hô vang ấy rung chuyển tận tim gan!
GĐXH - Sáng ngày 2/9, các khối diễu binh, diễu hành cùng tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình đến các tuyến phố trung tâm Thủ đô.
GĐXH - Dưới đây là danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện theo quy định mới nhất.
GĐXH - Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.