Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải Phòng

Sáng 2/9, không khí nghỉ lễ Quốc khánh tại Hải Phòng vô cùng đặc biệt khi khắp nơi, màu cờ sắc áo đỏ rực tình yêu nước bay phấp phới trên nhiều phố phường.

Hải Phòng rợp sắc cờ hoa trong ngày Quốc khánh 2/9.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm, các quán cà phê, quán ăn..., nhiều người dân diện trang phục áo cờ đỏ hòa chung không khí chào mừng ngày đại lễ của dân tộc.

Quán sá ngày nghỉ lễ trang trí cờ hoa chào mừng Quốc khánh.

Tại quán cafe, 3 mẹ con mặc áo cờ đỏ sao vàng xem lễ kỷ niệm qua màn hình điện thoại.

Đường phố ngày nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải Phòng sáng 2-9.

Theo chia sẻ của nhiều chủ quán, sở dĩ đường vắng những ngày nghỉ lễ vì phần lớn mọi người lên Thủ đô xem diễu hành, diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phần lớn người dân lựa chọn ở nhà để theo dõi trực tiếp lễ kỷ niệm, một phần người dân đi du lịch v.v...

Nhiều gia đình lựa chọn xem lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 qua màn hình ti vi.

Nhiều cán bộ hưu trí tập trung tại nhà nhau để xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Hải Phòng, chuyến sáng sớm nay từ Ga Hải Phòng đi Hà Nội có nhiều gia đình trong trang phục chào mừng Quốc khánh đã có mặt tại sân Ga để lên Thủ đô, kịp đón không khi hân hoan ngày đại lễ.

Một gia đình đến Ga Hải Phòng từ sớm để lên chuyến tàu đầu tiên trong ngày lên Hà Nội đón Quốc khánh.

Bến xe khách ở Hải Phòng trang trí cờ hoa trong ngày Quốc khánh.

Có trường học đã xếp hình lá cờ hướng về đại lễ 2/9.

Nhiều thầy cô tổ chức thắp hương tưởng niệm tại Đài nghĩa trang liệt sỹ.

Tại các bệnh viện ở Hải Phòng không khí chào mừng Quốc khánh tràn ngập các khoa phòng.

Một cách bày tỏ tình yêu nước của trường Tiểu học Tràng Cát, Hải Phòng.

Tại các bến xe, lượng khách khởi hành từ Hải Phòng đi Hà Nội trong ngày 1/9 tăng cao, kín ghế các tuyến xe.

Trong những ngày qua, không khí Quốc khánh ở Hải Phòng lan tỏa qua cờ hoa, băng rôn rực rỡ khắp phố phường, tạo nên niềm tự hào và sự gắn kết của người dân với ngày lễ trọng đại của đất nước.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Hình ảnh những ngày cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.



