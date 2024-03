Tin sáng 3/3: Thông tin mới nhất vụ chung cư mini 'chống nạng' ở Hà Nội; nhặt được 105.000 USD nhưng tưởng nhầm tiền... 'âm phủ'

Tin sáng 2/3: Vụ tạo hiện trường nhảy cầu tự tử dọa chồng: Người vợ có bị xử lý? Miền Bắc rét đậm đến bao giờ? GĐXH - Liên quan đến sự việc vợ tạo hiện trường giả vụ nhảy cầu Đông Trù (Hà Nội) tự tử để dọa chồng sáng 1/3, dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người phụ nữ trong sự việc này; Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm hiếm gặp...

Nhặt được 105.000 USD tưởng nhầm tiền... 'âm phủ'

Khoảng 17h30 ngày 29/2, Công an phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được trình báo của anh V.C.H. (34 tuổi, trú tại TPHCM) về việc, khoảng 15h cùng ngày, anh này đi xe taxi từ phố Huế ra Hàng Bông để mua quà làm kỉ niệm và chuẩn bị bay vào TP.HCM.

Hình ảnh người phụ nữ bàn giao lại số tiền cho người đánh rơi tại cơ quan công an.

Trên đường đi, anh H. có cầm theo một túi tiền, bên trong chứa 105.000 USD và để ở bên cạnh ghế ngồi. Sau khi mua hàng ở phố Hàng Bông, anh H. tiếp tục di chuyển và khoảng 20 phút sau mới phát hiện túi tiền đã mất .

Anh H. đã quay trở lại tất cả những nơi đã đi qua để tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã đến Công an phường trình báo.

Thiếu tá Trần Hồng Nhật - Phó trưởng Công an phường Hàng Gai đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát hình sự do Đại úy Hồ Trọng Nghĩa làm tổ trưởng, khẩn trương rà soát toàn bộ camera dọc tuyến anh H. đi qua.

Qua đó xác định, lúc xuống khỏi xe taxi, người đàn ông đã làm rơi túi tiền xuống đất và có một người phụ nữ đi xe đạp, nghi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi.

Số tiền lớn, lại không rõ lai lịch người đã nhặt được, ngay trong tối 29/2, Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sĩ có mặt tại đơn vị tỏa đi các hướng, trích xuất dữ liệu để xác định hướng đi của người phụ nữ nhưng cũng không có kết quả.

Sáng 1/3, cán bộ Công an phường tiếp tục tỏa đi các hướng, tìm kiếm tất cả những người bán hàng rong, thu mua phế liệu, đồng nát để hỏi về tung tích người phụ nữ.

Đến 11h cùng ngày, Công an phường Hàng Gai nắm được thông tin người phụ nữ đó nhiều khả năng đang ở trọ tại khu vực Ga Hà Nội nên đã tổ chức rà soát.

Qua rà soát các nhà trọ quanh ga Hà Nội, xác định, chị N.T.M., 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu . Khi thấy cán bộ Công an phường đến tận nhà trọ tìm, chị M. rất bất ngờ.

Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan Công an cung cấp, chị M bất ngờ hơn, vì khi nhặt được, người phụ nữ này nghĩ đó là tiền… âm phủ nên vẫn để chỏng trơ ở xe đạp. Chị M. đã bàn giao lại cho Công an phường Hàng Gai số tiền còn nguyên đai nguyên kiện.

3 học sinh nhặt được hơn 50 triệu trả lại người đánh rơi

Ngày 2/3, Công an xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, có 3 em học sinh trên địa bàn vừa nhặt được số tiền hơn 50 triệu đồng đến trình báo để tìm, trả lại cho người đánh rơi.

3 em nhỏ nhặt được số tiền lớn trả lại cho người đánh mất.

Theo đó, lúc 15h ngày 1/3, có 3 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn gồm Lê Hoàng Anh, Nguyễn Trọng Bảo Long và Lê Hữu Sáng trên đường đi học về nhặt được 1 phong bì bên trong có số tiền 50 triệu 500 ngàn đồng.

Sau khi nhặt được đồ vật bị rơi, với tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất", các em nhanh chóng giao nộp cho Công an xã Khai Sơn để tìm người rơi tiền.

Đến 17h30 cùng ngày, sau khi xác minh, công an xã đã liên hệ và trao trả tài sản ông Nguyễn Công Lộc (SN 1954, trú tại thôn 4, xã Khai Sơn) người đánh rơi phong bì tiền.

Nhận lại được số tiền, ông Lộc vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Khai Sơn cũng như hành động đẹp của 3 em học sinh.

Tài xế ô tô bỏ chạy khi gặp chốt đo nồng độ cồn

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Giáp (SN 1984, trú tại tổ 6, khu 6, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tài xế Nguyễn Ngọc Giáp Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo đó, vào sáng 21/2, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) phối hợp với Đội liên ngành số 1, Trạm kiểm tra tải trọng cân Quảng Ninh tiến hành lập chốt kiểm soát đo nồng độ cồn, ma tuý, cân trọng tải các phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại Km106+500 (QL18, thuộc khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long).

Đến khoảng 10h10 cùng ngày, Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện, hướng dẫn vào làn kiểm soát nồng độ cồn đối với xe ô tô BKS 23A-108.00 do Nguyễn Ngọc Giáp điều khiển. Khi thấy tín hiệu của Tổ công tác, tài xế Giáp không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà có hành vi quay đầu xe sang đường ngược chiều rồi bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, Đại úy Hoàng Minh Đức - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 nhanh chóng tiếp cận phía trước phương tiện và tiếp tục ra tín hiệu dừng xe, yêu cầu lái xe tắt máy, xuống xe làm việc với Tổ công tác. Trước yêu cầu của CSGT, tài xế cố tình tăng ga, lao thẳng vào Đại úy Hoàng Minh Đức khiến anh Đức phải tránh sang bên phải để đảm bảo an toàn và bị sây sát nhẹ. Sau đó, đối tượng Giáp tiếp tục điều khiển phương tiện sang đường ngược chiều rồi bỏ chạy.

Nhận thấy hành vi của tài xế điều khiển phương tiện nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, Tổ công tác đã bám theo, sử dụng loa liên tục yêu cầu lái xe chấp hành nhưng Nguyễn Ngọc Giáp vẫn không tuân thủ. Khi đi đến khu vực thuộc tổ 11A, khu 4A, phường Hùng Thắng (TP. Hạ Long), Tổ công tác đã dừng được phương tiện và khống chế lái xe.

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn tài xế, Tổ công tác phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở lần 1 là 0,115 mg/l khí thở; tiếp tục kiểm tra lần 2 cho kết quả 0,117 mg/l khí thở. Đáng chú ý, khi cơ quan chức năng thực hiện test nhanh ma tuý, kết quả ghi nhận Nguyễn Ngọc Giáp dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an lập hồ sơ vụ tạo hiện trường nhảy cầu tự tử dọa chồng

Theo Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ xử lý vụ người mẹ mang theo 3 con nhỏ lên cầu Đông Trù rồi để lại thư tuyệt mệnh dọa chồng.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Trước đó, khoảng 6h34' ngày 1/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân (qua Tổng đài 113) về việc có một xe ô tô BKS 88A-178.xx đỗ trên cầu Đông Trù (quận Long Biên) không thấy người bên trong hoặc trông giữ xe, nghi vấn có người nhảy cầu tự tử.

Sau đó, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng Cảnh sát 113 Long Biên tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm.

Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chị N.T.T.H (trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là người điều khiển chiếc xe ô tô trên, chở 3 con trai đến cầu Đông Trù, sau đó 04 mẹ con xuống xe bỏ đi. Mục đích việc làm trên của chị H. là để dọa chồng chứ không có ý định nhảy cầu tự tử. Sau đó, chị H. đã gọi điện báo cho gia đình chồng biết 4 mẹ con vẫn an toàn.

Tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn, 36 người bị đề nghị truy tố

Liên quan đến vụ hàng chục thanh niên tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 36 người về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh, thiếu niên bị cảnh sát vây ráp trên cầu Sài Gòn (Ảnh: T.L.).

Kết luận điều tra xác định Quách Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ quận 4) là người cầm đầu, lôi kéo thêm Trần Đoàn Thế Hải (21 tuổi) cùng tham gia. Tuấn Anh sau đó hẹn một số người bạn ra so kè tốc độ nhằm xem xe ai mạnh hơn.

Thông tin này cũng được các thành viên khác trong nhóm đăng tải lên Facebook với nội dung: "Tập trung lúc 21h ở chân cầu Sài Gòn để tổ chức đua xe".

Lúc 20h30 ngày 15/8/2023, các thanh niên tập trung tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh), rồi kéo cả đoàn xe chạy lên cầu Sài Gòn rồi chạy về xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức).

Trong lúc chạy xe nẹt pô, dàn hàng ngang và so kè tốc độ, nhóm "quái xế' bị Tổ công tác phòng, chống đua xe, Đội CSGT Cát Lái, Đội Tuần tra dẫn đoàn của Phòng CSGT TPHCM, Công an quận Bình Thạnh bao vây. Hơn 40 người cùng 34 xe máy bị cảnh sát tạm giữ, phục vụ điều tra.

Qua điều tra, cảnh sát xác định có 36 người liên quan tội Gây rối trật tự công cộng nên khởi tố, 15 người khác bị xử phạt hành chính. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xử phạt hành chính 22 trường hợp về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Truy trách nhiệm vụ chung cư mini “chống nạng” khiến hàng trăm người phải di dời

Liên quan đến công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236/17 Khương Đình (phường Hạ Đình, Thanh Xuân) có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản giao UBND quận Thanh Xuân ngừng sử dụng tòa chung cư mini này; đồng thời khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn.

Chung cư mini mất an toàn, hàng trăm người dân đã phải di dời

Quận Thanh Xuân có trách nhiệm hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm, bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian di dời. Quá trình quản lý hiện trường, đơn vị liên quan phải theo dõi, quan trắc nhằm phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

UBND TP Hà Nội lưu ý quận Thanh Xuân rà soát lại hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình chung cư mini số 22 ngách 236/17 Khương Đình.

Ngoài ra, TP Hà Nội yêu cầu quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chung cư mini này.

TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát toàn thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ. Qua đó đánh giá, phân tích kỹ tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Chung cư mini phải "chống nạng" có khoảng 60 căn hộ, đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng Ban quản lý tòa chung cư mini 22 ngách 236/17 Khương Đình cho biết, hai cột giữa tòa nhà bị nứt vỡ mất khả năng chịu lực. Ngoài ra, 4 cột quanh nhà cùng dầm chịu lực cũng bị ảnh hưởng. So với bản thiết kế, phần chịu lực của tòa nhà bị khuyết một thanh dầm ra thang máy. Ngoài ra, tiết diện của cột chống nhà nhỏ hơn so với bản thiết kế.

Chia sẻ với các hộ dân, ông Phong cho biết dự kiến mức chi phí sửa chữa sự cố có thể lên đến 4-5 tỉ đồng. Sau khi thẩm định, quá trình gia cố phần chịu lực của tòa chung cư mini cũng phải mất nhiều tháng mới hoàn thành.