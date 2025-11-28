Người phụ nữ 47 tuổi đột quỵ qua đời vì thường xuyên uống nước canh
Nước canh vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng nhưng các bác sĩ cảnh báo đừng uống loại canh này thường xuyên.
Tại Trung Quốc, một phụ nữ 47 tuổi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, kèm buồn nôn, nôn nhiều và mất thăng bằng. Sau thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết tiểu não. Dù được cấp cứu nhiều giờ, người phụ nữ vẫn không qua khỏi.
Gia đình cho biết bệnh nhân có cao huyết áp nhưng không dùng thuốc đều đặn, và đặc biệt rất thích uống canh hầm. Theo bác sĩ điều trị, đây là yếu tố làm tăng nguy cơ xuất huyết não: “Bệnh nhân cao huyết áp cần hạn chế loại canh này. Xuất huyết não do huyết áp cao rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể đe dọa tính mạng”.
Các chuyên gia giải thích, canh hầm thường được ninh từ thịt, xương và rau củ trong nhiều giờ. Điều này khiến chất béo và cholesterol hòa tan nhiều hơn vào nước canh, purin từ thịt và xương cũng bị giải phóng với nồng độ cao. Nếu uống thường xuyên hoặc uống lượng lớn, người bệnh dễ đối mặt với nguy cơ xơ vữa động mạch, hẹp mạch máu, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tăng acid uric, gout, và máu đặc, thận phải làm việc quá tải. Những yếu tố này đều là “kẻ đẩy nhanh” nguy cơ đột quỵ ở bệnh nhân cao huyết áp.
Không chỉ tác động đến tim mạch, loại canh hầm nhiều giờ còn có thể liên quan tới nguy cơ ung thư. Bà Hoắc Hà Kỷ Hoa, Chủ tịch Quỹ Ung thư Vú Hong Kong (Trung Quốc), từng phân tích rằng bệnh nhân ung thư vú cần hạn chế estrogen trong cơ thể. Chất này thường tích lũy trong mỡ động vật.
Trong quá trình hầm canh, lượng mỡ từ thịt sẽ tan vào nước, khiến người dùng tưởng là “bổ” nhưng thực chất lại nạp một lượng lớn chất béo động vật. Đây là yếu tố nằm trong danh sách nguy cơ cao tái phát ung thư vú. Bà cho biết: “Uống canh hầm mỗi ngày để ‘bồi dưỡng’ đôi khi lại khiến phụ nữ vô tình nạp nhiều mỡ thịt. Điều này không có lợi cho sức khỏe, nhất là với người từng điều trị ung thư vú”.
Lời khuyến cáo từ bác sĩ
Canh hầm vẫn có giá trị dinh dưỡng nhất định, nhưng cần sử dụng điều độ. Người bệnh cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, gout hoặc đang theo dõi ung thư nên đặc biệt thận trọng. Các chuyên gia gợi ý có thể thay bằng canh nấu nhanh (canh luộc) để giảm lượng purin và chất béo.
Dinh dưỡng hợp lý không nằm ở việc uống càng nhiều canh càng tốt, mà là biết chọn đúng phương pháp, phù hợp với từng thể trạng và bệnh lý.
Nguồn và ảnh: HK01
