Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều năm

Thứ tư, 16:59 15/10/2025 | Mẹ và bé
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bệnh nhân mắc u xơ tử cung đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất.

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 4,5kg cho nữ bệnh nhân B.T.L (46 tuổi, ngụ tại xã Cái Đôi Vàm, Tỉnh Cà Mau).

Theo chia sẻ của bệnh nhân, chị B.T.L đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất. Thêm vào đó, tâm lý lo sợ phẫu thuật cũng khiến bệnh nhân trì hoãn việc điều trị.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều năm - Ảnh 1.

Khối u nặng 4,5kg được lấy ra từ cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Cách đây hơn 1 tháng, bệnh nhân quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và được tiến hành các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung cùng siêu âm tử cung. 

Sau khi được thăm khám và hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u xơ tử cung kích thước lớn và đề nghị nhập viện phẫu thuật ngay. 

Ê-kíp phẫu thuật đã lấy ra được khối u xơ tử cung nặng 4,5kg, giải phóng cho người bệnh khỏi gánh nặng đã đeo đẳng suốt 10 năm qua.

Bác sĩ Trương Hoàng Việt – Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: "U xơ tử cung có nguyên nhân do sự tân sinh quá mức của sợi cơ trơn và mô liên kết ở cơ tử cung. Bệnh nhân đi khám vì bụng to tương đương thai 27-28 tuần. Nếu không kịp thời phẫu thuật, khối u có khả năng to lên chèn ép niệu quản, bàng quang, thậm chí những u xơ tử cung to có khả năng tiềm ẩn nguy cơ ác tính (Sarcom)."

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Bệnh nhân được hẹn tái khám sau 2 tuần để đánh giá lại vết mổ. May mắn, kết quả sinh thiết cho thấy khối u là lành tính.

"Tôi chịu đựng bụng to suốt hơn một năm nay, đi đâu ai cũng tưởng mình mang thai. Giờ được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài an toàn, tôi thấy nhẹ nhõm, khỏe mạnh trở lại, tôi rất biết ơn các bác sĩ", chị B.T.L xúc động chia sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường, người dân cần đưa con em đến cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội có khối u xơ tử cung nặng 3,2kg

Người phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội có khối u xơ tử cung nặng 3,2kg

Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

Người phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 44 tuổi phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 44 tuổi phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Cùng chuyên mục

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Mẹ và bé - 3 giờ trước

GĐXH - Hai bé trai song sinh rơi xuống ao trong khuôn viên nhà, dù được nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi do não tổn thương không hồi phục.

Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Mẹ và bé - 4 ngày trước

GĐXH - Theo bác sĩ, bệnh nhi nhiễm trùng đường ruột lần 2 có thể do phác đồ điều trị lần 1 chưa tiêu diệt hết vi khuẩn, hoặc vi khuẩn đã kháng thuốc, hoặc ăn phải thức ăn bị nhiễm khuẩn...

Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng

Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng

Mẹ và bé - 1 tuần trước

Cậu bé rụng tóc từng mảng lớn, để lại vùng hói vĩnh viễn.

Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Mẹ và bé - 2 tuần trước

Sau khi ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi đau cổ, khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Dị vật mắc trong thực quản khiến em suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cống

Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cống

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Trong lúc dọn nhà, không may chị trượt ngã, phần mông tiếp xúc trực tiếp nước thông cống bị đổ ra sàn... khiến chị bị bỏng nặng.

8 tuần nghẹt thở giữ thai thành công cho sản phụ cạn ối, tim thai dao động kém

8 tuần nghẹt thở giữ thai thành công cho sản phụ cạn ối, tim thai dao động kém

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH – Sản phụ được các bác sĩ theo dõi sát sao từ tuần 25 đến tuần 33 của thai kỳ với nhiều nguy hiểm rình rập cho sự phát triển của thai nhi.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025: Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025: Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Đây là chủ đề chính được đưa ra tại Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 do Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức sáng nay (27/9) tại Lào Cai.

Hướng dẫn chi tiết cách ăn uống, kiểm soát cân nặng hợp lý cho thai phụ để tránh mắc đái tháo đường thai kỳ

Hướng dẫn chi tiết cách ăn uống, kiểm soát cân nặng hợp lý cho thai phụ để tránh mắc đái tháo đường thai kỳ

Mẹ và bé - 3 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, phụ nữ có thai đặc biệt các thai phụ trên 35 tuổi, thừa cân, béo phì, có tiền sử sinh con to… cần điều chỉnh lối sống (ăn tiết chế, tăng cường vận động) để dự phòng nguy cơ mắc đái tháo đường trong thai kỳ.

Thực trạng đáng báo động: Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ tăng gấp 5 lần, mẹ bầu không được chủ quan!

Thực trạng đáng báo động: Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ tăng gấp 5 lần, mẹ bầu không được chủ quan!

Mẹ và bé - 3 tuần trước

GĐXH – Các chuyên gia nhận định, đái tháo đường thai kỳ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của mẹ cũng như của thai nhi. Vì vậy, các thai phụ cần có kiến thức và biện pháp dự phòng để tránh nguy cơ mắc căn bệnh này.

Ba trẻ bị ong đốt: Hai em nguy kịch do tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, một em tử vong

Ba trẻ bị ong đốt: Hai em nguy kịch do tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, một em tử vong

Mẹ và bé - 3 tuần trước

GĐXH - Theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát.

Xem nhiều

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Mẹ và bé

GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.

Mổ cấp cứu cho bé trai Hà Nội mắc căn bệnh nguy hiểm ở vùng kín

Mổ cấp cứu cho bé trai Hà Nội mắc căn bệnh nguy hiểm ở vùng kín

Mẹ và bé
Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng

Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng

Mẹ và bé
Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Mẹ và bé
Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 5 tuổi nuốt đồng xu vào thực quản

Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 5 tuổi nuốt đồng xu vào thực quản

Mẹ và bé

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top