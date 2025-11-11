Người xuất hiện trong clip thân mật với phụ nữ ở Ninh Bình bị buộc thôi việc

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, người đàn ông xuất hiện trong các clip có hành động thân mật với người phụ nữ trong phòng làm việc được xác định là Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành. Sau khi xảy ra sự việc, Hội đồng trường đã họp và thống nhất buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ, Chủ tịch HĐQT trường.

Trước đó, tối ngày 9/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng trường của một trường THPT (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Hình ảnh thân mật xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Qua nhiều video cho thấy, có một người đàn ông hay có những hành động "thân mật" quá mức với nhiều người phụ nữ ở các thời điểm khác nhau...

Trưa ngày 10/11, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết, UBND xã đã nắm bắt được thông lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

"UBND xã đã chỉ đạo Công an xã Hải Hậu xác minh thông tin. Hiện nay, Công an xã đã tập trung làm" - ông Kỳ thông tin.

Chiều cùng ngày, Công an xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình đã mời quản trị viên của một fanpage đăng tải hình ảnh, clip liên quan đến người được cho là lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành lên làm việc.