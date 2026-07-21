Người đàn ông 74 tuổi suy thận cấp do mất nước vì mắc sai lầm này khi bị tiêu chảy

Tiêu chảy kéo dài, người bệnh bất ngờ bị suy thận cấp

Ông Thông (74 tuổi) đi ngoài khoảng 5 lần mỗi ngày trong nhiều ngày liên tiếp. Cho rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên ông tự theo dõi tại nhà. Trong thời gian này, người bệnh ăn uống kém, lượng nước đưa vào cơ thể chỉ khoảng 500-700 ml mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với nhu cầu tối thiểu.

Tình trạng mất nước kéo dài khiến ông ngày càng mệt mỏi, thường xuyên khát nước, chóng mặt khi thay đổi tư thế. Đáng chú ý, lượng nước tiểu giảm rõ rệt và chuyển màu sẫm. Khi cơ thể suy kiệt, người bệnh được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

ThS.BS Nguyễn Thị Kiều Linh, khoa Nội thận - Lọc máu, cho biết kết quả thăm khám và xét nghiệm xác định ông Thông bị suy thận cấp do mất nước.

Theo bác sĩ Linh, tiêu chảy kéo dài làm cơ thể mất một lượng lớn nước và điện giải. Khi lượng dịch trong lòng mạch suy giảm, lưu lượng máu đến thận cũng giảm theo, khiến chức năng lọc của thận bị ảnh hưởng.

“Đây là cơ chế điển hình của suy thận cấp trước thận do giảm tưới máu thận. Nếu không được bù dịch và điều trị kịp thời, chức năng thận có thể suy giảm nhanh, thậm chí người bệnh phải lọc máu cấp cứu”, bác sĩ Linh cho biết.

Ảnh: BVCC

Mất nước kéo dài có thể khiến thận tổn thương nghiêm trọng

Sau khi nhập viện, các bác sĩ ưu tiên bù dịch và điện giải nhằm khôi phục thể tích tuần hoàn, cải thiện lượng máu đến thận và phục hồi chức năng lọc. Đồng thời, người bệnh được điều trị kiểm soát tiêu chảy để hạn chế tình trạng mất nước tiếp diễn.

Song song với đó, ê-kíp theo dõi sát lượng nước tiểu, chức năng thận và các chỉ số điện giải. Các thăm dò lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cũng được thực hiện để loại trừ nguyên nhân tắc nghẽn đường tiết niệu.

Sau một tuần điều trị, tình trạng của ông Thông cải thiện rõ rệt. Chức năng thận dần ổn định, lượng nước tiểu trở về bình thường, tiêu chảy được kiểm soát và người bệnh chưa cần phải lọc máu. Hiện ông tiếp tục được theo dõi chức năng thận, điều chỉnh chế độ bù dịch và kiểm soát các bệnh lý nền.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy thận cấp khi tiêu chảy, nôn ói kéo dài

Theo bác sĩ Linh, tiêu chảy và nôn ói kéo dài là những nguyên nhân thường gặp gây mất nước, đặc biệt ở người cao tuổi. Khi cơ thể không được bù đủ nước và điện giải, nguy cơ suy thận cấp sẽ tăng lên đáng kể.

Người cao tuổi thường có cảm giác khát giảm hơn người trẻ, trong khi chức năng điều hòa nước của cơ thể cũng suy giảm theo tuổi tác. Vì vậy, nhiều trường hợp đã mất nước nghiêm trọng nhưng không nhận biết được để bổ sung kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị tiêu chảy, người bệnh cần chủ động uống đủ nước, bổ sung điện giải theo hướng dẫn và theo dõi lượng nước tiểu hằng ngày. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khát nhiều, mệt lả, chóng mặt, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu hoặc tình trạng tiêu chảy không cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Trong giai đoạn hồi phục, người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu nước như cháo, súp, canh và trái cây. Việc sử dụng điều hòa hoặc quạt hợp lý trong thời tiết nắng nóng cũng góp phần hạn chế mất nước, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận.

Các chuyên gia nhấn mạnh, suy thận cấp do mất nước hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bệnh nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và bù dịch kịp thời. Với người cao tuổi, việc duy trì đủ nước mỗi ngày đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ chức năng thận và sức khỏe tổng thể.