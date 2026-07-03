'Hoa hậu bí ẩn bậc nhất Việt Nam': 40 tuổi đẹp căng tràn, sống trong biệt thự ở Hà Nội
GĐXH - Sau 21 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, gợi cảm, đặc biệt luôn "chiếm spotlight" mỗi khi xuất hiện.
Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004 khi mới 19 tuổi. Cô ghi dấu trong lòng khán giả bởi chiều cao 1m72, nhan sắc thuần Việt cùng sự thông minh, nhạy bén. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng nàng hậu sinh năm 1985 vẫn là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Việt.
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