Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam
Gần 1 thập kỷ bước vào showbiz, Hoa hậu Tiểu Vy vẫn luôn giữ được sức hút và là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất.
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