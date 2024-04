Người phụ nữ nước ngoài tử vong trước sảnh chung cư ở TPHCM

Ngày 8/4, Công an phường An Khánh (TP Thủ Đức) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ thiếu nữ tử vong tại chung cư New City trên đường Mai Chí Thọ. Nạn nhân là Y.S.K (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Khoảng 7h30 cùng ngày, bảo vệ chung cư nói trên nghe tiếng động mạnh phát ra từ trước khu vực sảnh một tòa nhà. Đến kiểm tra, nam bảo vệ thấy thi thể nạn nhân trước sảnh.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Công an phường An Khánh cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, mái hiên trước tòa nhà có dấu hiệu bị biến dạng.

Chung cư New City gồm 4 tòa nhà cao từ 25 đến 29 tầng, với hơn 1.200 căn hộ.