Tiểu bất thường, người đàn ông 68 tuổi đi khám phát hiện hàng chục khối u chi chít trong bàng quang

Tiểu ra máu hơn một tháng, phát hiện ung thư bàng quang đa ổ

Ông Toàn, 68 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám sau hơn một tháng liên tục tiểu ra máu. Dù không đau hay khó chịu nhiều, tình trạng kéo dài khiến ông lo lắng và quyết định đi kiểm tra.

Kết quả chụp CT cho thấy bàng quang xuất hiện nhiều khối u cùng lúc. Khối lớn nhất có kích thước khoảng 5 cm, vượt xa kích thước thường gặp của các khối u bàng quang giai đoạn sớm và đã xâm lấn vào thành bàng quang.

ThS.BS.CKI Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trưởng đơn vị Ung thư tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, cho biết hình ảnh nhiều ổ u xuất hiện đồng thời cho thấy toàn bộ niêm mạc bàng quang đã bị biến đổi ác tính.

Hình ảnh chụp CT cho thấy nhiều khối u (khoanh đỏ) đang xâm lấn thành bàng quang người bệnh. Ảnh: BVCC

Kết quả giải phẫu bệnh xác định ông Toàn mắc ung thư bàng quang giai đoạn T3. Đây là giai đoạn khối u đã xuyên qua lớp cơ bàng quang và lan đến lớp mỡ xung quanh.

“Điều này cho thấy toàn bộ lớp niêm mạc bàng quang đã bị biến đổi về mặt di truyền. Ngoài các khối u nhìn thấy trên phim chụp, vẫn có thể còn nhiều ổ ung thư nhỏ nằm rải rác hoặc khuất trong bàng quang mà các phương tiện chẩn đoán hình ảnh chưa phát hiện được”, bác sĩ Cương cho biết.

Theo bác sĩ, ung thư bàng quang đa ổ thường có nguy cơ tái phát và tiến triển cao hơn so với trường hợp chỉ có một khối u đơn độc.

Cắt toàn bộ bàng quang, tạo hình bàng quang mới bằng ruột non

Do khối u xuất hiện ở nhiều vị trí và kích thước lớn, phương pháp nội soi cắt u thông thường không thể đảm bảo loại bỏ triệt để tế bào ung thư, đồng thời làm tăng nguy cơ thủng bàng quang.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi theo phương pháp "hai trong một", vừa cắt bỏ toàn bộ cơ quan chứa khối u vừa tái tạo bàng quang mới từ ruột non để người bệnh vẫn có thể đi tiểu theo đường tự nhiên.

Trong ca mổ, ê-kíp tiến hành cắt toàn bộ bàng quang, tuyến tiền liệt, túi tinh và nạo vét hạch chậu hai bên. Nhờ hệ thống camera 3D phóng đại 10-15 lần cùng các cánh tay robot linh hoạt, bác sĩ có thể bóc tách chính xác các mạch máu và cấu trúc giải phẫu phức tạp, hạn chế tối đa mất máu.

Sau khi loại bỏ toàn bộ tổ chức bệnh, các bác sĩ lấy một đoạn ruột non dài khoảng 40-50 cm, vẫn giữ nguyên hệ thống mạch máu nuôi, sau đó tạo hình thành một bàng quang mới có chức năng chứa nước tiểu.

Các đầu ruột còn lại được nối lại để đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động bình thường. Những mũi khâu được thực hiện bằng robot với độ chính xác cao, giúp hạn chế nguy cơ rò rỉ nước tiểu sau phẫu thuật.

Dấu hiệu ung thư bàng quang không nên bỏ qua

Ba ngày sau phẫu thuật, ông Toàn được xuất viện. Với bàng quang mới được tạo từ ruột non, ông được hướng dẫn tập đi tiểu theo giờ và sử dụng cơ bụng hỗ trợ tống nước tiểu ra ngoài.

Theo kế hoạch, người bệnh sẽ tiếp tục hóa trị bổ trợ và tái khám định kỳ nhằm theo dõi chức năng thận cũng như nguy cơ tái phát bệnh.

Ung thư bàng quang là bệnh lý ác tính xuất phát từ lớp niêm mạc bàng quang. Một số trường hợp xuất hiện đồng thời nhiều ổ ung thư tại nhiều vị trí khác nhau trong bàng quang, được gọi là ung thư bàng quang đa ổ.

Các dấu hiệu thường gặp gồm tiểu ra máu không đau, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu buốt hoặc đau vùng hông lưng nếu khối u gây tắc nghẽn đường tiết niệu.

Theo các chuyên gia, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư bàng quang. Ngoài ra, việc tiếp xúc kéo dài với một số hóa chất công nghiệp hoặc tình trạng viêm bàng quang mạn tính cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Tân Cương khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng bất thường về tiểu tiện, đặc biệt là tiểu ra máu dù không đau. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khu trú, tăng cơ hội điều trị hiệu quả và bảo tồn chức năng bàng quang.