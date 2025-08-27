Nữ sinh 14 tuổi giảm cân trong 3 tháng hè: Tóc rụng nhiều, đi không vững, đối mặt với nhiều bệnh

Quá để ý ngoại hình, cô gái đặt mục tiêu giảm cấp tốc

Kỳ nghỉ hè vừa qua Vương Đình, nữ sinh 14 tuổi cao 1,57 m ở Bắc Kinh thi vào được trường mình yêu thích nên đặt mục tiêu giảm cân vì muốn bản thân xinh đẹp hơn trong bộ đồng phục. Ban đầu, em cắt bỏ đồ ăn vặt, chỉ ăn đúng ba bữa, sau đó giảm khẩu phần ăn, nhất định không ăn thêm bát thứ hai.

Cân nặng của Vương giảm rõ rệt. Dần dần, cô bé thấy sợ khi ăn cơm, có cảm giác thức ăn giống như kẻ thù. "Cứ đến bữa chính, em lại không dám ăn, chỉ cần cho một miếng thịt vào miệng, em đã lo lắng cả ngày", nữ sinh nói.

Ảnh minh họa

Tham gia nhóm cùng giảm cân trong kỳ nghỉ hè, Vương Đình cho biết có nhiều học sinh khác như mình cũng đang tranh thủ vài tháng nghỉ ngơi để giảm cân. "Có người em thấy đã rất gầy rồi, nhưng vẫn muốn giảm tiếp. Mỗi ngày chúng em đều báo cáo trong nhóm đã ăn những gì, ăn thêm một hạt cơm cũng cảm thấy tội lỗi", cô bé nói.

Giảm cân cấp tốc, thiếu khoa học nguy hiểm thế nào?

Sau hơn một tháng nhịn ăn triệt để, Vương giảm chỉ còn 35 kg. Tuy nhiên, cơ thể em gầy gò, suy nhược đến mức không đi nổi 200 m, chỉ vài bước đã thở dốc. Ngoài ra, em bị rụng tóc nhiều, mất ngủ về đêm. "Giờ em chỉ mong cơ thể trở lại bình thường. Nếu ăn uống đàng hoàng trở lại, liệu em có được như trước không?", cô bé thắc mắc.

Một bác sĩ nhận định, tuổi dậy thì là giai đoạn vàng cho sự phát triển thể chất, khi cơ thể cần nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Việc nhịn ăn mù quáng hoặc sử dụng thực phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng các dinh dưỡng thiết yếu, gây chậm phát triển chiều cao, giảm miễn dịch và thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của trí não.

6 tác hại khó lường khi ăn kiêng quá đà để giảm cân cấp tốc

Ảnh minh họa

Luôn mệt mỏi

Theo tờ Annals of Internal Medicin, lượng tinh bột bị cắt giảm có sự liên kết với nguy cơ của sự mệt mỏi. Ngoài ra, chế độ ăn kiêng hạn chế các chất vitamin, chất sắt cũng gây tình trạng mệt mỏi, thiếu máu.

Cảm giác buồn nôn

Các chuyên gia sức khỏe tại trường Harvard cho rằng tùy thuộc vào khoảng thời gian nhịn ăn, mọi người có thể bị đau đầu, buồn nôn, cáu kỉnh và táo bón.

Để hạn chế những tác dụng phụ không mong muốn, có thể chuyển từ chế độ nhịn ăn hàng ngày qua nhịn ăn định kỳ hoặc ăn kiêng có giới hạn thời gian phù hợp.

Tóc rụng nhiều

Chế độ ăn uống ít calo có liên quan rất nhiều đến việc rụng tóc. Thiếu chất dinh dưỡng khiến quá trình trao đổi chất ở các nang tóc bị gián đoạn, ảnh hưởng đến cấu trúc và sự phát triển của tóc.

Việc rụng tóc là một trong những tín hiệu của sự thiếu hụt chất dinh dưỡng, qua đó nên điều chỉnh chế độ ăn uống một cách khoa học hơn.

Chứng rối loạn ăn uống

Theo tờ International Journal of Eating Disorders, có 35% người ăn kiêng từ bình thường có thể trở thành bệnh lý và 20 - 25% trong số đó dễ mắc phải chứng rối loạn ăn uống.

Khó kiểm soát cân nặng

Nhiều chuyên gia sức khỏe tin rằng có 80 - 95% người ăn kiêng tăng cân trở lại dù đã rất chăm chỉ giảm cân, thậm chí còn tăng nhiều hơn so với số cân ban đầu. Ngược lại, cũng có người phải đối mặt với nguy cơ cân nặng sụt giảm quá nhiều mà không kiểm soát.

Dễ mắc chứng trầm cảm

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người ăn kiêng không thành công thường có cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân, cáu kỉnh, lo lắng và trầm cảm, khó tập trung và mệt mỏi. Họ luôn cảm thấy tự ti trước việc giảm cân thất bại, dẫn đến thiếu kiểm soát trong chế độ ăn uống và cả trong cuộc sống.

Đặc biệt là việc ăn kiêng ở tuổi thanh thiếu niên hiện nay rất dễ gặp phải những vấn đề trên.

Kinh nghiệm giảm cân an toàn nhất cho sức khỏe

Ảnh minh họa.

Ăn nhiều protein: Chế độ ăn giàu protein có thể tăng cường sự trao đổi chất, duy trì cơ bắp và giúp bạn no lâu hơn.

Ăn chất xơ hòa tan: Chất xơ hòa tan có thể giúp giảm mỡ bụng và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Cắt giảm đường: Cắt giảm đường và hạn chế tinh bột giúp giảm lượng calo tiêu thụ và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Ăn chậm: Nhai kỹ thức ăn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và tránh ăn quá nhiều.

Uống trà xanh hoặc trà ô long: Những loại trà này có thể giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

Nghỉ ngơi đầy đủ: Giấc ngủ đầy đủ giúp điều chỉnh hormone đói và no, giúp duy trì cân nặng.

Tập luyện sức bền: Tập luyện sức bền hoặc nâng tạ giúp duy trì khối lượng cơ bắp và sự trao đổi chất khi giảm cân.