7 đặc điểm của người có thể chất 'phòng ung thư', bạn có bao nhiêu?
GĐXH - Ung thư vốn là nỗi ám ảnh về sức khỏe toàn cầu, nhưng thực tế cho thấy, có những người dường như sở hữu một "lá chắn" vô hình giúp họ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh.
Khoa học chứng minh rằng "thể chất phòng ung thư" không phải là món quà của số phận, mà là kết quả của một lối sống kỷ luật và tư duy tích cực. Hãy cùng kiểm tra xem bạn sở hữu bao nhiêu đặc điểm trong số 7 "chìa khóa vàng" dưới đây.
7 đặc điểm của người có khả năng ngừa ung thư một cách tự nhiên
1. Kiên trì vận động: "Kích hoạt" hệ miễn dịch
Vận động không chỉ là tiêu hao năng lượng mà là quá trình thúc đẩy trao đổi chất và tăng cường khả năng tầm soát tế bào lạ của hệ miễn dịch.
Con số biết nói: Người tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần có thể giảm 10% - 20% nguy cơ mắc nhiều loại ung thư phổ biến.
Lời khuyên: Hãy biến vận động thành hơi thở. Đi bộ cầu thang thay vì thang máy, hoặc tìm một "người đồng hành" để duy trì động lực mỗi ngày.
2. Kiểm soát cân nặng: Giữ cán cân nội tiết ổn định
Béo phì được y học hiện đại xác nhận là tác nhân gây mất cân bằng nội tiết, dẫn đến nguy cơ ung thư vú, đại trực tràng và tuyến tụy cao hơn 30% - 50%.
Hành động ngay: Theo dõi chỉ số BMI và vòng eo định kỳ. Duy trì chế độ ăn kiểm soát calo là cách "yêu" cơ thể thiết thực nhất.
3. Thực đơn "cầu vồng": Đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng
Những người có thể chất tốt thường tuân thủ nguyên tắc ăn uống đa dạng. Rau củ quả nhiều màu sắc cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, giúp dọn dẹp các "gốc tự do" gây hại cho tế bào.
Phương pháp: Áp dụng quy tắc "7 phần no" và ưu tiên thực phẩm nguyên bản, ít chế biến. Sợi thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt là "khắc tinh" của ung thư đại trực tràng.
4. Nhịp sinh học điều độ: Thời gian hồi phục của tế bào
Thức khuya là "kẻ thù" của hệ miễn dịch. Những người duy trì giấc ngủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày giúp cơ thể có đủ thời gian sửa chữa các sai sót di truyền trong quá trình phân chia tế bào.
Mẹo nhỏ: Hãy thiết lập khung giờ ngủ cố định kể cả cuối tuần và giữ phòng ngủ hoàn toàn bóng tối để tối ưu hóa hormone Melatonin.
5. Tâm thế lạc quan: Sức mạnh của "Y học tâm thể"
Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tiết ra các hormone ức chế khả năng phòng vệ của hệ miễn dịch. Ngược lại, những người biết quản lý cảm xúc, sống bao dung thường có nội môi ổn định hơn.
Thực hành: Học cách buông bỏ những áp lực không đáng có, dành thời gian cho sở thích cá nhân và kết nối với những người tích cực.
6. Nói "không" với các độc chất (thuốc lá và rượu bia)
Đây là rào cản quan trọng nhất. Thuốc lá là tác nhân hàng đầu gây ung thư phổi, trong khi lạm dụng rượu bia tàn phá gan và thực quản.
Giới hạn an toàn: Nếu không thể kiêng hoàn toàn, hãy đảm bảo lượng cồn không vượt quá 25g/ngày đối với nam và 15g/ngày đối với nữ.
7. Tầm soát định kỳ: Tư duy phòng bệnh chủ động
"Thể chất phòng ung thư" còn đến từ sự hiểu biết. Ung thư ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ rệt. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện mầm mống bệnh khi chúng còn ở kích thước "siêu vi".
Lộ trình: Hãy tham vấn bác sĩ để có gói tầm soát cá nhân hóa dựa trên độ tuổi, giới tính và tiền sử gia đình.
Hãy là kiến trúc sư cho sức khỏe của mình
Nếu bạn sở hữu càng nhiều đặc điểm trên, bạn càng gần với một tương lai không ung thư. Tuy nhiên, nếu chưa đạt được tất cả, đừng quá lo lắng. Sức khỏe là một hành trình, không phải là đích đến.
Hãy bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ nhất ngay hôm nay để xây dựng cho mình một "thể chất vàng", chống lại những tác nhân ảnh hưởng đến sức khoẻ, tạo cho mình một thể chất tự nhiên phòng được ung thư.
