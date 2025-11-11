Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, việc quay, lưu giữ hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý sẽ bị phạt nặng theo quy định của pháp luật.
Người chia sẻ clip vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình bị xử lý như thế nào?
Trên NLĐO, đại diện UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết, công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ các đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc được cho xảy ra tại Trường THPT T.H.T gây xôn xao dư luận.
Theo đại diện chính quyền địa phương, Trường THPT T.H.T đóng trên địa bàn xã, tuy nhiên về mặt quản lý thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.
Về các clip được tung lên mạng, công an đang vào cuộc, khi nào có kết quả chính quyền địa phương sẽ xem xét, phối hợp xử lý theo quy định.
Sau khi các clip được chia sẻ, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi, người chia sẻ các clip này có bị xử lý.
Liên quan đến vấn đề này, trên Báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Thị Sâm (Giám đốc Hãng Luật Ngọc Linh & Cộng sự) khẳng định: "Bất kể nội dung trong clip thể hiện điều gì, việc quay, lưu giữ hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền về hình ảnh, quyền riêng tư và nhân phẩm con người và bị pháp luật nghiêm cấm".
Theo Điều 21 Hiến pháp 2013 và Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm. Việc công khai hoặc phát tán thông tin, hình ảnh cá nhân mà không có sự đồng ý của người trong cuộc là vi phạm pháp luật.
Cụ thể, Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi năm 2022) nghiêm cấm hành vi đăng tải, lan truyền hình ảnh xâm phạm đời tư người khác. Mức phạt hành chính có thể lên đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung và xin lỗi công khai.
Trường hợp hành vi mang tính xúc phạm, bôi nhọ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người phát tán clip có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác (Điều 155) hoặc Đưa, sử dụng trái phép thông tin mạng viễn thông (Điều 288 Bộ luật Hình sự), với khung hình phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù.
"Nhiều người cho rằng chỉ chia sẻ lại clip là 'vô can', nhưng pháp luật quy định rõ: hành vi chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền nội dung vi phạm cũng có thể bị xử lý, vì góp phần làm gia tăng hậu quả xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác", Luật sư Sâm nhấn mạnh.
Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở Trường THPT bị buộc thôi việc
Cũng theo nguồn từ NLĐO, ngày 11/11, đại diện UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết ông N.V.Đ (Chủ tịch hội đồng trường Trường THPT T.H.T (người liên quan tới các clip "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc gây xôn xao dư luận) đã bị nhà trường buộc thôi việc.
Theo đại diện chính quyền xã Hải Hậu, hội đồng Trường THPT T.H.T đã họp thống nhất nội bộ cho ông N.V.Đ thôi việc.
Liên quan các clip xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, đại diện xã Hải Hậu cho biết công an vẫn đang xác minh vụ việc, làm rõ danh tính những người xuất hiện trong clip, những người đăng tải, cũng như vị trí đặt thiết bị ghi hình.
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11Pháp luật - 2 giờ trước
Ngày 19/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.
Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạcPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Nhóm đối tượng lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ. Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện.
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây ánPháp luật - 10 giờ trước
Chỉ sau 3 giờ gây án, nghi phạm đâm chết một người đàn ông vì ghen tuông ở Đồng Nai đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn.
Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dânPháp luật - 21 giờ trước
Nhận thấy người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không làm theo.
Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Anh (SN 1977, ở TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vongPháp luật - 1 ngày trước
Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất CảngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...
Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCMPháp luật - 1 ngày trước
Nhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.
Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trựcPháp luật
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này lại diễn ra ngay trong phòng trực của trường, nơi được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.