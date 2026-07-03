'Hoa hậu bí ẩn bậc nhất Việt Nam': 40 tuổi đẹp căng tràn, sống trong biệt thự ở Hà Nội

Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền tập trung làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền. Nàng hậu từng chia sẻ cô rất hạnh phúc khi được làm công việc yêu thích, đồng hành với các bạn sinh viên. Vì hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ thi thoảng mới tham dự một vài sự kiện, nên Nguyễn Thị Huyền được mệnh danh là một trong những "Hoa hậu bí ấn nhất showbiz Việt". Ở tuổi ngoài 40, ngoài thời gian dành cho công việc, cô tận hưởng cuộc sống bình yên, thư thái trong biệt thự rộng rãi ở Hà Nội. Cô yêu thích trồng cây, làm vườn trong cơ ngơi của mình.