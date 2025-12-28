Tại sao ngày càng nhiều người suy thận?: Hóa ra 'sát thủ' hủy diệt thận đang ở trên mâm cơm hàng ngày
GĐXH - Tại sao nhiều người bị suy thận khi còn trẻ? Câu trả lời nằm ở chính những gì chúng ta đưa vào miệng mỗi ngày.
Suy thận không phải là một sự kiện xảy ra tức thì, mà là quá trình tàn phá âm thầm của cơ thể từ suy giảm khả năng dự trữ đến suy thận mạn tính và cuối cùng là giai đoạn ure huyết cao (suy thận giai đoạn cuối). Khi thận đã suy, nó không còn khả năng lọc bỏ chất thải, ure và nước dư thừa, khiến cơ thể rơi vào trạng thái tự nhiễm độc. Lúc này, con người chỉ còn cách duy trì sự sống bằng chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận.
Tại sao thận của chúng ta lại "nghỉ hưu" sớm khi người chưa già? Câu trả lời nằm ở chính những gì chúng ta đưa vào miệng mỗi ngày.
6 loại thực phẩm gây suy thận nặng nề mà bạn nên tránh ngay lập tức
Nhiều người coi những món này là đặc sản, nhưng đối với thận, chúng là những gánh nặng kinh khủng.
1. Nội tạng động vật (gan, lòng, não, tràng)
Dù mang hương vị hấp dẫn, nhưng nội tạng động vật chứa hàm lượng purin cao kỷ lục và một lượng lớn cholesterol. Khi đi vào cơ thể, purin chuyển hóa thành acid uric. Nếu tiêu thụ thường xuyên, nồng độ acid uric trong máu tăng cao không chỉ gây ra gout mà còn tạo ra các tinh thể lắng đọng tại cầu thận, trực tiếp gây ra suy thận mãn tính và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.
2. Đồ uống có cồn (rượu, bia)
Khi chúng ta uống rượu, thận phải làm việc quá tải để phân giải và đào thải các chất độc này. Uống rượu bia kéo dài làm rối loạn chức năng lọc của thận, gây mất cân bằng điện giải và làm suy giảm khả năng lọc máu. Những người nghiện rượu nặng thường có tỉ lệ mắc bệnh ure huyết cao hơn hẳn người bình thường.
3. Nước canh hầm (ninh xương, hầm thịt lâu)
Nhiều người lầm tưởng nước canh hầm càng lâu càng bổ, thực tế hoàn toàn ngược lại. Sau nhiều giờ ninh hầm, các chất béo và purin trong thịt, xương tan hết vào nước canh. Thường xuyên uống nước canh đặc này sẽ khiến acid uric tích tụ trong máu, dẫn đến tăng acid uric máu và đau khớp, lâu dần "đầu độc" và làm hỏng nhu mô thận.
4. Nước ngọt có gas
Giới trẻ hiện nay thường dùng nước ngọt thay nước lọc. Đây là thói quen cực kỳ nguy hại. Nước ngọt có gas chứa hàm lượng đường cực cao và calo rỗng, làm tăng độ đặc của máu, gây rối loạn chuyển hóa đường và đạm trong thận, làm tăng lượng acid uric trong nước tiểu, dẫn đến nguy cơ suy thận giai đoạn cuối rất cao.
5. Nước lẩu
Vào mùa đông, món lẩu là lựa chọn số một, nhưng hãy thận trọng. Nước dùng lẩu tích tụ lượng purin khổng lồ từ đủ loại thịt nhúng vào. Thêm vào đó, thói quen vừa ăn, vừa nhúng, vừa trò chuyện kéo dài khiến chúng ta ăn quá mức kiểm soát, gây áp lực nặng nề lên cả dạ dày lẫn thận.
6. Trà đặc sau khi uống rượu
Nhiều người tin rằng trà đặc giúp giải rượu, nhưng đây là một sai lầm chết người. Trà chứa các chất kiềm có tính lợi tiểu mạnh. Nếu uống ngay sau khi dùng rượu, acetaldehyde (một chất trung gian cực độc sinh ra từ rượu) khi chưa kịp phân giải hết sẽ bị trà kéo thẳng vào thận. Chất độc này tấn công trực tiếp vào các ống thận, gây tổn thương thận nghiêm trọng và không thể phục hồi.
4 'vị cứu tinh' giúp dưỡng thận từ thực phẩm
Nếu muốn bồi bổ cho thận, hãy tận dụng "linh dược" từ thiên nhiên:
Cà rốt: Chứa nhiều beta-carotene, chất xơ và pectin. Đông y coi cà rốt là món ăn bổ gan, sáng mắt và đặc biệt là tráng dương bổ thận. Nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy nam giới ăn nhiều thực phẩm chứa beta-carotene có chất lượng tinh trùng khỏe mạnh và hoạt động mạnh hơn.
Củ sen: Củ sen nấu chín có tác dụng bổ tâm, ích thận, nuôi dưỡng khí huyết và phục hồi sức khỏe cho người suy nhược.
Đậu đũa: Hạt đậu đũa có hình dáng giống như quả thận. Trong Đông y, nó được dùng để kiện tỳ, bổ thận, đặc biệt hữu hiệu cho người bị thận hư, di tinh hoặc các vấn đề về bài tiết.
Hoài sơn (củ mài): Được mệnh danh là "nhân sâm tự nhiên". Hoài sơn không chỉ tốt cho dạ dày mà còn có tác dụng sinh tân, ích phế, bổ thận sáp tinh, giúp duy trì tinh khí trong cơ thể.
Các phương pháp 'dưỡng thận' tại nhà
Ngoài việc ăn uống, hãy thực hiện 3 động tác sau để kích hoạt năng lượng cho thận:
Xoa tai (nhĩ châm): Dùng tay vò, kéo, xoa toàn bộ tai trong 3 phút. Khi tai đỏ và nóng lên, khí huyết sẽ thông suốt đến tận vùng lưng và cổ, vì trong Đông y "tai là cửa ngõ của thận".
Xoa thắt lưng và huyệt Bát liêu: Chà xát từ vùng Mệnh môn (sau rốn) xuống tận xương cùng (khu vực huyệt Bát liêu) khoảng 200-300 lần cho đến khi nóng ran. Động tác này giúp ôn thận, tráng dương và giải quyết các vấn đề về hệ tiết niệu.
Bài tập nhíu hậu môn: Động tác này kích hoạt mạch Đốc (bể chứa các mạch dương), giúp điều hòa khí huyết toàn thân, nâng cao trung khí và bảo vệ chức năng của các tạng phủ nội tạng.
Theo ABLW
Vì sao người bệnh ung thư không nên uống vitamin C khi đang hóa trị?Sống khỏe - 2 giờ trước
Sử dụng vitamin C khi đang dùng thuốc hóa trị là một vấn đề phức tạp và vẫn còn đang được nghiên cứu. Có một số lo ngại mà các chuyên gia y tế thường khuyên không nên dùng vitamin C khi đang dùng thuốc hóa trị.
Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giácBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.
Tưởng con sốt phát ban, bà mẹ tá hỏa khi bác sĩ kết luận tay chân miệngMẹ và bé - 7 giờ trước
Một bà mẹ trẻ không khỏi bất ngờ khi con trai 2 tuổi được chẩn đoán mắc tay chân miệng dù đang giữa mùa đông, thời điểm nhiều người vẫn nghĩ bệnh đã “qua mùa”.
Người đàn ông 49 tuổi suy thận sau nhiều năm ăn uống chủ quan: 'Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe'Sống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Suy thận không xảy ra trong một sớm một chiều mà là hậu quả tích lũy của những thói quen sinh hoạt và ăn uống tưởng chừng vô hại.
Các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt cho trẻSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Tùy thuộc vào thói quen ăn uống hàng ngày, bạn có thể lựa chọn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt trong danh sách dưới đây.
Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ănSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Cảnh báo 1 môi trường thuận lợi cho chúng phát triểnSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Một thói quen ăn uống hằng ngày vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khởi phát và phát triển của tế bào ung thư nếu kéo dài.
Không phải ai cũng biết: Mật ong uống buổi sáng khác hoàn toàn buổi tốiSống khỏe - 10 giờ trước
Mật ong là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, nhưng thời điểm sử dụng lại quyết định lớn đến hiệu quả đối với sức khỏe. Uống mật ong buổi sáng hay buổi tối không giống nhau, bởi mỗi khung giờ gắn liền với nhịp sinh học, tiêu hóa và điều hòa năng lượng của cơ thể.
7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ quaSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Suy thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng lại thường bị xem nhẹ do các dấu hiệu ban đầu không rõ ràng. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.
3 đồ uống âm thầm tàn phá não bộ mà nhiều người trẻ đang uống hằng ngàySống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của cơ thể, đồng thời cũng rất nhạy cảm với các yếu tố từ chế độ ăn uống.
Người phụ nữ suy thận giai đoạn 3 vì lý do nhiều người mắc phải nhưng ít khi nghĩ tớiSống khỏe
GĐXH - Cái gì quá mức cũng không tốt, thậm chí phản tác dụng. Kiểu bồi bổ của người phụ nữ này khiến thận "sợ" chẳng kém gì nhịn tiểu hay uống nhiều bia rượu.