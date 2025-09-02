Nguyên nhân gây khí hư bất thường ở phụ nữ

Khí hư hay huyết trắng là cách gọi của dịch âm đạo. Khí hư đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho âm đạo luôn sạch sẽ và được bôi trơn. Đây cũng là một yếu tố cần thiết trong đời sống sinh lý và duy trì thiên chức làm vợ, làm mẹ cho chị em.

Bình thường, dịch âm đạo có thể có màu trong suốt hoặc hơi trắng, giống như sữa và không có mùi hôi. Lượng và độ đặc của khí hư thay đổi tùy theo chu kỳ kinh nguyệt, thường tăng lên khoảng hai tuần trước khi kỳ kinh bắt đầu. Đây là một hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu khí hư thay đổi về màu sắc , độ đặc hoặc có mùi bất thường, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm.

1. Các dấu hiệu cảnh báo khí hư bất thường

Âm đạo tiết ra các chất dịch thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. Những chất dịch này giữ cho âm đạo sạch sẽ và được bôi trơn tốt. Dịch âm đạo khỏe mạnh thường trong suốt hoặc trông như sữa. Khí hư chủ yếu là nước và không có mùi nồng.

Nếu chị em nhận thấy khí hư có sự thay đổi, kèm theo các dấu hiệu khác như ngứa, nóng rát hoặc kích ứng âm đạo, dịch tiết đặc, vón cục hoặc có mùi hôi kéo dài hơn một ngày, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng. Sau khi quan hệ, khí hư ra nhiều và có mùi hôi khó chịu. Nếu mùi hôi kéo dài, có thể đã bị nhiễm trùng.

Khi thấy dấu hiệu khí hư bất thường, chị em nên đi khám càng sớm càng tốt.

Dấu hiệu khí hư cho thấy cơ thể có nhiễm trùng

Ngứa, nóng rát hoặc kích ứng âm đạo

Khí hư âm đạo đặc, trắng

Một sự thay đổi trong hình dạng thông thường của dịch tiết

Mùi hôi kéo dài hơn một ngày

Giao hợp đau đớn

Đi tiểu đau

Đau hoặc nhạy cảm ở vùng bụng dưới (bụng)

Các vết phồng rộp, vết sưng hoặc vết loét ở vùng sinh dục

Chỉ riêng khí hư âm đạo không hoàn toàn là bị nhiễm trùng. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào khác kể trên hoặc quan hệ tình dục không an toàn (không dùng bao cao su), nên đến gặp bác sĩ để thăm khám.

2. Nguyên nhân gây ra khí hư bất thường

Khí hư bất thường có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm cả nhiễm trùng và không do nhiễm trùng.

Nguyên nhân khí hư do nhiễm trùng

Viêm âm đạo do vi khuẩn (BV): Đây là bệnh nhiễm trùng âm đạo phổ biến nhất. Khí hư có thể có màu xám, có mùi hôi và cần được điều trị bằng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.

Nhiễm trùng nấm men: Tình trạng này phổ biến và có thể khiến khí hư đặc, có màu trắng hoặc vàng, vón cục như phô mai tươi, kèm theo cảm giác ngứa và nóng rát. Thuốc không kê đơn có thể được sử dụng nhưng chị em không nên tự chẩn đoán trừ khi đã được bác sĩ xác nhận trước đó.

Bệnh lậu: Bệnh lây truyền qua đường tình dục này cũng do vi khuẩn gây ra. Nó có thể khiến khí hư ra nhiều hơn bình thường và có thể loãng hoặc đặc hơn.

Bệnh Chlamydia: Đây là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn gây ra, có thể khiến khí hư có mùi hôi nồng.

Bệnh Trichomonas: Bệnh lây truyền qua đường tình dục này do ký sinh trùng gây ra, đôi khi có thể gây ra mùi tanh.

Ngoài ra, những người sử dụng băng vệ sinh dạng tampon cần lưu ý, nếu để băng vệ sinh quá lâu, bạn có thể bị nhiễm trùng làm thay đổi dịch tiết âm đạo.

Nguyên nhân không lây nhiễm

Môi trường âm đạo có thể bị xáo trộn bởi nhiều yếu tố không liên quan đến nhiễm trùng, dẫn đến khí hư bất thường, ví dụ như:

Sử dụng các sản phẩm thụt rửa âm đạo.

Dùng các sản phẩm vệ sinh phụ nữ có hương liệu mạnh hoặc chất khử mùi.

Tác dụng phụ của thuốc kháng sinh.

Sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai.

Quan hệ tình dục không an toàn, gây kích ứng âm đạo.

Ảnh hưởng của bệnh đái tháo đường đến hệ miễn dịch và môi trường âm đạo.

3. Cách điều trị và lời khuyên cho phụ nữ

Việc điều trị khí hư bất thường sẽ phụ thuộc vào từng nguyên nhân gây bệnh. Nếu có một vài dấu hiệu nghi ngờ mình mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, việc đến gặp bác sĩ là cần thiết để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đối với các bệnh như viêm âm đạo do vi khuẩn, bác sĩ thường sẽ kê đơn kháng sinh đường uống, thuốc không kê đơn (OTC) dùng để điều trị nhiễm trùng nấm men sẽ không có tác dụng cải thiện. Hầu hết các trường hợp nhiễm trùng âm đạo đều không nghiêm trọng và có thể chữa khỏi bằng thuốc theo toa. Tuy nhiên, nếu không được điều trị, các triệu chứng có thể trở nên trầm trọng hơn và tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vấn đề sức khỏe trong tương lai.