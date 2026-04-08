Kỳ tích: Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua da
GĐXH - Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) vừa can thiệp cứu sống ngoạn mục một cụ bà 91 tuổi bị hẹp van động mạch chủ khít kèm suy thận, suy tim nặng.
Nhờ ứng dụng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI), các bác sĩ đã tạo nên điều kỳ diệu, giúp người bệnh tìm lại nhịp đập khỏe mạnh mà không cần phải trải qua ca đại phẫu cưa xương ức.
Hành trình từ gia đình nhầm bệnh phổi đến bờ vực sinh tử
ThS.BS Trần Minh Giám cho biết, bệnh nhân (nữ, 91 tuổi, quê Lào Cai) nhập viện trong tình trạng suy tim rất nặng, khó thở dữ dội, phải cấp cứu bằng thở oxy, thuốc lợi tiểu và thuốc trợ tim.
Theo lời kể của gia đình, trước đó vài ngày, cụ bà liên tục kêu tức ngực, khó thở. Nghĩ rằng bà mắc bệnh lý hô hấp, gia đình đã đưa bà vào Bệnh viện Phổi Trung ương để điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện vấn đề cốt lõi nằm ở tim mạch nên đã nhanh chóng tư vấn và chuyển tuyến cấp cứu sang Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.
Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện E đánh giá đây là một ca bệnh vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân bị hẹp khít lỗ van động mạch chủ, khiến máu bơm từ tim đi nuôi cơ thể bị giảm sút nghiêm trọng. Lưu lượng máu ứ đọng lại tại buồng tim và phổi, gây dọa phù phổi cấp và suy hô hấp. Đối với bệnh lý này, nếu chỉ điều trị nội khoa, bệnh sẽ rất ít cải thiện và nguy cơ tử vong trực chờ.
Ngay lập tức, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa (Heart Team) được triển khai khẩn trương với sự tham gia của các chuyên gia nội khoa, ngoại khoa và Tim mạch can thiệp. Bài toán đặt ra lúc này rất nan giải: Để cứu bệnh nhân, bắt buộc phải thay van động mạch chủ. Tuy nhiên, với một cụ bà đã 91 tuổi, cơ thể suy đa tạng, nếu tiến hành mổ mở cưa xương ức theo phương pháp truyền thống thì tiên lượng trên bàn mổ và quá trình hồi sức hậu phẫu là cực kỳ nặng nề, cơ hội sống sót rất mong manh.
Phép màu từ những ống thông nhỏ
Đứng trước lằn ranh sinh tử, các bác sĩ thống nhất quyết định lựa chọn kỹ thuật TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation - Thay van động mạch chủ qua da) để giành lại sự sống cho người bệnh. Dù mọi phương pháp can thiệp trên nền bệnh nhân cao tuổi, suy kiệt đều tiềm ẩn rủi ro nhất định, nhưng các bác sĩ đã giải thích cặn kẽ và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía gia đình.
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của ThS.BS Phan Thảo Nguyên – Phó Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, ê-kíp can thiệp đã thực hiện thủ thuật nhanh chóng chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ.
Chia sẻ về ca can thiệp, ThS.BS Trần Minh Giám cho biết: "Thay vì một cuộc đại phẫu mở ngực kéo dài 4-5 tiếng đầy rủi ro, chúng tôi sử dụng các ống thông nhỏ đi từ động mạch đùi để đưa van tim nhân tạo vào vị trí đích. Kỹ thuật TAVI mở ra cơ hội sống sót cho những bệnh nhân cao tuổi vốn không đủ sức chịu đựng các ca phẫu thuật truyền thống".
Trong phòng can thiệp (Cathlab), chiếc van mới đã được các bác sĩ khéo léo đưa vào thay thế chỗ van "hỏng". Ngay khi van được thả ra và bung mở, nó lập tức hoạt động nhịp nhàng, giải phóng tình trạng tăng áp trong thất trái. Dòng máu lưu thông đi nuôi cơ thể dồi dào trở lại, tình trạng suy tim của cụ bà được cải thiện tức thì.
Sự hồi phục kỳ diệu và bước tiến của y học hiện đại
Sự ưu việt của kỹ thuật TAVI so với mổ hở thể hiện rõ rệt ngay sau can thiệp. Không phải chịu đựng sự đau đớn của vết thương dài hay cưa xương ức, tình trạng sức khỏe của người bệnh tiến triển rất khả quan. Tim hoạt động tốt, cụ bà có thể ăn uống và trò chuyện vui vẻ ngay trong ngày đầu tiên.
Chỉ sau một tuần điều trị, cụ bà 91 tuổi từng đứng trước "cửa tử" nay đã hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.
Thành công của ca bệnh phức tạp này không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình người bệnh mà còn một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Hiện nay, kỹ thuật TAVI đang được triển khai thường quy tại bệnh viện. Với ưu điểm vượt trội là ít xâm lấn, thời gian thực hiện ngắn, hồi phục nhanh và giảm thiểu tối đa biến chứng nhiễm trùng, TAVI thực sự là một bước tiến y học mang tính cách mạng, mở ra "cánh cửa sống" thứ hai cho những bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh lý van tim nghiêm trọng.
