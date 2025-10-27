Chị tôi xót xa trả lời: "Chắc con phải li hôn thôi bố mẹ ạ. Con không thể chịu đựng được nữa rồi". Nói rồi chị ôm mẹ tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Bố tôi ôm cháu ngoại lên phòng chơi để không thấy cảnh bi thảm của mẹ.

Một lúc sau chị mới bình tĩnh trở lại. "Con nói mẹ nghe, hai vợ chồng có chuyện gì? Cãi nhau, giận hờn hay nó ngoại tình?".

Chị tôi lắc đầu. "Con không chịu đựng được chồng và nhà chồng nữa. Vì cái bồn cầu nhà họ quá bẩn", chị tôi nói. Lý do khiến tôi và mẹ "mắt chữ O mồm chữ A".

Mẹ tôi vỗ về con gái, thuyết phục chị tôi bình tĩnh kể lại đầu đuôi. "Con đã cố gắng 4 năm nay nhưng hôm nay là giọt nước tràn ly mẹ ạ", chị nấc lên.

Gia đình tôi kinh tế khá giả. Từ nhỏ chị em tôi đã được sống đủ đầy và bố mẹ rèn giũa rất kỹ. Một trong những điều quan trọng nhất ở nhà tôi là ngăn nắp và sạch sẽ, sạch từ sân trước cửa vào tới phòng khách, phòng bếp, giường ngủ cho tới nhà vệ sinh. Sau này lớn đi học, đi làm, chị em tôi vẫn giữ thói quen lau dọn rất kỹ càng.

Chị hơn tôi 3 tuổi và lấy chồng được 4 năm. Sau kết hôn, vợ chồng chị sống cùng bố mẹ chồng, vợ chồng em gái chồng (đã có con trai 5 tuổi và 8 tuổi) trong căn nhà 70m2, xây 5 tầng. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung với phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh.

Chị tôi làm ở ngân hàng, công việc rất bận rộn. Thế nhưng, vốn tính chăm chỉ, sạch sẽ, lại thấy ông bà chăm con giúp cũng vất vả nên hàng ngày chị đều dậy sớm dọn dẹp các tầng, chuẩn bị thức ăn.

Có khi 9h tối mới đi làm về, chị ăn uống qua loa rồi lại cặm cụi rửa bát đũa, lau dọn, đánh rửa nhà vệ sinh tầng 1 - nơi cả nhà thường dùng chung.

Người vợ nằng nặc xách vali rời khỏi nhà chồng vì cái bồn cầu bẩn. Ảnh minh họa

"Mẹ biết không, con đã nhắc chồng con rất nhiều lần về việc khi đi tiểu tiện phải nhấc cái vành bồn cầu lên, rồi xịt nước cho sạch, đảm bảo vệ sinh cho vợ, con gái. Nhưng hết lần này tới lần khác, chồng con nhớ nhớ quên quên", chị ấm ức kể.

"Nhà vệ sinh tầng 3 chỉ có nhà con sử dụng, sáng và tối thì con còn lau dọn được. Nhưng cái nhà vệ sinh tầng 1, cứ sáng con dọn sạch, tối về lại thấy nước tiểu dính trên vành bồn, khe nắp, mùi rất khó chịu", chị nói.

Chuyện này vốn không phải xảy ra mới đây. Chị tôi cũng cố gắng nói chồng khéo léo nhắc cả nhà lưu ý, nhất là bố, em rể và hai cháu trai. Chị cũng chờ lúc mẹ chồng, em gái chồng vui vẻ để nhẹ nhàng nói việc này. Nhưng các thành viên trong nhà thường xem nhẹ, ậm ờ cho qua.

"Có tuần con đi công tác, khi về thấy cái vành bồn cầu vàng khè, con phát buồn nôn", chị tôi nói.

Đỉnh điểm là hôm nay, chị thấy em gái chồng bế bé Gấu vào nhà vệ sinh đi đại tiện. Em gái chồng đặt cháu ngồi lên cái bồn cầu mà vành còn dính nước tiểu vàng khè. Con bé khóc thét lên: "Bẩn lắm, cô bế con lên tầng". Em gái chồng còn mắng bé Gấu lắm chuyện: "Tiểu thư vừa thôi, bẩn không chết đâu mà lo".

Chị tôi chạy vào thấy cảnh đó tức sôi máu, bế ngay con gái lên nhà. "Mẹ con em ở bẩn được thì ở, con chị không sinh hoạt mất vệ sinh thế được”, chị tôi quát.

Em gái chồng gọi mẹ chồng, chồng chị tôi vào, nói rằng chị quá đáng, tự dưng gây sự vô lý. Chồng chị cũng cau có cho rằng việc nhỏ mà vợ xé ra to, làm gia đình ầm ĩ.

Chị không chịu được nữa nên xếp đồ đạc, xin phép mẹ chồng về ngoại. "Mẹ chồng con là người hiểu chuyện, yêu thương con cháu, nhưng bà không có tiếng nói trong nhà đâu. Lúc con xin phép đi bà chỉ khóc, mong con bình tĩnh", chị tôi nói.

Nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ phản ứng như chị mình. Liệu như vậy có phải quá khó tính hay không? Tôi nên khuyên chị gái ra sao? Xin mọi người cho tôi ý kiến.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Độc giả giấu tên

Sợ hãi khi ngày đầu về nhà chồng đã phải một mình rửa 10 mâm bát Ngày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.