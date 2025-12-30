Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 30/12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định đối với hai đối tượng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản facebook "Tuấn Kiệt", zalo "PCP Miền Trung" rao sửa các loại súng hơi trên mạng xã hội.

Tiến hành truy xét, công an phát hiện chủ tài khoản nói trên là Trần Văn Bi (SN 2000, trú tại thôn Quảng Xuyên, xã Phú Hồ).

Kiểm tra nơi ở của Trần Văn Bi, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang tàng trữ 1 khẩu súng nhãn hiệu AIRFORCE-R0001 Made in USA, 25 viên đạn chì dạng nấm.

Đấu tranh mở rộng, xác định đối tượng Võ Khắc Thành Huy (SN 2003, trú tại Tổ 3, phường Hương Thủy) là người cung cấp khẩu súng và số đạn trên cho Bi, đồng thời phát hiện, tạm giữ 329 viên đạn chì hình nấm do Huy đang cất giấu.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Phòng An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bị bắt sau 7 năm vì mang súng vào rừng săn bắn thú Sau 7 năm mang súng vào rừng săn bắn thú, Nguyễn Văn Thành đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ khi mang súng vào rừng săn bắn thú rừng.



