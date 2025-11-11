Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình bị xử lý như thế nào?

Trên NLĐO, đại diện UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết, công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ các đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc được cho xảy ra tại Trường THPT T.H.T gây xôn xao dư luận.

Theo đại diện chính quyền địa phương, Trường THPT T.H.T đóng trên địa bàn xã, tuy nhiên về mặt quản lý thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.

Về các clip được tung lên mạng, công an đang vào cuộc, khi nào có kết quả chính quyền địa phương sẽ xem xét, phối hợp xử lý theo quy định.

Sau khi các clip được chia sẻ, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi, người chia sẻ các clip này có bị xử lý.

Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

Hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ được tung lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vấn đề này, trên Báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Thị Sâm (Giám đốc Hãng Luật Ngọc Linh & Cộng sự) khẳng định: "Bất kể nội dung trong clip thể hiện điều gì, việc quay, lưu giữ hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền về hình ảnh, quyền riêng tư và nhân phẩm con người và bị pháp luật nghiêm cấm".

Theo Điều 21 Hiến pháp 2013 và Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm. Việc công khai hoặc phát tán thông tin, hình ảnh cá nhân mà không có sự đồng ý của người trong cuộc là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi năm 2022) nghiêm cấm hành vi đăng tải, lan truyền hình ảnh xâm phạm đời tư người khác. Mức phạt hành chính có thể lên đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung và xin lỗi công khai.

Trường hợp hành vi mang tính xúc phạm, bôi nhọ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người phát tán clip có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác (Điều 155) hoặc Đưa, sử dụng trái phép thông tin mạng viễn thông (Điều 288 Bộ luật Hình sự), với khung hình phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù.

"Nhiều người cho rằng chỉ chia sẻ lại clip là 'vô can', nhưng pháp luật quy định rõ: hành vi chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền nội dung vi phạm cũng có thể bị xử lý, vì góp phần làm gia tăng hậu quả xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác", Luật sư Sâm nhấn mạnh.

Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở Trường THPT bị buộc thôi việc

Cũng theo nguồn từ NLĐO, ngày 11/11, đại diện UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết ông N.V.Đ (Chủ tịch hội đồng trường Trường THPT T.H.T (người liên quan tới các clip "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc gây xôn xao dư luận) đã bị nhà trường buộc thôi việc.

Theo đại diện chính quyền xã Hải Hậu, hội đồng Trường THPT T.H.T đã họp thống nhất nội bộ cho ông N.V.Đ thôi việc.

Liên quan các clip xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, đại diện xã Hải Hậu cho biết công an vẫn đang xác minh vụ việc, làm rõ danh tính những người xuất hiện trong clip, những người đăng tải, cũng như vị trí đặt thiết bị ghi hình.

Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền loạt clip và hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc, được cho là xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.