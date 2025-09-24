12 loại rau củ “thần thánh” giúp giảm cân tự nhiên, ăn càng nhiều dáng càng thon
GĐXH - Muốn giảm cân mà vẫn ăn ngon? Ghi nhớ ngay 12 loại rau củ giúp eo thon dáng gọn, khỏi lo nhịn khổ.
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lạiY tế - 1 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.
Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư buồng trứng đi khám với dấu hiệu bụng ngày càng to, kèm đau tức hạ vị kéo dài hơn hai tháng.
Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung lớn, nặng 3,5 kg gây biến chứng thiếu máu năng và hẹp niệu quản hai bên.
Người phụ nữ 60 tuổi bị sốc phản vệ do uống thuốc theo cách nàySống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi tự mua thuốc về uống, người bệnh xuất hiện ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực.
Người đàn ông 33 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn sau khi ăn bún cáSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán thủng ruột non do dị vật và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.
8 món ăn quen thuộc giàu canxi, giúp xương chắc 'như thép' mà ai cũng nên biếtSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Không chỉ sữa mới nhiều canxi, 8 thực phẩm quen thuộc này chính là “bùa hộ mệnh” cho xương chắc khỏe.
Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuốiY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc.
5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn'Sống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Một số bệnh có tỷ lệ mắc cao đáng kinh ngạc ở người cao tuổi, nhiều khi tưởng chừng đã khỏi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tái phát.
Bác sĩ bóc trần sự thật loại thuốc 'cháu đi làm xa gửi về cho bà chữa bệnh'Sống khỏe - 16 giờ trước
Bà M. thường xuyên sử dụng thuốc do cháu ở xa gửi về nhưng toàn bộ số thuốc trên được bác sĩ cảnh báo không rõ nguồn gốc, nguy cơ gây biến chứng nặng.
2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm nàyBệnh thường gặp
GĐXH - 2 vợ chồng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp cho biết đều có sức khỏe tốt, có đi khám sức khỏe định kỳ nhưng chưa từng siêu âm tuyến giáp, cũng không có triệu chứng bệnh.