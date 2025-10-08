Người Việt bắt nhịp xu hướng tiêu dùng 4.0: Mua sắm thông minh, sống xanh thời công nghệ

Siêu thị không túi nilon, khách hàng ủng hộ- thay đổi nhỏ, tác động lớn

Tại các siêu thị Mega Market ở Hà Nội, túi nilon đã hoàn toàn biến mất khỏi quầy thanh toán. Thay vào đó, khách hàng được khuyến khích sử dụng túi vải, túi giấy hoặc mang theo hộp cá nhân. Một số nơi còn tặng điểm thưởng cho người tiêu dùng mang túi tái sử dụng.

Theo đại diện một siêu thị Mega Market, phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội), từ khi áp dụng chính sách "không túi nilon", lượng rác thải nhựa giảm đáng kể tại siêu thị. "Khách hàng ban đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng dần hình thành thói quen. Bây giờ thì hầu hết khách hàng mua sắm tại siêu thị đã chủ động túi, hộp đựng hoặc khi vào siêu thị chủ động xin hộp giấy tại siêu thị để đựng hàng hóa mua sắm".

Không sử dụng túi nilon khi đi mua sắm đã thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Ảnh minh họa

Chị Lê Thu Hương (34 tuổi, nhân viên văn phòng ở phố Duy Tân, Hà Nội) chia sẻ: "Ban đầu mình thấy hơi bất tiện vì quên mang túi, nhưng giờ thì thành thói quen. Đi siêu thị mà thấy ai dùng túi nilon lại cảm giác hơi ‘lạc hậu’. Mình thích cảm giác mình đang làm điều có ích cho môi trường."

Tương tự, anh Nguyễn Văn Long (ngụ TP.HCM) cho biết anh thường mang hộp riêng để mua đồ tươi sống: "Nhìn thì nhỏ, nhưng nếu mỗi người tiết kiệm vài túi nilon một ngày thì tổng cộng cả thành phố sẽ khác. Mua sắm thông minh bây giờ không chỉ là dùng app hay thanh toán QR, mà còn là tiêu dùng có trách nhiệm."

73% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi thêm để mua sản phẩm gắn mã QR

Khảo sát nhanh tại các siêu thị, trung tâm thương mại có quy mô lớn như GO Mart, Win Mart, Lotte Mart, AEON Mall, BRG Mart, Haprofood, Co.op Mart... hầu hết sản phẩm thực phẩm, rau quả đều được gắn mã QR. Truy xuất thông tin từ QR bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh cho thấy, nội dung trong QR có "muôn hình vạn trạng". Phổ biến nhất là xuất hiện trang thông tin giới thiệu doanh nghiệp, nhà sản xuất, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, thậm chí hiện lên dòng chữ lỗi kết nối...

Hiện nhiều nhà sản xuất đã thay đổi bao bì thân thiện với môi trường và áp dụng công nghệ blockchain (cơ sở dữ liệu đầu tiên cho phép chia sẻ thông tin minh bạch trong một mạng lưới kinh doanh) trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mỗi gói hàng đều có mã QR giúp khách hàng kiểm tra nơi sản xuất, quy trình vận chuyển, và thậm chí cả chứng nhận nông sản sạch.

Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể chọn mua những sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường với sự tin tưởng cao hơn. Đồng thời, các ứng dụng mua sắm thông minh còn gợi ý danh sách sản phẩm xanh, giúp khách hàng vừa tiết kiệm thời gian, vừa sống bền vững hơn.

Theo khảo sát mới đây của Công ty Nielsen Việt Nam (Công ty nghiên cứu thị trường và truyền thông toàn cầu), có tới 73% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi thêm để mua sản phẩm thân thiện với môi trường. Điều đó cho thấy, "xanh hóa" không còn là phong trào ngắn hạn, mà là hướng đi bền vững của ngành bán lẻ hiện đại.

Siêu thị không túi nilon, khách hàng mang hộp cá nhân, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ – tất cả đang tạo nên một hình ảnh mới về người tiêu dùng 4.0: hiện đại, thông minh và có trách nhiệm.