Người phụ nữ vùng cao nhặt được 50 triệu đồng tìm người trả lại

Ngày 23/3, thông tin từ Công an thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp các cơ quan chức năng trao trả lại số tiền 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Cơ quan chức năng và chị Sầu trao trả số tiền cho chủ nhân. ẢNH: A. Đào

Người nhặt được số tiền này là chị Và Y Sầu (37 tuổi, trú khối 3, thị trấn Mường Xén). Chị Sầu cho biết, tối ngày 21/3, chị và con gái đang đi trên đường phát hiện một cọc tiền bên vệ đường. Qua kiểm tra, thấy mệnh giá cọc tiền là 500 ngàn đồng và tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Sau đó, chị và con gái đến Công an thị trấn Mường Xén trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận trình báo từ công dân, Công an thị trấn Mường Xén thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin, trích xuất camera an ninh tại khu vực để tìm người đánh rơi.

Công an xác định anh Lầu Bá Cải (trú khối 3, thị trấn Mường Xén) là chủ nhân của số tiền này. Công an liên hệ với hai bên có mặt tại trụ sở để bàn giao số tiền trên cho chủ nhân của nó.

Anh Cải rất biết ơn hành động đẹp của chị Sầu. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ công an và mẹ con chị Sầu.

