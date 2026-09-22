Rosé (BLACKPINK) khoe vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ đến khó tin

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Rosé (BLACKPINK) tiếp tục thu hút sự chú ý với vóc dáng mảnh mai cùng phong cách thời trang đậm chất học đường trong loạt ảnh mới.

Ngày 17/9, Rosé đăng tải trên trang cá nhân một bức ảnh không kèm chú thích, ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện giữa khung cảnh bầu trời mùa thu xanh trong.

Rosé đăng tải trên trang cá nhân một bức ảnh không kèm chú thích.

Trong ảnh, Rosé diện áo polo crop top màu xanh navy với phần cổ áo kết hợp cùng cà vạt mang phong cách cổ điển, phối với chân váy kẻ caro xanh. Cách kết hợp này giúp nữ ca sĩ hoàn thiện hình ảnh trẻ trung và thời thượng.

Rosé để tóc vàng dài uốn gợn sóng, trên tay cầm một cây kẹo mút màu đỏ. Nữ ca sĩ đưa tay che nhẹ phần trán, hướng ánh mắt có phần mơ màng về phía ống kính. Cách tạo dáng đơn giản nhưng mang đến tổng thể vừa ngọt ngào, vừa cá tính, đúng với phong cách thời trang đặc trưng của Rosé.

Đáng chú ý, thiết kế áo ngắn để lộ phần eo thon gọn của nữ ca sĩ. Qua góc chụp và tư thế tạo dáng, vóc dáng mảnh mai cùng đường cong cơ thể của Rosé càng trở nên nổi bật. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ quốc tế.

Nhiều khán giả dành lời khen cho phong cách phối đồ của Rosé, đồng thời nhận xét nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong hình ảnh. Từ thần thái, kiểu tóc đến cách lựa chọn trang phục, cô tạo nên một tổng thể vừa mang hơi hướng nữ sinh, vừa có nét thời thượng.

Rosé tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong hình ảnh.

Bên cạnh hoạt động cùng BLACKPINK, Rosé hiện tiếp tục tập trung cho các dự án âm nhạc cá nhân. Ngày 18/9, nữ ca sĩ sẽ chính thức phát hành ca khúc mới new trick.

Đáng chú ý, MV new trick được thực hiện với sự hợp tác cùng Apple. Sản phẩm được kỳ vọng mang đến cách thể hiện mới mẻ về cả âm nhạc lẫn hình ảnh, tiếp tục cho thấy màu sắc nghệ thuật riêng của Rosé trong chặng đường hoạt động solo.

Bên cạnh hoạt động cùng BLACKPINK, Rosé hiện tiếp tục tập trung cho các dự án âm nhạc cá nhân.