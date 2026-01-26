5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

5 gia vị giữ ấm cơ thể giúp tăng thân nhiệt tự nhiên khi trời lạnh

Khi thời tiết chuyển lạnh, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, tuần hoàn máu kém và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc mặc ấm và sinh hoạt hợp lý, việc lựa chọn đúng các gia vị giữ ấm trong bữa ăn hằng ngày có thể giúp cơ thể tăng thân nhiệt và thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh.

Bài viết giới thiệu 5 loại gia vị giữ ấm quen thuộc như gừng, tỏi, ớt, quế và hạt tiêu. Những gia vị này chứa các hoạt chất có khả năng kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ sinh nhiệt và giúp cơ thể duy trì cảm giác ấm áp từ bên trong, đồng thời góp phần hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Các chuyên gia khuyến cáo, để đạt hiệu quả tốt cho sức khỏe, cần sử dụng gia vị giữ ấm với liều lượng phù hợp, tránh lạm dụng. Kết hợp chế độ ăn cân đối, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả trong mùa lạnh.

(Theo Sức khoẻ Đời sống)