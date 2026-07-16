Người phụ nữ 46 tuổi hôn mê sâu sau cơn đau đầu dữ dội: Cảnh báo dấu hiệu xuất huyết não không nên bỏ qua

Xuất huyết não, hôn mê sâu sau cơn đau đầu dữ dội

Cô E.P. (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) được đưa đến cơ sở y tế gần nhà sau khi xuất hiện cơn đau đầu dữ dội đột ngột. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị xuất huyết não với tiên lượng rất nặng.

Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày, tình trạng tiếp tục diễn tiến xấu. Người bệnh rơi vào hôn mê sâu khiến gia đình quyết định đưa cô sang Việt Nam với hy vọng tìm được cơ hội điều trị cuối cùng.

Trên đường chuyển viện, sức khỏe bệnh nhân tiếp tục suy sụp. Người bệnh hôn mê sâu, các chỉ số sinh tồn giảm nghiêm trọng, huyết áp tụt sâu và phải sử dụng đồng thời hai loại thuốc vận mạch để duy trì sự sống. Xe cấp cứu lập tức đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Ảnh minh họa.

Báo động đỏ được kích hoạt ngay khi nhập viện

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu với thang điểm Glasgow chỉ còn 5 điểm, đồng tử hai bên mất phản xạ, tụt huyết áp nặng và tiên lượng hết sức dè dặt.

Trước diễn biến nguy kịch, báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Các bác sĩ thuộc Khoa Cấp cứu, Ngoại Thần kinh, Hồi sức tích cực (ICU), Nội Tim mạch cùng nhiều chuyên khoa liên quan nhanh chóng phối hợp hồi sức, ổn định huyết động bằng thuốc vận mạch liều cao và thực hiện các cận lâm sàng khẩn cấp để tìm nguyên nhân.

Kết quả chụp MSCT mạch máu não cho thấy người bệnh bị xuất huyết dưới màng nhện lan tỏa hai bán cầu não, nền sọ và bể quanh thân não. Tình trạng xuất huyết não thất đã gây giãn não thất cấp tính.

Phẫu thuật khẩn cấp để giành lại cơ hội sống

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết dưới màng nhện Hunt & Hess độ V do vỡ túi phình động mạch tiểu não trước dưới (AICA), kèm giãn não thất cấp tính. Ngoài ra, người bệnh còn mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác như suy tim giảm phân suất tống máu, viêm phổi nặng và huyết khối tĩnh mạch cánh tay trái.

Sau cuộc hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp thống nhất ưu tiên phẫu thuật cấp cứu đặt dẫn lưu não thất ra ngoài (EVD) nhằm giảm áp lực nội sọ, xử trí tình trạng giãn não thất cấp, kiểm soát xuất huyết và tạo điều kiện hồi sức cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được triển khai khẩn trương. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực.

Từ hôn mê sâu đến tự ngồi dậy, trò chuyện với người thân

Hai tuần điều trị sau đó là quãng thời gian các bác sĩ theo dõi sát từng diễn biến của người bệnh. Từng bước, tình trạng huyết động ổn định hơn, tri giác cải thiện và bệnh nhân dần hồi tỉnh.

Khi đủ điều kiện, người bệnh được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục đánh giá bằng kỹ thuật chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA), qua đó xác định chính xác tình trạng túi phình động mạch não và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo.

Những ngày sau đó, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Từ chỗ phải thở máy, hôn mê sâu và phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp hồi sức, cô đã có thể tự ngồi dậy, ăn uống, vận động, trò chuyện với người thân và sinh hoạt bình thường.

Ngày xuất viện cũng là ngày niềm vui vỡ òa với cả gia đình khi người phụ nữ từng được tiên lượng rất nặng nay có thể mỉm cười và tự trở về quê nhà.

Cảnh báo dấu hiệu xuất huyết não không nên bỏ qua

ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, xuất huyết dưới màng nhện do vỡ túi phình động mạch não là một trong những bệnh lý thần kinh nguy hiểm nhất, có diễn tiến rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo bác sĩ Vũ, thành công của trường hợp này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa ngay từ thời điểm tiếp nhận. Việc kích hoạt báo động đỏ, hồi sức tích cực, phẫu thuật đúng thời điểm và theo dõi sát sau mổ đã giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội đột ngột, nôn ói, rối loạn ý thức, yếu liệt tay chân hoặc hôn mê, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu thần kinh càng sớm càng tốt. Việc can thiệp trong "thời gian vàng" có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống và giảm nguy cơ di chứng lâu dài.

Con trai của bệnh nhân xúc động chia sẻ: "Có lúc gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Nhưng hôm nay được nhìn thấy mẹ tự ngồi dậy, cười và nói chuyện, với chúng tôi đó là món quà vô giá. Xin cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng đã luôn nỗ lực để giữ lại hy vọng cho gia đình."