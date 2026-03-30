Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm
GĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.
Ung thư tuyến giáp tiến triển sau thời gian bỏ tái khám
Bà Nhường (69 tuổi) có tiền sử nhiều nhân tuyến giáp hơn 5 năm và từng duy trì tái khám định kỳ mỗi năm. Tuy nhiên, trong hai năm 2024–2025, do bận việc gia đình, bà đã không đến bệnh viện kiểm tra theo lịch hẹn.
Đầu năm 2026, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Kết quả siêu âm ghi nhận cả hai thùy tuyến giáp có nhiều khối u, kích thước lớn nhất khoảng 1,5×1,2 cm, kèm các dấu hiệu nghi ngờ ác tính như vi vôi hóa và bờ không đều. Đồng thời, hai bên cổ xuất hiện nhiều hạch sưng, trong đó hạch lớn nhất lên đến 1,8×1,2 cm.
Sinh thiết kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm (FNA) tại u giáp và hạch cổ xác định bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp đã di căn hạch cổ.
Phẫu thuật khó do u xâm lấn và nguy cơ biến chứng cao
Các bác sĩ khoa Ngoại Ung bướu đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo hạch cổ, đồng thời bảo tồn dây thần kinh thanh quản và các tuyến cận giáp nhằm hạn chế biến chứng sau mổ.
Do bệnh đã di căn nhiều hạch và xâm lấn sâu, quá trình phẫu thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là biến chứng rò dưỡng trấp – tình trạng rò rỉ dịch bạch huyết giàu chất béo và tế bào miễn dịch từ ống ngực ra ngoài.
Ống ngực có thành rất mỏng, nằm sâu trong mô mỡ và dễ bị tổn thương khi các hạch ung thư bám dính chặt. Nếu bị rách, người bệnh có thể phải phẫu thuật lại để xử lý rò, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và kéo dài thời gian hồi phục.
Nhờ thao tác tỉ mỉ, ê-kíp phẫu thuật đã xác định chính xác vị trí ống ngực, bóc tách hạch an toàn và cắt bỏ triệt để tổn thương. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, không gặp các biến chứng như rò dưỡng trấp, khàn tiếng hay tê tay chân.
Ung thư tuyến giáp: Điều trị bổ sung và nguy cơ tái phát
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng i-ốt phóng xạ và dùng hormone tuyến giáp thay thế – phác đồ tiêu chuẩn trong điều trị ung thư tuyến giáp có di căn hạch.
Theo các chuyên gia, ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư có tiên lượng tốt, tỷ lệ chữa khỏi cao nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, khi đã di căn hạch, nguy cơ tái phát sẽ tăng lên, đòi hỏi người bệnh phải tuân thủ điều trị và theo dõi lâu dài.
Vì sao u tuyến giáp có thể chuyển ác tính?
U tuyến giáp là sự phát triển bất thường của các tế bào trong tuyến giáp, tạo thành khối u với nhiều dạng khác nhau như nang, nhân giáp hay viêm tuyến giáp. Phần lớn các trường hợp là lành tính, chỉ một tỷ lệ nhỏ tiến triển thành ung thư tuyến giáp.
Tuy nhiên, một số trường hợp ban đầu có thể “giả lành tính” do tế bào ung thư ở mức độ thấp, chưa biểu hiện rõ trên siêu âm hoặc sinh thiết không trúng vị trí tổn thương. Phương pháp FNA có độ chính xác cao nhưng vẫn tồn tại tỷ lệ âm tính giả khoảng 2–5%.
Ngoài ra, cũng có khả năng khối u ác tính xuất hiện song song với u lành tính, kích thước nhỏ và bị che khuất, khiến việc phát hiện sớm gặp khó khăn.
Trong trường hợp của bà Nhường, các bác sĩ nhận định tế bào ung thư có thể đã xuất hiện từ trước nhưng chưa được phát hiện, sau đó tiến triển âm thầm và di căn hạch cổ trong thời gian bệnh nhân không tái khám.
Các bác sĩ khuyến cáo, người có u tuyến giáp, đặc biệt là nhiều nhân giáp, cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ để theo dõi sự thay đổi về kích thước và tính chất khối u.
Khi xuất hiện các triệu chứng như khó nuốt, khàn tiếng, khó thở, đau vùng cổ hoặc sờ thấy hạch cổ, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra sớm.
