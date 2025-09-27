Người phụ nữ 35 tuổi hôn mê, co giật toàn thân, ân hận vì 1 sai lầm trong lúc giảm cân mà nhiều người mắc phải
GĐXH - Dùng thuốc giảm cân, người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng tiêu chảy, nôn mửa, hôn mê và co giật toàn thân.
Câu chuyện xảy ra với Lý Ân (35 tuổi) vào năm 2024 là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Theo trang tin ETToday, tháng 11/2024, Lý Ân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như tiêu chảy, nôn mửa, hôn mê và co giật toàn thân.
Xét nghiệm máu cho thấy nhiều Lý Ân bị rối loạn điện giải, bao gồm hạ kali máu, hạ natri máu và rối loạn cân bằng axit bazơ. Điện tâm đồ cũng cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường.
Theo chia sẻ của gia đình, một tuần trước, bệnh nhân được đồng nghiệp giới thiệu sử dụng một loại "thuốc giảm cân cấp tốc" bán trên mạng. Loại thuốc này được quảng cáo là có thể giúp người dùng "giảm 10kg trong 1 tháng". Sau khi sử dụng vài ngày, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và tiêu chảy. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục sử dụng đến khi phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi xác định được nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành cấp cứu, bù nước, bổ sung các chất điện giải cho bệnh nhân. Sau hơn hai tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Lý Ân dần hồi phục và đã được xuất viện.
Thuốc giảm cân cấp tốc tàn phá cơ thể thế nào?
Gây thiếu chất dinh dưỡng
Giảm cân cấp tốc thường dẫn đến việc hạn chế lượng calo và thực phẩm cung cấp cho cơ thể. Điều này có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng quan trọng như protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Thiếu chất dinh dưỡng có thể gây suy dinh dưỡng, suy giảm sức đề kháng và ảnh hưởng xấu đến chức năng cơ thể.
Mất cơ và mất nước
Khi giảm cân cấp tốc, một phần lượng mất cân ban đầu thường bao gồm cả mất nước và mất cơ. Điều này có thể gây suy nhược cơ thể, làm giảm khả năng hoạt động và gây ra mệt mỏi.
Gây tăng cân lại
Giảm cân cấp tốc thường không bền vững trong thời gian dài. Khi quay trở lại chế độ ăn bình thường sau khi kết thúc quá trình giảm cân, cơ thể thường sẽ phản ứng bằng cách tiết ra hormone để khuyến khích tiếp tục ăn và lưu trữ chất béo. Kết quả là người giảm cân có thể trở lại cân nặng ban đầu hoặc thậm chí tăng cân hơn trước đó, dẫn đến hiện tượng yo-yo effect.
Rối loạn tiêu hóa
Việc giảm cân cấp tốc có thể ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể, bao gồm hệ tiêu hóa, hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Cơ thể không có thời gian thích nghi dần với thay đổi lớn trong chế độ ăn và mất cân nhanh chóng, điều này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như suy nhược, rối loạn chuyển hóa và rối loạn chức năng cơ thể khác.
Tác động tiêu cực đến tâm lý
Việc giảm cân cấp tốc có thể gây tác động tâm lý tiêu cực, bao gồm cả cảm giác lo lắng, căng thẳng và áp lực về ngoại hình. Sự tập trung mạnh mẽ vào việc giảm cân nhanh có thể dẫn đến những mối quan tâm về cơ thể và hình dáng, cũng như gây ra rối loạn ăn uống và tạo ra mối quan hệ không lành mạnh với thức ăn.
