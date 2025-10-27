Người vợ nằng nặc xách vali rời khỏi nhà chồng vì cái bồn cầu bẩn
Chị gái tôi vừa xách vali đồ đạc và đem theo con gái 3 tuổi - bé Gấu, trở về nhà. Bố mẹ tôi thấy gương mặt rầu rĩ của chị, biết chắc chắn có chuyện nên vô cùng sốt sắng: "Con có việc gì xảy ra ở nhà chồng à?".
Chị tôi xót xa trả lời: "Chắc con phải li hôn thôi bố mẹ ạ. Con không thể chịu đựng được nữa rồi". Nói rồi chị ôm mẹ tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Bố tôi ôm cháu ngoại lên phòng chơi để không thấy cảnh bi thảm của mẹ.
Một lúc sau chị mới bình tĩnh trở lại. "Con nói mẹ nghe, hai vợ chồng có chuyện gì? Cãi nhau, giận hờn hay nó ngoại tình?".
Chị tôi lắc đầu. "Con không chịu đựng được chồng và nhà chồng nữa. Vì cái bồn cầu nhà họ quá bẩn", chị tôi nói. Lý do khiến tôi và mẹ "mắt chữ O mồm chữ A".
Mẹ tôi vỗ về con gái, thuyết phục chị tôi bình tĩnh kể lại đầu đuôi. "Con đã cố gắng 4 năm nay nhưng hôm nay là giọt nước tràn ly mẹ ạ", chị nấc lên.
Gia đình tôi kinh tế khá giả. Từ nhỏ chị em tôi đã được sống đủ đầy và bố mẹ rèn giũa rất kỹ. Một trong những điều quan trọng nhất ở nhà tôi là ngăn nắp và sạch sẽ, sạch từ sân trước cửa vào tới phòng khách, phòng bếp, giường ngủ cho tới nhà vệ sinh. Sau này lớn đi học, đi làm, chị em tôi vẫn giữ thói quen lau dọn rất kỹ càng.
Chị hơn tôi 3 tuổi và lấy chồng được 4 năm. Sau kết hôn, vợ chồng chị sống cùng bố mẹ chồng, vợ chồng em gái chồng (đã có con trai 5 tuổi và 8 tuổi) trong căn nhà 70m2, xây 5 tầng. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung với phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh.
Chị tôi làm ở ngân hàng, công việc rất bận rộn. Thế nhưng, vốn tính chăm chỉ, sạch sẽ, lại thấy ông bà chăm con giúp cũng vất vả nên hàng ngày chị đều dậy sớm dọn dẹp các tầng, chuẩn bị thức ăn.
Có khi 9h tối mới đi làm về, chị ăn uống qua loa rồi lại cặm cụi rửa bát đũa, lau dọn, đánh rửa nhà vệ sinh tầng 1 - nơi cả nhà thường dùng chung.
"Mẹ biết không, con đã nhắc chồng con rất nhiều lần về việc khi đi tiểu tiện phải nhấc cái vành bồn cầu lên, rồi xịt nước cho sạch, đảm bảo vệ sinh cho vợ, con gái. Nhưng hết lần này tới lần khác, chồng con nhớ nhớ quên quên", chị ấm ức kể.
"Nhà vệ sinh tầng 3 chỉ có nhà con sử dụng, sáng và tối thì con còn lau dọn được. Nhưng cái nhà vệ sinh tầng 1, cứ sáng con dọn sạch, tối về lại thấy nước tiểu dính trên vành bồn, khe nắp, mùi rất khó chịu", chị nói.
Chuyện này vốn không phải xảy ra mới đây. Chị tôi cũng cố gắng nói chồng khéo léo nhắc cả nhà lưu ý, nhất là bố, em rể và hai cháu trai. Chị cũng chờ lúc mẹ chồng, em gái chồng vui vẻ để nhẹ nhàng nói việc này. Nhưng các thành viên trong nhà thường xem nhẹ, ậm ờ cho qua.
"Có tuần con đi công tác, khi về thấy cái vành bồn cầu vàng khè, con phát buồn nôn", chị tôi nói.
Đỉnh điểm là hôm nay, chị thấy em gái chồng bế bé Gấu vào nhà vệ sinh đi đại tiện. Em gái chồng đặt cháu ngồi lên cái bồn cầu mà vành còn dính nước tiểu vàng khè. Con bé khóc thét lên: "Bẩn lắm, cô bế con lên tầng". Em gái chồng còn mắng bé Gấu lắm chuyện: "Tiểu thư vừa thôi, bẩn không chết đâu mà lo".
Chị tôi chạy vào thấy cảnh đó tức sôi máu, bế ngay con gái lên nhà. "Mẹ con em ở bẩn được thì ở, con chị không sinh hoạt mất vệ sinh thế được”, chị tôi quát.
Em gái chồng gọi mẹ chồng, chồng chị tôi vào, nói rằng chị quá đáng, tự dưng gây sự vô lý. Chồng chị cũng cau có cho rằng việc nhỏ mà vợ xé ra to, làm gia đình ầm ĩ.
Chị không chịu được nữa nên xếp đồ đạc, xin phép mẹ chồng về ngoại. "Mẹ chồng con là người hiểu chuyện, yêu thương con cháu, nhưng bà không có tiếng nói trong nhà đâu. Lúc con xin phép đi bà chỉ khóc, mong con bình tĩnh", chị tôi nói.
Nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ phản ứng như chị mình. Liệu như vậy có phải quá khó tính hay không? Tôi nên khuyên chị gái ra sao? Xin mọi người cho tôi ý kiến.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Độc giả giấu tên
Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão, nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viếtTâm sự - 9 giờ trước
GĐXH - Dọc đường về, những dòng chữ đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thương bố vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng.
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắcTâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưuTâm sự - 18 giờ trước
GĐXH - Bài học cảnh tỉnh cho mọi người về cách chi tiêu sau khi nghỉ hưu.
Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữTâm sự - 21 giờ trước
Sau hơn 2 tháng nhập vai chú rể, chàng trai bất ngờ nhận được tin nhắn của khách nữ. Nội dung tin nhắn khiến anh chết lặng.
Một bức ảnh đồng nghiệp gửi sếp khiến tôi mang tiếng tham tiền, không ngờ tin đồn ấy lại khiến mẹ chồng hiểu lầm, cả gia đình lao đaoTâm sự - 1 ngày trước
Buổi tối, mẹ chồng gọi tôi xuống bếp, giọng nghiêm lại: "Con làm kế toán mà lại dính chuyện tiền nong gì đấy à?".
Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Mấy năm qua, tôi không dám về quê, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Lần nào tôi cũng tỏ ra cuộc sống của mình đang rất ổn, song mỗi lần cúp máy, tim tôi lại nhói đau.
Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáyTâm sự - 1 ngày trước
Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.
Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủyTâm sự - 1 ngày trước
Tối hôm đó, tôi dọn đồ sang phòng con ngủ, nói rằng tôi cần thời gian suy nghĩ.
Sống chung với mẹ chồng, tôi phát hiện bí mật động trời bà giấu trong góc tủTâm sự - 2 ngày trước
Bí mật "động trời" này không phải là một sự phản bội, mà là một sự hy sinh thầm lặng đến tàn nhẫn.
Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Ngay khi chứng kiến thái độ của người yêu và cả nhà anh, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi nói đúng. Tất cả những điều tôi từng cho là định kiến hóa ra lại là trải nghiệm và sự thấu hiểu của bố mẹ.
Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lãoTâm sự
GĐXH - Chỉ sau nửa năm, tôi phải đưa ra quyết định khiến bản thân day dứt nhất trong đời: gửi cha vào viện dưỡng lão.