Những thói quen rất phổ biến này khiến ngôi nhà của bạn nhanh bẩn

Đi giày bên ngoài vào nhà

Theo VOV, Mary Marlowe Leverette, chuyên gia làm sạch tại The Spruce cho rằng "Chỉ cần vài giây để tháo giày mỗi khi bạn đi vào từ bên ngoài sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ hút bụi. Đây là điều thực hiện dễ dàng". "Chưa kể vi khuẩn và vi trùng sẽ ở ngoài khu vực sinh sống. Hãy làm cho thói quen này trở nên đơn giản với mọi người bằng cách cung cấp một chiếc ghế dài hoặc ghế để tháo giày dễ dàng hơn".

Bước đơn giản này sẽ đảm bảo rằng bạn không mang theo bụi bẩn bên ngoài vào trong nhà mỗi khi đến và đi. Và cũng đừng ngại yêu cầu khách cởi giày trước khi bước vào nhà, rất có thể, họ cũng sẽ yêu cầu bạn như vậy khi bạn đến thăm nhà họ.

Không vệ sinh khăn lau bếp

Rất ít vật dụng làm sạch hữu ích hoặc được sử dụng thường xuyên như những chiếc giẻ lau bếp. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn luôn làm sạch miếng giẻ đó là đủ.

Khi ngôi nhà của bạn không sạch sẽ trong thời gian dài, nó sẽ trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn, virus và nấm mốc.

Theo khảo sát cho thấy khăn lau bếp rất dễ bị nhiễm bẩn và ngay cả khi bạn chỉ sử dụng những chiếc khăn đó để lau khô. Khi bạn không vệ sinh chúng đủ nhiều thì có thể làm lây lan vi khuẩn cũng như các chất bẩn khác sang các bề mặt khác mỗi khi sử dụng.

Điều nên làm là hãy cố gắng giặt những chiếc khăn này thường xuyên hơn, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng chúng để làm sạch tay sau khi nấu nướng.

Tích bát đũa bẩn trong chậu rửa quá lâu

Thông tin trên VTC News, nhiều người có thói quen ngâm bát đũa bẩn trong cùng một chậu nước vài tiếng hoặc thậm chí cả ngày dài. Vi khuẩn có hại sẽ sinh sôi với tốc độ và số lượng khủng khiếp.

Hãy tập cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình thói quen rửa bát ngay sau khi ăn để tránh tích tụ nấm mốc, vi khuẩn cho không gian nhà bếp.

Mang về nhà những thứ không cần thiết

VTV cho biết, để dễ dàng giữ ngôi nhà ngăn nắp, bạn không nên mang thêm đồ đạc từ bên ngoài. Hãy phân loại đồ vật kỹ càng trước khi mang về nhà mình, hạn chế tích trữ đồ đạc chỉ mang tính chất nhìn ngắm mà không có lợi ích cụ thể.

Để dễ dàng giữ ngôi nhà ngăn nắp, bạn không nên mang thêm đồ đạc từ bên ngoài.

Những ví dụ điển hình là quà lưu niệm, những món quà tượng trưng, tờ rơi hay tạp chí. Hơn nữa, hãy cẩn thận để không mua nhiều món đồ tương tự nhau. Ví dụ, nếu đã mua một chiếc quần mới để thay thế cho quần cũ sờn rách, đừng giữ lại món đồ cũ kia ở nhà vì lý do "phòng hờ".

Bày nhiều vật dụng trên bàn

Thật tiện lợi khi chỉ cần với tay là có ngay được món đồ mình cần. Nhưng đôi khi, chúng ta sẽ để lên bàn mọi thứ mình có. Điều này khiến ngôi nhà của bạn trở nên bừa bãi, luộm thuộm.

Cũng theo Báo Giáo dục Thời đại, vì lý do này, bạn hãy cố gắng chỉ để một vài vật dụng cần thiết trên bàn làm việc và bàn bếp. Hoặc bạn có thể thử sắp xếp không gian của mình một cách hợp lý để bạn chỉ cần mở một cánh cửa tủ là có thể lấy được tất cả những thứ mình cần.

Chờ đợi cho đến khi nhà quá bẩn mới dọn dẹp

Dọn dẹp và chờ đợi cho đến khi công việc trở nên quá tải là một trong những thói quen xấu khó bỏ nhất. Hầu hết chúng ta có tâm lý là tránh phải dọn dẹp càng lâu càng tốt. Nhưng nếu bạn bạn có thói quen dọn dẹp từng chút mỗi ngày, thì việc dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà sẽ trở nên nhẹ nhàng và không quá mất nhiều công sức.

Đây mới là cách đánh bay mùi hôi khó chịu trong nhà đơn giản, tiết kiệm GĐXH - Mùi hôi trong phòng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến bạn cảm thấy khó chịu. Hãy cùng tìm hiểu về các nguyên nhân có thể gây mùi hôi và cách khử hiệu quả.