Người đẹp quê Lào Cai vừa gây sốt trong 'Lửa trắng' ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Thứ sáu, 10:28 18/09/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Việt Hoa - mỹ nhân VFC quê Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc vai Mai trong "Lửa trắng" và nhận được đánh giá tích cực từ khán giả. Ở đời thực, Việt Hoa có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và thanh lịch.

Người đẹp quê Lào Cai vừa gây sốt trong 'Lửa trắng' ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 1.Đời thực bình dị của NSƯT mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng'

GĐXH - NSƯT Hồ Phong mới đây vào vai Lão Công trong phim "Lửa trắng". Nếu trên phim là ông trùm thì đời thực của nam diễn viên mang quân hàm Trung tá Công an nhân dân lại rất bình dị.

Người đẹp quê Lào Cai vừa gây sốt trong 'Lửa trắng' ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 1.

Trong phim "Lửa trắng" vừa phát sóng trên VTV3, Việt Hoa vào vai Mai - con gái ông trùm Lão Công. Vai diễn này gây chú ý với vẻ ngoài cá tính, bụi bặm khác hẳn tạo hình những nhân vật trước đây của Việt Hoa.

Người đẹp quê Lào Cai vừa gây sốt trong 'Lửa trắng' ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 3.

Ở tuổi 30, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng xinh đẹp, trẻ trung với gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng phong cách thời trang nữ tính, hiện đại.

Việt Hoa - con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 5.

Những năm gần đây, Việt Hoa thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu tại các sự kiện cũng như trên mạng xã hội.

Việt Hoa - con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 6.

Cô lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét tự nhiên trên gương mặt. Nhờ đó, nữ diễn viên luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, gần gũi nhưng vẫn cuốn hút trước công chúng.

Việt Hoa - con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 7.

Bên cạnh lợi thế về gương mặt, Việt Hoa còn duy trì vóc dáng cân đối nhờ chế độ sinh hoạt khoa học. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô chú trọng việc ăn uống lành mạnh, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày. Đây là những yếu tố quan trọng giúp làn da duy trì độ ẩm, sự căng bóng và hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Việt Hoa - con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 8.

Ngoài chế độ dinh dưỡng, Việt Hoa cũng quan tâm đến việc tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe và giữ gìn vóc dáng. Việc duy trì vận động thường xuyên không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn góp phần mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp gương mặt luôn rạng rỡ.

Việt Hoa - con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 9.

Trong việc chăm sóc da, nữ diễn viên ưu tiên các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng hằng ngày. Đây được xem là những nguyên tắc cơ bản nhưng vô cùng quan trọng để bảo vệ làn da trước tác động của môi trường và ánh nắng mặt trời.

Việt Hoa - con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 10.

Không chạy theo những xu hướng làm đẹp cầu kỳ, Việt Hoa lựa chọn cách chăm sóc bản thân từ bên trong bằng lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần lạc quan. Chính sự cân bằng trong cuộc sống đã góp phần giúp nữ diễn viên ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Việt Hoa - con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao? - Ảnh 11.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng các vai diễn đa dạng, Việt Hoa còn ấn tượng với phong cách sống tích cực và vẻ đẹp tự nhiên đối với nhiều khán giả trẻ.

Việt Hoa sinh năm 1996 tại Yên Bái (nay là Lào Cai), tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Con gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không và Độc đạo... và mới nhất là "Lửa trắng". Sở hữu nhan sắc dịu dàng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Việt Hoa được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.

Người đẹp quê Lào Cai vừa gây sốt trong 'Lửa trắng' ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 12.Vừa mới kết thúc, phim 'Lửa trắng' đã lập kỷ lục

GĐXH - Chặng kết và tập cuối cùng phim "Lửa trắng" đã thu hút lượng khán giả theo dõi lớn, dẫn đầu bảng xếp hạng rating trong tuần.

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