Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

| Đẹp

Gần 1 thập kỷ bước vào showbiz, Hoa hậu Tiểu Vy vẫn luôn giữ được sức hút và là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất.

Tháng 9/2018, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi tròn 18 tuổi. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô nhanh chóng trở thành mỹ nhân được săn đón.

Từ một nữ sinh, cuộc đời Tiểu Vy bước sang một trang mới. Đại diện Việt Nam tham dự Miss World, 2018, cô lọt top 30 chung cuộc. Sau bước đệm này, Tiểu Vy trở thành gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang rồi từng bước chuyển hướng sang điện ảnh.

Suốt gần thập kỷ qua, dù trong “vườn” hoa hậu liên tục có thêm những bông hoa mới, Tiểu Vy luôn giữ được sức nóng. Năm 2022, cô từng thắng danh hiệu “Mỹ nhân của năm” tại giải thưởng Ngôi sao của năm.

Thời điểm hiện tại, Tiểu Vy vẫn đắt show sự kiện, là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Gương mặt của người đẹp sinh năm 2000 được đánh giá là có “tỷ lệ vàng”, nhan sắc ngày càng rực rỡ.

Có lợi thế về sắc vóc cùng khuôn mặt đẹp, nàng hậu cũng theo đuổi gu thời trang trưởng thành. So với hình ảnh trong trẻo thời điểm đăng quang, Tiểu Vy hiện có phần quyến rũ và táo bạo hơn.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy cũng chứng minh bản thân là người đẹp đa tài khi lấn sân điện ảnh. Nổi bật nhất là vai chính trong “Bộ tứ báo thủ” (2025) của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm từng “càn quét” phòng vé và đem về mốc doanh thu hơn 300 tỷ đồng.

Ở tuổi 26, Tiểu Vy có cuộc sống sung túc, giàu có và hiện là trụ cột kinh tế của gia đình. Nhiều năm qua, công việc ổn định giúp người đẹp có nguồn thu nhập tốt, đủ lo cho bố mẹ và em trai. Cuối năm 2023, cô mua nhà cho bố mẹ ở quê, giúp gia đình có cuộc sống thoải mái, sung túc hơn.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, người đẹp đôi khi vẫn nhận những ý kiến trái chiều về cách ứng xử tại một số sự kiện, chương trình. Chính nàng hậu cũng nhiều lần thừa nhận đây là điểm yếu của bản thân và vẫn đang nỗ lực thay đổi.

Về chuyện tình cảm, Hoa hậu Việt Nam 2018 chưa từng công khai chuyện hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào. Tuy nhiên, cô nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các mỹ nam giàu có và nổi tiếng.

Nàng hậu tự nhận đã đến tuổi lấy chồng, song cô không gặp áp lực, muốn để mọi thứ phát triển tự nhiên, theo duyên số. Bố mẹ hoa hậu cũng không hối thúc nên Tiểu Vy chọn ưu tiên phát triển sự nghiệp.

Trong dịp kỷ niệm 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp sinh năm 2000 biết ơn vì chiếc vương miện năm ấy đã mở ra một hành trình thật đặc biệt với rất nhiều niềm vui, thử thách, những lần đầu tiên và hơn hết là thật nhiều yêu thương.

“Hành trình vẫn còn tiếp tục, và Vy hy vọng mình sẽ luôn có thể dùng những gì mình có để mang thêm một chút điều tốt đẹp đến những hoàn cảnh khó khăn”, nàng hậu tâm sự.

Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 13.Dàn sao gợi cảm dự Lễ trao giải Emmy 2026, ai đẹp nhất?

GĐXH - Sự kiện thảm xanh Lễ trao Emmy lần thứ 78 có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhan sắc và xu hướng thời trang của các nghệ sĩ thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Công dụng làm đẹp từ quả mướp đắng bạn nên biết

Công dụng làm đẹp từ quả mướp đắng bạn nên biết

Đẹp -

GĐXH - Khổ qua (mướp đắng) là loại quả quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, thường được chế biến thành các món canh, xào hoặc luộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, khổ qua còn là một "thần dược" tự nhiên cho làn da.

Phong cách tuổi 39 của NSƯT Kim Tuyến

Phong cách tuổi 39 của NSƯT Kim Tuyến

Đẹp -

GĐXH - Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến theo đuổi phong cách thanh lịch với bảng màu tiết chế, phom dáng mềm mại và cách phối đồ chú trọng tính ứng dụng. Bộ ảnh mới cho thấy nữ diễn viên không chạy theo những thiết kế cầu kỳ mà làm mới hình ảnh bằng đường cắt, chất liệu và tỷ lệ trang phục.

Nguyên liệu làm đẹp tự nhiên chứa nhiều khoáng chất có lợi giúp sạch da, giảm dầu thừa có sẵn trong bếp

Nguyên liệu làm đẹp tự nhiên chứa nhiều khoáng chất có lợi giúp sạch da, giảm dầu thừa có sẵn trong bếp

Đẹp -

GĐXH - Muối là nguyên liệu dễ tìm lại chứa nhiều khoáng chất giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng. Trong bài viết này, chúng tôi xin bật mí cách làm trắng da với muối dễ thực hiện, an toàn, giúp bạn cải thiện sắc tố da và tỏa sáng rạng ngời mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.