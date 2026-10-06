Nguyễn Đức Anh - đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên án tử hình

Liên quan vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo TTXVN, Hội đồng xét xử xác định hành vi của Nguyễn Đức Anh có nhiều tình tiết định khung tăng nặng, gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi một cách man rợ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, đặc biệt nguy hiểm đến xã hội, xâm phạm đến quyền được sống của người khác.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh nghe toà tuyên án. Ảnh: cand.vn

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội "Giết người" và và 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với gia đình bị hại tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của cơ quan chức năng, Nguyễn Đức Anh và chị P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay. Vào rạng sáng 3/9/2026, sau khi uống rượu với bạn, Đức Anh lấy 2 con dao Thái Lan, điều khiển xe máy đi đến xã Bình Minh rồi leo lên mái nhà của chị P.A nhằm tìm cách đột nhập vào nhà.

Lúc này, cha chị P.A phát hiện nên đuổi Đức Anh và nói sẽ báo công an. Nghe vậy, Đức Anh leo qua mái nhà anh N.V.Q (nhà sát bên nhà chị P.A) với mục đích để tìm cách qua nhà chị P.A.

Sau khi vào được nhà anh Q, Đức Anh đã đuổi đâm anh Q (qua giám định, anh Q bị thương tích 76%), vợ và 2 người con của anh này đều bị Đức Anh đâm tử vong.

Đề nghị tử hình bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai GĐXH - Đại diện VKSND TP Đồng Nai cho rằng, Nguyễn Đức Anh có hành vi đặc biệt hung hãn, tàn bạo khi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo mức án tử hình.