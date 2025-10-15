Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều năm
GĐXH - Bệnh nhân mắc u xơ tử cung đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất.
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 4,5kg cho nữ bệnh nhân B.T.L (46 tuổi, ngụ tại xã Cái Đôi Vàm, Tỉnh Cà Mau).
Theo chia sẻ của bệnh nhân, chị B.T.L đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất. Thêm vào đó, tâm lý lo sợ phẫu thuật cũng khiến bệnh nhân trì hoãn việc điều trị.
Cách đây hơn 1 tháng, bệnh nhân quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và được tiến hành các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung cùng siêu âm tử cung.
Sau khi được thăm khám và hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u xơ tử cung kích thước lớn và đề nghị nhập viện phẫu thuật ngay.
Ê-kíp phẫu thuật đã lấy ra được khối u xơ tử cung nặng 4,5kg, giải phóng cho người bệnh khỏi gánh nặng đã đeo đẳng suốt 10 năm qua.
Bác sĩ Trương Hoàng Việt – Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: "U xơ tử cung có nguyên nhân do sự tân sinh quá mức của sợi cơ trơn và mô liên kết ở cơ tử cung. Bệnh nhân đi khám vì bụng to tương đương thai 27-28 tuần. Nếu không kịp thời phẫu thuật, khối u có khả năng to lên chèn ép niệu quản, bàng quang, thậm chí những u xơ tử cung to có khả năng tiềm ẩn nguy cơ ác tính (Sarcom)."
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Bệnh nhân được hẹn tái khám sau 2 tuần để đánh giá lại vết mổ. May mắn, kết quả sinh thiết cho thấy khối u là lành tính.
"Tôi chịu đựng bụng to suốt hơn một năm nay, đi đâu ai cũng tưởng mình mang thai. Giờ được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài an toàn, tôi thấy nhẹ nhõm, khỏe mạnh trở lại, tôi rất biết ơn các bác sĩ", chị B.T.L xúc động chia sẻ.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường, người dân cần đưa con em đến cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.
