Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn
GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và thói quen hằng ngày mới là yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Chỉ cần xây dựng những thói quen đúng đắn, mỗi người đều có thể kéo dài tuổi thọ và duy trì thể trạng tốt. Bên cạnh việc ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên, hai yếu tố quan trọng không thể bỏ qua là chế độ ăn uống cân bằng và suy nghĩ tích cực.
Chế độ ăn uống cân bằng – nền tảng của tuổi thọ bền vững
Thực phẩm chính là "nhiên liệu" nuôi dưỡng cơ thể. Một chế độ ăn khoa học, đầy đủ dưỡng chất giúp duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan và nâng cao sức đề kháng.
Việc bổ sung trái cây như táo, lê, bưởi… cùng nguồn protein chất lượng cao từ hải sản, thịt gà, cá có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tăng cường miễn dịch.
Tuy nhiên, cách chế biến cũng rất quan trọng; hạn chế chiên rán hoặc hun khói sẽ giúp giảm nguy cơ tích tụ chất béo không lành mạnh.
Song song với đó, việc tiêu thụ rau xanh mỗi ngày đóng vai trò thiết yếu. Rau như cà rốt, cà chua, các loại rau lá xanh cung cấp chất xơ và vitamin giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.
Sữa chua ít béo cũng là lựa chọn phù hợp, bởi lợi khuẩn axit lactic có thể hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.
Chế độ ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, tránh nạp quá nhiều calo và chất béo sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.
Khi tuổi càng cao, chức năng hấp thụ của cơ thể suy giảm, việc chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cơ thể dễ dàng chuyển hóa dinh dưỡng hơn. Đồng thời, hạn chế thức ăn sống, lạnh cũng giúp bảo vệ dạ dày và lá lách.
Ngoài ra, cần giảm tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều axit béo bão hòa, muối và đường. Những món tráng miệng ngọt hoặc đồ uống nhiều đường nếu sử dụng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ bệnh chuyển hóa.
Duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng là cách quan trọng để phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật.
Suy nghĩ tích cực – "liều thuốc" kéo dài tuổi thọ
Tâm trạng và sức khỏe thể chất có mối liên hệ chặt chẽ. Việc thường xuyên căng thẳng hoặc tức giận có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, gan và thậm chí ảnh hưởng đến não bộ.
Khi tâm lý tiêu cực kéo dài, cơ thể cũng dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa nhanh như da xỉn màu, nếp nhăn nhiều hơn và sức đề kháng suy giảm.
Theo nghiên cứu được trích dẫn bởi Verywell Mind, những người có tư duy tích cực có thể kéo dài tuổi thọ thêm khoảng 11–15% và tăng khả năng sống đến 85 tuổi.
Tinh thần lạc quan giúp con người kiên cường hơn trước bệnh tật, đồng thời chủ động chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Để nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực, mỗi người có thể dành thời gian cho những sở thích cá nhân, học kỹ năng mới hoặc tham gia các hoạt động như khiêu vũ, tập thể dục, câu cá…
Những hoạt động này không chỉ cải thiện thể chất mà còn giúp tâm trí thư giãn. Giao tiếp thường xuyên với bạn bè cũng giúp giảm cảm giác cô đơn, hạn chế nguy cơ trầm cảm và lo âu.
Một số thói quen đơn giản như viết ra điều khiến bản thân biết ơn mỗi ngày, dành thời gian bên những người lạc quan hoặc thực hành thiền cũng góp phần xây dựng tinh thần tích cực.
Dù cuộc sống luôn tồn tại khó khăn, việc rèn luyện tư duy lạc quan sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn và duy trì sức khỏe lâu dài.
Tuổi thọ không phải là con số cố định do di truyền quyết định. Nó được hình thành từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày: ăn uống hợp lý, suy nghĩ tích cực và duy trì lối sống lành mạnh.
Khi kết hợp cả hai yếu tố này, bạn không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.
