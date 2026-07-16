Loại rau được thế giới ví 'siêu thực phẩm' mọc đầy ở Việt Nam, nhiều người bỏ qua mà không biết công dụng quý

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Từng bị xem là cỏ dại mọc ven bờ ruộng, bờ ao, rau càng cua ngày nay được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa.

Vì sao rau càng cua lại được nhiều nước đánh giá cao?

Rau càng cua thuộc họ Hồ tiêu, là loại cây thân mọng nước, thường mọc ở những nơi ẩm thấp như ven ao hồ, bờ ruộng, chân tường, dốc đá hoặc dưới tán cây rậm rạp. Trước đây, nhiều người coi đây là loại cỏ dại, thậm chí dùng làm thức ăn cho gia súc.

Tuy nhiên, những năm gần đây, rau càng cua ngày càng được ưa chuộng và xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng. Không chỉ có vị giòn mát đặc trưng, loại rau này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Loại rau được thế giới ví 'siêu thực phẩm' mọc đầy ở Việt Nam, nhiều người bỏ qua mà không biết công dụng quý - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tại một số quốc gia, rau càng cua từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian. Người dân Philippines dùng lá đắp lên các vết loét và mụn nhọt. Ở Trung Quốc, cây được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, bỏng nhẹ hay chấn thương phần mềm. Một số nước phương Tây cũng ghi nhận việc sử dụng rau càng cua trong các bài thuốc dân gian chữa đau đầu, đau bụng và sốt.

Tại Việt Nam, rau càng cua thường được dùng làm rau sống, trộn salad, bóp giấm, xào tỏi hoặc nấu canh. Cây mọc quanh năm nên khá dễ tìm và có giá thành rẻ.

6 lợi ích sức khỏe nổi bật của rau càng cua

Nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy rau càng cua chứa vitamin C, beta-carotene, kali, canxi cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Loại rau được thế giới ví 'siêu thực phẩm' mọc đầy ở Việt Nam, nhiều người bỏ qua mà không biết công dụng quý - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ giảm viêm khớp

Một số nghiên cứu ghi nhận chiết xuất từ thân và lá rau càng cua có khả năng hỗ trợ giảm phản ứng viêm, từ đó giúp cải thiện triệu chứng ở người mắc viêm khớp.

Bảo vệ niêm mạc dạ dày

Các thí nghiệm trong phòng nghiên cứu cho thấy chiết xuất rau càng cua có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác nhân gây tổn thương.

Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Rau càng cua chứa hợp chất Peperomin E. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hoạt chất này có khả năng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để khẳng định hiệu quả thực tế.

Hỗ trợ quá trình phục hồi xương

Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận chiết xuất từ rau càng cua có thể thúc đẩy quá trình tái tạo mô xương và hỗ trợ phục hồi sau chấn thương.

Hỗ trợ giảm axit uric

Nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất rau càng cua có khả năng làm giảm nồng độ axit uric trong máu, mở ra tiềm năng hỗ trợ người mắc bệnh gout.

Chống oxy hóa và kháng khuẩn

Loại rau này chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng ghi nhận đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm của rau càng cua.

3 tác dụng phụ nếu ăn nhiều rau càng cua

Dù là thực phẩm lành mạnh, rau càng cua không nên được sử dụng quá mức.

Loại rau được thế giới ví 'siêu thực phẩm' mọc đầy ở Việt Nam, nhiều người bỏ qua mà không biết công dụng quý - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Có thể gây tiêu chảy

Theo y học cổ truyền, rau càng cua có tính mát. Người đang bị lạnh bụng, tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên hạn chế ăn nhiều để tránh làm triệu chứng nặng hơn.

Tăng gánh nặng cho thận nếu dùng quá nhiều

Rau càng cua có đặc tính lợi tiểu tự nhiên. Việc uống quá nhiều nước ép hoặc ăn lượng lớn rau trong thời gian ngắn có thể khiến cơ thể đi tiểu nhiều, tạo áp lực lên chức năng bài tiết của thận.

Nguy cơ mất cân bằng điện giải

Tiêu thụ quá nhiều rau càng cua trong thời gian dài có thể làm tăng lượng kali đưa vào cơ thể. Với những người có bệnh thận hoặc rối loạn điện giải, điều này cần được đặc biệt lưu ý.

Rau càng cua ăn thế nào tốt nhất?

Rau càng cua có thể chế biến thành nhiều món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng như salad rau càng cua trộn giấm, rau càng cua xào tỏi, canh rau càng cua nấu thịt bằm hoặc ăn kèm các món nướng.

Trong dân gian, loại rau này còn được sử dụng trong một số bài thuốc hỗ trợ giảm táo bón, thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm đau họng hoặc chăm sóc da. Tuy nhiên, các bài thuốc dân gian chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế cho việc khám và điều trị y khoa khi mắc bệnh.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên sử dụng rau càng cua như một phần của chế độ ăn đa dạng, cân đối. Không nên lạm dụng bất kỳ loại thực phẩm nào với kỳ vọng chữa bệnh, bởi hiệu quả đối với từng người có thể khác nhau.

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