Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di căn

Phát hiện nhân tuyến giáp nhỏ nhưng đã di căn nhiều hạch

Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân trẻ tuổi, phát hiện nhân tuyến giáp kích thước 8 × 8mm trong lần khám sức khỏe định kỳ.

Trước đó, người bệnh đã siêu âm tại hai cơ sở chuyên khoa, kết quả không ghi nhận hạch cổ bất thường. Điều này khiến bệnh nhân yên tâm cho rằng đây chỉ là tổn thương nhỏ, nguy cơ thấp.

Không phải u nhỏ nào cũng "lành tính".

Tuy nhiên, qua thăm khám trực tiếp, các bác sĩ nhận thấy khối u nằm ở vị trí có nguy cơ di căn hạch cao nên chỉ định siêu âm đánh giá lại trước phẫu thuật. Kết quả lần này chỉ ghi nhận một hạch nghi ngờ di căn, các hạch còn lại có hình ảnh lành tính.

Dù vậy, trong quá trình phẫu thuật và xét nghiệm giải phẫu bệnh sau đó, các bác sĩ phát hiện có tới 13/57 hạch chứa tế bào di căn, một số hạch đã có dấu hiệu xâm lấn ra ngoài vỏ. Điều này cho thấy mức độ bệnh lý phức tạp hơn nhiều so với những gì hình ảnh trước mổ có thể phát hiện.

Không phải u nhỏ nào cũng “lành tính”

Theo các bác sĩ Trung tâm Ung bướu, không phải tất cả các nhân tuyến giáp kích thước nhỏ đều lành tính hoặc có nguy cơ thấp.

Trong một số trường hợp, dù kích thước khối u rất nhỏ nhưng vẫn có thể đi kèm tình trạng di căn hạch cổ với số lượng đáng kể. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu người bệnh chủ quan, trì hoãn theo dõi hoặc điều trị.

Thực tế, siêu âm là phương pháp phổ biến giúp phát hiện bất thường tuyến giáp, nhưng đôi khi chưa phản ánh đầy đủ tình trạng bệnh. Một số hạch di căn có thể có hình ảnh tương tự hạch lành tính, gây khó khăn trong chẩn đoán.

Do đó, việc đánh giá lâm sàng kết hợp kinh nghiệm của bác sĩ chuyên khoa đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và xác định chính xác mức độ bệnh.

Nhân tuyến giáp: Làm gì để phát hiện sớm và phòng ngừa?

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các nhân tuyến giáp, kể cả khi kích thước nhỏ. Để bảo vệ sức khỏe, cần lưu ý:

Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường;

Theo dõi sát các nhân tuyến giáp theo hướng dẫn của bác sĩ;

Tuân thủ đầy đủ chỉ định thăm khám, xét nghiệm chuyên sâu khi cần thiết.

Chủ động kiểm tra, đánh giá đúng và điều trị kịp thời là cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ tiến triển thành bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là ung thư tuyến giáp.

