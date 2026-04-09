7 đặc điểm của người có thể chất 'phòng ung thư', bạn có bao nhiêu?

Thứ năm, 07:00 09/04/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Ung thư vốn là nỗi ám ảnh về sức khỏe toàn cầu, nhưng thực tế cho thấy, có những người dường như sở hữu một "lá chắn" vô hình giúp họ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Khoa học chứng minh rằng "thể chất phòng ung thư" không phải là món quà của số phận, mà là kết quả của một lối sống kỷ luật và tư duy tích cực. Hãy cùng kiểm tra xem bạn sở hữu bao nhiêu đặc điểm trong số 7 "chìa khóa vàng" dưới đây.

7 đặc điểm của người có khả năng ngừa ung thư một cách tự nhiên

1. Kiên trì vận động: "Kích hoạt" hệ miễn dịch

Vận động không chỉ là tiêu hao năng lượng mà là quá trình thúc đẩy trao đổi chất và tăng cường khả năng tầm soát tế bào lạ của hệ miễn dịch.

Con số biết nói: Người tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần có thể giảm 10% - 20% nguy cơ mắc nhiều loại ung thư phổ biến.

Lời khuyên: Hãy biến vận động thành hơi thở. Đi bộ cầu thang thay vì thang máy, hoặc tìm một "người đồng hành" để duy trì động lực mỗi ngày.

2. Kiểm soát cân nặng: Giữ cán cân nội tiết ổn định

Béo phì được y học hiện đại xác nhận là tác nhân gây mất cân bằng nội tiết, dẫn đến nguy cơ ung thư vú, đại trực tràng và tuyến tụy cao hơn 30% - 50%.

Hành động ngay: Theo dõi chỉ số BMI và vòng eo định kỳ. Duy trì chế độ ăn kiểm soát calo là cách "yêu" cơ thể thiết thực nhất.

3. Thực đơn "cầu vồng": Đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng

Những người có thể chất tốt thường tuân thủ nguyên tắc ăn uống đa dạng. Rau củ quả nhiều màu sắc cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, giúp dọn dẹp các "gốc tự do" gây hại cho tế bào.

Phương pháp: Áp dụng quy tắc "7 phần no" và ưu tiên thực phẩm nguyên bản, ít chế biến. Sợi thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt là "khắc tinh" của ung thư đại trực tràng.

4. Nhịp sinh học điều độ: Thời gian hồi phục của tế bào

Thức khuya là "kẻ thù" của hệ miễn dịch. Những người duy trì giấc ngủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày giúp cơ thể có đủ thời gian sửa chữa các sai sót di truyền trong quá trình phân chia tế bào.

Mẹo nhỏ: Hãy thiết lập khung giờ ngủ cố định kể cả cuối tuần và giữ phòng ngủ hoàn toàn bóng tối để tối ưu hóa hormone Melatonin.

5. Tâm thế lạc quan: Sức mạnh của "Y học tâm thể"

Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tiết ra các hormone ức chế khả năng phòng vệ của hệ miễn dịch. Ngược lại, những người biết quản lý cảm xúc, sống bao dung thường có nội môi ổn định hơn.

Thực hành: Học cách buông bỏ những áp lực không đáng có, dành thời gian cho sở thích cá nhân và kết nối với những người tích cực.

6. Nói "không" với các độc chất (thuốc lá và rượu bia)

Đây là rào cản quan trọng nhất. Thuốc lá là tác nhân hàng đầu gây ung thư phổi, trong khi lạm dụng rượu bia tàn phá gan và thực quản.

Giới hạn an toàn: Nếu không thể kiêng hoàn toàn, hãy đảm bảo lượng cồn không vượt quá 25g/ngày đối với nam15g/ngày đối với nữ.

7. Tầm soát định kỳ: Tư duy phòng bệnh chủ động

"Thể chất phòng ung thư" còn đến từ sự hiểu biết. Ung thư ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ rệt. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện mầm mống bệnh khi chúng còn ở kích thước "siêu vi".

Lộ trình: Hãy tham vấn bác sĩ để có gói tầm soát cá nhân hóa dựa trên độ tuổi, giới tính và tiền sử gia đình.

Hãy là kiến trúc sư cho sức khỏe của mình

Nếu bạn sở hữu càng nhiều đặc điểm trên, bạn càng gần với một tương lai không ung thư. Tuy nhiên, nếu chưa đạt được tất cả, đừng quá lo lắng. Sức khỏe là một hành trình, không phải là đích đến. 

Hãy bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ nhất ngay hôm nay để xây dựng cho mình một "thể chất vàng", chống lại những tác nhân ảnh hưởng đến sức khoẻ, tạo cho mình một thể chất tự nhiên phòng được ung thư.

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

GĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình

GĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

7 loại rau "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất chợ, toàn món quen thuộc của người Việt

GĐXH - Dưới đây là một số loại rau củ phổ biến được khuyến cáo người Việt nên chú ý khi chọn mua và chế biến.

Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.

Kỳ tích: Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua da

GĐXH - Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) vừa can thiệp cứu sống ngoạn mục một cụ bà 91 tuổi bị hẹp van động mạch chủ khít kèm suy thận, suy tim nặng.

Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di căn

GĐXH - Phát hiện nhân tuyến giáp chỉ 8mm trong lần khám định kỳ, nữ bệnh nhân trẻ tuổi nghĩ nguy cơ thấp. Tuy nhiên, kết quả sau phẫu thuật cho thấy đã có tới 13 hạch di căn.

Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và thói quen hằng ngày mới là yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, chị Cẩm (39 tuổi) đi khám và bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận kích thước lớn, có nguy cơ vỡ.

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

GĐXH - Chỉ cần thay đổi vài phút đầu buổi sáng, bạn có thể cải thiện tâm trạng, tăng sự tập trung và khiến cả ngày trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Cặp vợ chồng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan có 1 thói quen sử dụng dầu ăn sai cách. Đây là điều rất nhiều gia đình Việt đang mắc phải.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

