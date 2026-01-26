5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh
GĐXH - Khi thời tiết trở lạnh, không chỉ quần áo dày mới giúp giữ ấm cơ thể. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp gia đình đã có sẵn nhiều loại gia vị giữ ấm, vừa dễ dùng, vừa hỗ trợ tăng thân nhiệt tự nhiên nếu sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.
5 gia vị giữ ấm cơ thể giúp tăng thân nhiệt tự nhiên khi trời lạnh
Khi thời tiết chuyển lạnh, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, tuần hoàn máu kém và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc mặc ấm và sinh hoạt hợp lý, việc lựa chọn đúng các gia vị giữ ấm trong bữa ăn hằng ngày có thể giúp cơ thể tăng thân nhiệt và thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh.
Bài viết giới thiệu 5 loại gia vị giữ ấm quen thuộc như gừng, tỏi, ớt, quế và hạt tiêu. Những gia vị này chứa các hoạt chất có khả năng kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ sinh nhiệt và giúp cơ thể duy trì cảm giác ấm áp từ bên trong, đồng thời góp phần hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.
Các chuyên gia khuyến cáo, để đạt hiệu quả tốt cho sức khỏe, cần sử dụng gia vị giữ ấm với liều lượng phù hợp, tránh lạm dụng. Kết hợp chế độ ăn cân đối, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả trong mùa lạnh.
(Theo Sức khoẻ Đời sống)
GĐXH - Từ một ca viêm ruột thừa tưởng chừng thông thường, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị ung thư ruột thừa hiếm gặp.
GĐXH - Tế bào ung thư hình thành từ chính tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Chỉ cần xảy ra đột biến gen và mất kiểm soát phân chia, ung thư có thể âm thầm xuất hiện.
Bổ sung các loại rau mùa đông giàu chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên mà còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe...
GĐXH - Không cần đến những liệu trình spa hay mỹ phẩm đắt đỏ, chỉ cần kiên trì theo đuổi 6 thói quen khoa học dưới đây, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật từ 6 đến 10 tuổi.
GĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.
GĐXH - Với người bệnh suy thận, việc ăn đậu phụ không đúng cách hoặc quá thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.
GĐXH - Nhiều người lo sốt vó khi thấy móng tay bỗng dưng xuất hiện những đường kẻ sọc dọc. Nếu sọc dọc đi kèm với 4 đặc điểm bất thường dưới đây, đó có thể là "tín hiệu cầu cứu" từ bên trong cơ thể mà bạn tuyệt đối không được bỏ qua.
Sử dụng máy sấy tóc làm ấm cơ thể trong những ngày thời tiết mưa, lạnh là biện pháp mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng cần hiểu đúng về tác dụng và rủi ro để áp dụng một cách an toàn.
GĐXH - Nhập viện trong tình trạng sốt cao, nam bệnh nhân 16 tuổi được chẩn đoán sốt do chuột cắn (Rat-bite fever - RBF). Đây là một bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp, lây truyền từ động vật sang người.
