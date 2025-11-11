Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Thứ ba, 16:31 11/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, việc quay, lưu giữ hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý sẽ bị phạt nặng theo quy định của pháp luật.

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình bị xử lý như thế nào?

Trên NLĐO, đại diện UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết, công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ các đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc được cho xảy ra tại Trường THPT T.H.T gây xôn xao dư luận.

Theo đại diện chính quyền địa phương, Trường THPT T.H.T đóng trên địa bàn xã, tuy nhiên về mặt quản lý thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.

Về các clip được tung lên mạng, công an đang vào cuộc, khi nào có kết quả chính quyền địa phương sẽ xem xét, phối hợp xử lý theo quy định.

Sau khi các clip được chia sẻ, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi, người chia sẻ các clip này có bị xử lý.

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý? - Ảnh 1.Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao

GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý? - Ảnh 2.

Hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ được tung lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vấn đề này, trên Báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Thị Sâm (Giám đốc Hãng Luật Ngọc Linh & Cộng sự) khẳng định: "Bất kể nội dung trong clip thể hiện điều gì, việc quay, lưu giữ hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền về hình ảnh, quyền riêng tư và nhân phẩm con người và bị pháp luật nghiêm cấm".

Theo Điều 21 Hiến pháp 2013 và Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm. Việc công khai hoặc phát tán thông tin, hình ảnh cá nhân mà không có sự đồng ý của người trong cuộc là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi năm 2022) nghiêm cấm hành vi đăng tải, lan truyền hình ảnh xâm phạm đời tư người khác. Mức phạt hành chính có thể lên đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung và xin lỗi công khai.

Trường hợp hành vi mang tính xúc phạm, bôi nhọ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người phát tán clip có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác (Điều 155) hoặc Đưa, sử dụng trái phép thông tin mạng viễn thông (Điều 288 Bộ luật Hình sự), với khung hình phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù.

"Nhiều người cho rằng chỉ chia sẻ lại clip là 'vô can', nhưng pháp luật quy định rõ: hành vi chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền nội dung vi phạm cũng có thể bị xử lý, vì góp phần làm gia tăng hậu quả xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác", Luật sư Sâm nhấn mạnh.

Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở Trường THPT bị buộc thôi việc

Cũng theo nguồn từ NLĐO, ngày 11/11, đại diện UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết ông N.V.Đ (Chủ tịch hội đồng trường Trường THPT T.H.T (người liên quan tới các clip "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc gây xôn xao dư luận) đã bị nhà trường buộc thôi việc.

Theo đại diện chính quyền xã Hải Hậu, hội đồng Trường THPT T.H.T đã họp thống nhất nội bộ cho ông N.V.Đ thôi việc.

Liên quan các clip xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, đại diện xã Hải Hậu cho biết công an vẫn đang xác minh vụ việc, làm rõ danh tính những người xuất hiện trong clip, những người đăng tải, cũng như vị trí đặt thiết bị ghi hình.

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý? - Ảnh 3.Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền loạt clip và hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc, được cho là xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý? - Ảnh 4.Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?

GĐXH - Theo thông tin ban đầu, người đàn ông trong clip “thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc được cho xảy ra tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người này do Hội đồng quản trị bầu.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?

Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?

Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao

Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao

Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu

Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11

Pháp luật - 2 giờ trước

Ngày 19/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ. Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây án

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây án

Pháp luật - 10 giờ trước

Chỉ sau 3 giờ gây án, nghi phạm đâm chết một người đàn ông vì ghen tuông ở Đồng Nai đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn.

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Pháp luật - 21 giờ trước

Nhận thấy người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không làm theo.

Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảo

Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Anh (SN 1977, ở TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.

Xem nhiều

Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trực

Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trực

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này lại diễn ra ngay trong phòng trực của trường, nơi được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Pháp luật
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Pháp luật
Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Pháp luật
Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top