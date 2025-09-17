Phương pháp giảm cân theo nhóm máu: Người nhóm máu O nên ăn nhiều cá, nhóm máu B nên kiêng 4 loại thực phẩm này

Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn? Nếu bạn tìm kiếm một hình thức luyện tập nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện vóc dáng, yoga và pilates là hai lựa chọn nổi bật. Cả hai đều thân thiện với khớp, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần...

Chắc hẳn bạn đã từng thắc mắc: Tại sao mình đã tập thể dục rất chăm chỉ, ăn uống thanh đạm, thậm chí duy trì thói quen đi cầu thang bộ mỗi ngày mà vẫn không giảm cân? Trong khi đó, lại có những người áp dụng cùng một phương pháp ăn kiêng, ăn cùng một loại thực phẩm nhưng lại đạt được hiệu quả nhanh chóng.

Đây là lúc bạn nên dừng lại và tự hỏi, liệu phương pháp giảm cân này có thực sự phù hợp với mình không?

"Phương pháp ăn kiêng theo nhóm máu" do Bác sĩ Peter J. D’Adamo, tác giả cuốn Eat Right 4 Your Type (Ăn uống đúng cách cho nhóm máu của bạn) đề xuất, có thể sẽ mang lại cho bạn một gợi ý hữu ích!

Ông cho rằng nhóm máu của mỗi người quyết định khả năng hấp thụ thực phẩm của cơ thể, vì vậy mỗi nhóm máu đều có những loại thực phẩm và phương pháp giảm cân riêng biệt.

Bạn thuộc nhóm máu nào? Dưới đây là giới thiệu về nguồn gốc, thực phẩm phù hợp và cách giảm cân hiệu quả cho từng nhóm máu. Hãy cùng tìm kiếm phương pháp phù hợp với bạn nhé!

Thực phẩm phù hợp và cách giảm cân hiệu quả cho từng nhóm máu

Nhóm máu O

Nguồn gốc: Nhóm máu O là nhóm máu lâu đời nhất. Tổ tiên của họ là những người săn bắn hái lượm, chủ yếu dựa vào protein từ động vật để tồn tại trong cuộc sống khó khăn.

Chế độ ăn: Người nhóm máu O thích nghi tốt với thực phẩm giàu protein. Họ tiêu hóa tốt thịt nạc và rau củ, trong khi các loại ngũ cốc, đậu hoặc khoai tây lại không giúp ích nhiều cho việc giảm cân.

Người nhóm máu O thích nghi tốt với thực phẩm giàu protein. Ảnh minh họa

Thực phẩm phù hợp: Thịt bò nạc, thịt cừu, thịt gà, các loại cá (cá vược, cá tuyết, cá hồi, cá trích), rong biển, hải sản.

Thực phẩm nên tránh: Các sản phẩm từ sữa khó tiêu, lúa mì, các loại đậu.

Bài tập phù hợp: Với người nhóm máu O, việc duy trì một kế hoạch tập luyện cố định là rất quan trọng. Khi ngừng tập hoặc rơi vào trạng thái tiêu cực, cơ thể họ dễ trở nên cáu kỉnh, bực bội.

Người nhóm máu O phù hợp với nhiều loại hình thể thao, bao gồm chạy bộ, bơi lội, đạp xe, và tập tạ.

Nhóm máu A

Nguồn gốc: Nhóm máu A xuất hiện vào khoảng 25.000 đến 15.000 năm trước Công nguyên ở châu Á và Trung Đông. Tổ tiên của họ là những người làm nông, đã phát triển một hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch khác với người nhóm máu O chuyên săn bắn.

Chế độ ăn: Người nhóm máu A phù hợp với chế độ ăn chủ yếu là rau củ và protein thực vật. Protein từ đậu nành là thực phẩm lành mạnh nhất cho họ.

Các loại thịt là món "đại kỵ" với người nhóm máu A muốn giảm cân, vì ăn quá nhiều sẽ tích tụ nhiều chất béo trong cơ thể. Do đó, kiểm soát khẩu phần và lượng chất béo là phương pháp giảm cân hiệu quả nhất với họ.

Người nhóm máu A phù hợp với chế độ ăn chủ yếu là rau củ và protein thực vật. Ảnh minh họa

Thực phẩm phù hợp: Trái cây (lê, đào, táo, sung, dâu, bơ...), rau củ, thịt gia cầm, và cá. Các sản phẩm từ đậu nành, yến mạch và mì ống nên là thực phẩm chính.

Thực phẩm nên tránh: Thịt đỏ khó tiêu, thực phẩm chứa đường, caffeine, rượu và các sản phẩm từ sữa.

Bài tập phù hợp: Người nhóm máu A nên tránh làm việc quá sức và căng thẳng. Họ phù hợp với các bài tập nhẹ nhàng, giúp thư giãn như yoga.

Nhóm máu B

Nguồn gốc: Người nhóm máu B xuất hiện sớm nhất ở vùng núi Himalaya. Tổ tiên của họ là những người du mục, thích nghi tốt với biến đổi khí hậu và sống dựa vào thịt, rau củ và các sản phẩm từ sữa. Sau này, cơ thể họ quen với việc hấp thu protein từ thịt và các sản phẩm từ sữa.

Chế độ ăn: Người nhóm máu B không phù hợp với các thực phẩm như mì, ngô... vì các thành phần trong đó sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất và dẫn đến béo phì. Họ phù hợp với thịt và các sản phẩm từ sữa. Ăn nhiều bữa nhỏ là một phương pháp ăn uống rất tốt.

Người nhóm máu B phù hợp với thịt và các sản phẩm từ sữa. Ảnh minh họa

Thực phẩm phù hợp: Rau xanh, pho mát tươi, bơ, các loại thịt, trái cây (chuối, nho, mận).

Thực phẩm nên tránh: Ngô, kiều mạch, lúa mì, các loại hạt.

Bài tập phù hợp: Giữ đầu óc minh mẫn và cơ thể cân bằng là điều cần thiết nhất với người nhóm máu B. Họ phù hợp với các bài tập có tính đều đặn như tennis, đạp xe, đi bộ đường dài, và golf.

Nhóm máu AB

Nguồn gốc: Nhóm máu AB là nhóm máu mới nhất và rất hiếm trên thế giới, chỉ chiếm chưa đến 5% dân số. Nhóm máu AB là sự pha trộn giữa nhóm máu A và B, mang cả đặc tính của hai nhóm này. Do đó, rau củ và các sản phẩm từ sữa rất phù hợp với họ.

Chế độ ăn: Do mang đặc tính của cả nhóm A và B, ăn quá nhiều thịt dễ chuyển hóa thành chất béo và tích tụ trong cơ thể, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người nhóm máu AB dễ béo phì. Chế độ ăn chủ yếu là rau củ, các sản phẩm từ sữa và trứng là phù hợp nhất.

Chế độ ăn chủ yếu của nhóm máu AB là rau củ, các sản phẩm từ sữa và trứng là phù hợp nhất.

Thực phẩm phù hợp: Rau củ, trái cây (anh đào, nho, dưa hấu...), hải sản, các sản phẩm từ sữa và trứng.

Thực phẩm nên tránh: Carbohydrate, thịt hun khói, các loại động vật có vỏ. Khi bị căng thẳng, hãy tránh xa caffeine và rượu.

Bài tập phù hợp: Tránh ngồi lâu, đứng dậy vận động một chút sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng hơn! Người nhóm máu AB phù hợp với cả các hoạt động tĩnh (yoga, thái cực quyền) và các bài tập thể lực (chạy bộ, đạp xe).