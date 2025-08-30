Mới nhất
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu

Thứ bảy, 19:00 30/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngay ngày đầu nghỉ lễ 2/9, phà Đồng Bài - Cái Viềng (Hải Phòng) phải tạm dừng hoạt động do gió lớn, sóng to không đảm bảo an toàn. Theo đó, suốt nhiều giờ, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại 2 đầu bến.

Chiều 30/8, hàng trăm hành khách cùng phương tiện phải chờ đợi suốt nhiều giờ tại bến phà Đồng Bài – Cái Viềng (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bởi sự cố thời tiết sóng to - gió lớn không đảm bảo an toàn hàng hải nên phà buộc tạm dừng hoạt động.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, từ khoảng hơn 12h trưa ngày 30/8, khu vực bến phà Cái Viềng (chiều từ Trung tâm Cát Bà về nội thành) chật kín xe ô tô, xe máy và người đi bộ. Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi vì phải vật vạ chờ hàng giờ đồng hồ dưới nắng nóng.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu- Ảnh 1.

Hàng trăm phương tiện nối nhau nhẫn nại đợi được xuống phà về đất liền. Ảnh: Tiến Sinh

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu- Ảnh 2.

Hành khách trong lúc chờ phà.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu- Ảnh 3.

Lái xe và hành khách vật vờ đợi phà.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu- Ảnh 4.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu- Ảnh 5.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu- Ảnh 6.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu- Ảnh 7.
Theo lý giải từ công nhân nhà phà, do ảnh hưởng của gió to, sóng lớn, việc xuất bến lúc này không đảm bảo an toàn nên buộc tạm dừng.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, hàng trăm phương tiện và người dân vật vờ chờ đợi tại phà Đồng Bài – Cái Viềng vì thời tiết xấu- Ảnh 8.

Hoạt động vận tải tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng sẽ được khôi phục khi thời tiết ổn định trở lại.

Việc dừng phà được thông báo rộng rãi tới người dân và du khách, đồng thời lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện đỗ xe gọn gàng để đảm bảo an toàn giao thông.

Tính đến thời điểm 18h ngày 30/8, các chuyến phà đi và về từ đất liền ra đảo và ngược lại vẫn chưa thể hoạt động trở lại. BQL nhà phà cũng đã thông báo tới hành khách việc phà không thể chạy trong tối nay, giờ xuất bến hiện chưa thể rõ vì phụ thuộc tình hình thời tiết. 

Trước đó, giao thông trên tuyến Gia Luận - Bến Bèo (đoạn khe sâu, thôn Hải Sơn) hướng đi Cát Bà cũng được chính quyền thông báo tạm dừng lưu thông do ảnh hưởng từ việc sạt lở đất đá. Việc tạm dừng sẽ kéo dài cho đến khi công tác khắc phục - nghiệm thu an toàn hoàn tất và được UBND đặc khu công bố mở lại.

Tuy nhiên, việc sạt lở này không ảnh hưởng tới việc tham quan, du lịch đảo Cát Bà của du khách trong dịp nghỉ lễ. Tuyến đường giao thông dẫn tới đảo Cát Bà vẫn hoạt động bình thường cho tất cả các du khách trong và ngoài nước.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Ngày đầu nghỉ lễ, hàng trăm phương tiện mắc kẹt tại phà Đồng Bài - Cái Viềng vì thời tiết xấu.


Tiến Sinh
