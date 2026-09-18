Người đẹp quê Lào Cai vừa gây sốt trong 'Lửa trắng' ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Hwangbo ở tuổi 46 đẹp quyến rũ, thần thái như người mẫu thập niên 90Đẹp -
Nhan sắc và thần thái của Hwangbo nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
Việt Hoa sinh năm 1996 tại Yên Bái (nay là Lào Cai), tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Con gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không và Độc đạo... và mới nhất là "Lửa trắng". Sở hữu nhan sắc dịu dàng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Việt Hoa được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.
Nhan sắc và thần thái của Hwangbo nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
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