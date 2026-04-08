Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Kỳ tích: Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua da

Thứ tư, 16:18 08/04/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) vừa can thiệp cứu sống ngoạn mục một cụ bà 91 tuổi bị hẹp van động mạch chủ khít kèm suy thận, suy tim nặng.

Cứu sống cụ bà 91 tuổi suy tim bằng kỹ thuật thay van tim qua da - Ảnh 1.

GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI), các bác sĩ đã tạo nên điều kỳ diệu, giúp người bệnh tìm lại nhịp đập khỏe mạnh mà không cần phải trải qua ca đại phẫu cưa xương ức.

Hành trình từ gia đình nhầm bệnh phổi đến bờ vực sinh tử

ThS.BS Trần Minh Giám cho biết, bệnh nhân (nữ, 91 tuổi, quê Lào Cai) nhập viện trong tình trạng suy tim rất nặng, khó thở dữ dội, phải cấp cứu bằng thở oxy, thuốc lợi tiểu và thuốc trợ tim.

Theo lời kể của gia đình, trước đó vài ngày, cụ bà liên tục kêu tức ngực, khó thở. Nghĩ rằng bà mắc bệnh lý hô hấp, gia đình đã đưa bà vào Bệnh viện Phổi Trung ương để điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện vấn đề cốt lõi nằm ở tim mạch nên đã nhanh chóng tư vấn và chuyển tuyến cấp cứu sang Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.

Cứu sống cụ bà 91 tuổi suy tim bằng kỹ thuật thay van tim qua da - Ảnh 2.

Cụ bà 91 tuổi được cứu sống bằng kỹ thuật thay van tim qua da, không cần phải cưa xương ức. Ảnh BVCC

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện E đánh giá đây là một ca bệnh vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân bị hẹp khít lỗ van động mạch chủ, khiến máu bơm từ tim đi nuôi cơ thể bị giảm sút nghiêm trọng. Lưu lượng máu ứ đọng lại tại buồng tim và phổi, gây dọa phù phổi cấp và suy hô hấp. Đối với bệnh lý này, nếu chỉ điều trị nội khoa, bệnh sẽ rất ít cải thiện và nguy cơ tử vong trực chờ.

Ngay lập tức, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa (Heart Team) được triển khai khẩn trương với sự tham gia của các chuyên gia nội khoa, ngoại khoa và Tim mạch can thiệp. Bài toán đặt ra lúc này rất nan giải: Để cứu bệnh nhân, bắt buộc phải thay van động mạch chủ. Tuy nhiên, với một cụ bà đã 91 tuổi, cơ thể suy đa tạng, nếu tiến hành mổ mở cưa xương ức theo phương pháp truyền thống thì tiên lượng trên bàn mổ và quá trình hồi sức hậu phẫu là cực kỳ nặng nề, cơ hội sống sót rất mong manh.

Phép màu từ những ống thông nhỏ

Đứng trước lằn ranh sinh tử, các bác sĩ thống nhất quyết định lựa chọn kỹ thuật TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation - Thay van động mạch chủ qua da) để giành lại sự sống cho người bệnh. Dù mọi phương pháp can thiệp trên nền bệnh nhân cao tuổi, suy kiệt đều tiềm ẩn rủi ro nhất định, nhưng các bác sĩ đã giải thích cặn kẽ và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía gia đình.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của ThS.BS Phan Thảo Nguyên – Phó Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, ê-kíp can thiệp đã thực hiện thủ thuật nhanh chóng chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ.

Chia sẻ về ca can thiệp, ThS.BS Trần Minh Giám cho biết: "Thay vì một cuộc đại phẫu mở ngực kéo dài 4-5 tiếng đầy rủi ro, chúng tôi sử dụng các ống thông nhỏ đi từ động mạch đùi để đưa van tim nhân tạo vào vị trí đích. Kỹ thuật TAVI mở ra cơ hội sống sót cho những bệnh nhân cao tuổi vốn không đủ sức chịu đựng các ca phẫu thuật truyền thống".

Trong phòng can thiệp (Cathlab), chiếc van mới đã được các bác sĩ khéo léo đưa vào thay thế chỗ van "hỏng". Ngay khi van được thả ra và bung mở, nó lập tức hoạt động nhịp nhàng, giải phóng tình trạng tăng áp trong thất trái. Dòng máu lưu thông đi nuôi cơ thể dồi dào trở lại, tình trạng suy tim của cụ bà được cải thiện tức thì.

Sự hồi phục kỳ diệu và bước tiến của y học hiện đại

Sự ưu việt của kỹ thuật TAVI so với mổ hở thể hiện rõ rệt ngay sau can thiệp. Không phải chịu đựng sự đau đớn của vết thương dài hay cưa xương ức, tình trạng sức khỏe của người bệnh tiến triển rất khả quan. Tim hoạt động tốt, cụ bà có thể ăn uống và trò chuyện vui vẻ ngay trong ngày đầu tiên.

Chỉ sau một tuần điều trị, cụ bà 91 tuổi từng đứng trước "cửa tử" nay đã hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Thành công của ca bệnh phức tạp này không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình người bệnh mà còn một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Hiện nay, kỹ thuật TAVI đang được triển khai thường quy tại bệnh viện. Với ưu điểm vượt trội là ít xâm lấn, thời gian thực hiện ngắn, hồi phục nhanh và giảm thiểu tối đa biến chứng nhiễm trùng, TAVI thực sự là một bước tiến y học mang tính cách mạng, mở ra "cánh cửa sống" thứ hai cho những bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh lý van tim nghiêm trọng.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

Cùng chuyên mục

Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di căn

Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di căn

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện nhân tuyến giáp chỉ 8mm trong lần khám định kỳ, nữ bệnh nhân trẻ tuổi nghĩ nguy cơ thấp. Tuy nhiên, kết quả sau phẫu thuật cho thấy đã có tới 13 hạch di căn.

Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn

Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và thói quen hằng ngày mới là yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, chị Cẩm (39 tuổi) đi khám và bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận kích thước lớn, có nguy cơ vỡ.

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi vài phút đầu buổi sáng, bạn có thể cải thiện tâm trạng, tăng sự tập trung và khiến cả ngày trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Cặp vợ chồng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan có 1 thói quen sử dụng dầu ăn sai cách. Đây là điều rất nhiều gia đình Việt đang mắc phải.

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu máu thoáng qua nhưng không đi khám, người đàn ông 35 tuổi chỉ nhập viện khi đau quặn dữ dội và được phát hiện sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, khiến thận giãn độ II.

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm thanh quản là tình trạng phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên phải sử dụng giọng nói trong công việc.

Xem nhiều

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sống khỏe

GĐXH - Những người sống lâu, sống khỏe thường không ăn theo cảm hứng, mà duy trì 3 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe
Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sống khỏe
Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top